Hipobuy todo sobre la app de moda para comprar en China

Comprar productos directamente desde China nunca había sido tan fácil ni económico. Recientemente, se ha vuelto muy viral una nueva plataforma que permite a usuarios de todo el mundo conseguir artículos a precios de fábrica sin salir de casa.

Nos referimos a Hipobuy, el nuevo agente de compras en China que está revolucionando las tendencias de comercio electrónico. A continuación, te contamos todo lo que debes saber sobre esta plataforma.

¿Qué es Hipobuy?

Hipobuy es un agente de compras e intermediario logístico que te permite comprar productos directamente en los principales mercados mayoristas de China (como 1688, Taobao y Weidian).

La plataforma se encarga de recibir tu pago, comprar los productos al fabricante chino, almacenarlos temporalmente, enviarte fotos de inspección de calidad y, posteriormente, gestionar el envío internacional directo a la puerta de tu casa.

Cómo comprar en Hipobuy

El proceso para hacer un pedido es muy sencillo y se puede resumir en los siguientes pasos:

Descarga la app y crea una cuenta : regístrate en la plataforma oficial de Hipobuy y coloca tu dirección de envío. Lo puedes hacer desde su página web o su app para Android e iPhone.

: regístrate en la plataforma oficial de Hipobuy y coloca tu dirección de envío. Lo puedes hacer desde su página web o su app para Android e iPhone. Busca el producto : la plataforma tiene una barra de búsqueda para encontrar el producto que quieres. Sin embargo, por temas legales y de marcas, muchos artículos no se pueden encontrar directamente. Por ello, es mucho más efectivo usar enlaces de spreadsheets (como las que te dejamos al final). Allí encontrarás enlaces que puedes abrir o copiar y pegar en la barra de búsqueda.

: la plataforma tiene una barra de búsqueda para encontrar el producto que quieres. Sin embargo, por temas legales y de marcas, muchos artículos no se pueden encontrar directamente. Por ello, es mucho más efectivo usar enlaces de spreadsheets (como las que te dejamos al final). Allí encontrarás enlaces que puedes abrir o copiar y pegar en la barra de búsqueda. Selecciona los detalles y paga el producto : elige la talla, color o variante de tu producto, agrégalo al carrito y paga el valor del artículo para que Hipobuy procese tu compra con el proveedor.

: elige la talla, color o variante de tu producto, agrégalo al carrito y paga el valor del artículo para que Hipobuy procese tu compra con el proveedor. Espera a que llegue y ve a Almacén : cuando el proveedor entrega el paquete al almacén de Hipobuy, el equipo tomará fotografías detalladas de tu producto. Podrás revisarlas desde el apartado «Almacén» de la app. Si estás conforme con el producto, selecciónalo y pulsa en el botón enviar.

: cuando el proveedor entrega el paquete al almacén de Hipobuy, el equipo tomará fotografías detalladas de tu producto. Podrás revisarlas desde el apartado «Almacén» de la app. Si estás conforme con el producto, selecciónalo y pulsa en el botón enviar. Paga el envío internacional: finalmente, completa el proceso de envío eligiendo el método de embalaje, los detalles del embalaje y la ruta de transporte que mejor se adapte a tu presupuesto o tiempo de entrega estimado. Paga el envío internacional, y listo, solo queda esperar el paquete en casa.

Al igual que ocurre en plataformas como DHgate o Acbuy, los mejores productos y chollos de Hipobuy no se suelen encontrar navegando al azar.

Los compradores más expertos organizan y verifican los mejores hallazgos en spreadsheets (hojas de cálculo) o webs actualizadas con sus respectivos enlaces. Aquí abajo te dejamos las mejores:

Y tú… ¿Conoces algún otro buen spreadsheets de Hipobuy que quieras añadir a la lista?