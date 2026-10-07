La Inteligencia Artificial ha avanzado tanto que en pocos minutos puedes tener un borrador de un videojuego sin saber programar. Lo único que necesitas es un buen prompt de texto para que la IA entienda tu idea, porque ni siquiera los assets son completamente obligatorios. Las plataformas te ponen los personajes, sus animaciones, la música y hasta las mecánicas según lo que les pidas, una auténtica locura que hace un par de años era imposible.

Para esto, las herramientas más populares hasta ahora eran los modelos de OpenAI y Antrophic, pero un tercer jugador se ha unido a la batalla. ¿Quién es? Nada menos que Google, que acaba de presentar ‘Playground’, una plataforma para crear juegos con IA y prompts.

Playground permite crear juegos de todo tipo con prompts de texto y publicarlos para jugar desde tu navegador

Google Creative Labs es una de las mejores divisiones que existen dentro de Google. De ahí salen numerosas propuestas creativas que nos encantan, aunque no siempre tengan el éxito esperado.

Su más reciente novedad es ‘Playground’, una plataforma para crear videojuegos con ayuda de la IA generativa que puedes compartir y disfrutar desde cualquier navegador web.

Playground hace uso de Gemini, Nano Banana (imágenes/vídeos) y Lyria (música), tres de los modelos de IA de Google, y los convierte en «una estructura para hacer que la creación de juegos sea más accesible».

Como en otras plataformas, Playground funciona a través de una ventana de chat en la que irás escribiendo prompts para decirle a la IA qué quieres construir. Además, para facilitar los primeros pasos en tu proyecto, la propia Google te ofrecerá algunas sugerencias iniciales que puedes modificar si no sabes por dónde empezar.

Playground es sumamente flexible, pues te deja elegir entre hacer un juego en 2D o 3D, si será en primera o tercera persona, si es para un solo jugador o para varios y mucho más. Y con su integración con el motor Unity, también se encargará de modificar físicas, reescribir mecánicas, personalizar a tus personajes, su entorno y más.

En fin, que es una herramienta muy completa para iniciarte en este mundillo del desarrollo de videojuegos sin tener casi nada de conocimiento previo. De hecho, la misma Google así lo confirma:

«La accesibilidad de Playground y la experiencia de Unity en la creación de juegos de primer nivel proporcionan los elementos básicos para un ecosistema donde los usuarios pueden comenzar con una simple indicación de texto y eventualmente llegar a crear experiencias inmersivas con Unity».

Ahora bien, ya dijimos que los juegos creados en Playground son para navegadores, pero ¿realmente para cualquier plataforma? Sí, los juegos de Playground funcionan en navegadores para móviles y ordenadores por igual. Incluso pueden funcionar en navegadores web de Smart TV y consolas, aunque los controles serán muy limitados si el juego no se programa correctamente para estos entornos.

¿Dónde estará disponible Playground, cuánto cuesta y qué limitaciones tiene?

Los juegos que crees pueden ser privados, de manera que solo tú puedas jugarlos, pero también pueden compartirse mediante enlace o publicarlos en ‘Playground Explore’ para que todos los disfruten.

¿Y qué sucede con juegos que puedan tocar temáticas sensibles o ser abusivos? Google pensó en ello y todos los títulos pasarán por un control de seguridad antes de ser publicados, además de apoyarse en informes de la comunidad en caso de existir alguna irregularidad.

Los usuarios gratuitos podrán crear juegos en Playground, aunque tendrán ciertas limitaciones propias de las cuentas gratuitas en plataformas de IA. Así, si tienes una suscripción a Google One, tendrás mayor libertad para crear y modificar cosas, pues contarás con mayor cantidad de créditos para usar la IA.

De momento, Playground solo está disponible para usuarios en Estados Unidos. No hay información de cuánto tiempo durará esta exclusividad, pero si la prueba piloto es un éxito, seguramente Google amplíe poco a poco esta plataforma a otras regiones.

Fuente | Google