¡Hay una gran novedad en TikTok! Hablamos de “Body Zoom”, el filtro que sigue todos tus movimientos. Pese a que es bastante nuevo, el efecto ya se ha vuelto viral en la app. ¿No te has enterado de esto? Entonces quédate, porque aquí vas a ver cómo funciona el filtro.

¿Le lías mucho con los efectos de esta red social? Pues no te preocupes, al igual que el filtro de Pixar en TikTok, “Body Zoom” es un efecto muy fácil de usar. ¡Así que no lo vayas a dejar pasar!

Cómo encontrar y guardar Body Zoom en TikTok, el nuevo filtro viral de la app

Como te comentamos más arriba, la función del efecto es seguir los movimientos que hagas en tus vídeos. Esto evita que tengas que editar el contenido con CapCut. ¡El filtro hace todo el trabajo duro por ti! Es por eso que “Body Zoom” es el efecto ideal para tus tiktoks de baile.

No obstante, el filtro acaba de llegar a esta red social. Recuerda que no vas a ver los filtros más nuevos de TikTok si no tienes la última versión de la app. Por ello, actualiza TikTok antes de buscar el efecto. En caso de que no sepas hacerlo, entra en este artículo y descubre cómo actualizar tus apps de forma manual en Google Play.

Para encontrar el efecto “Body Zoom”, sigue los pasos que vas a ver a continuación:

Abre TikTok en tu móvil y pulsa el ícono de la lupa , es decir, el botón “Tendencias”.

, es decir, el botón “Tendencias”. Presiona el recuadro “Buscar” .

. Copia las palabras “body zoom” en el cuadro de búsqueda.

en el cuadro de búsqueda. En el apartado “Efectos”, pincha sobre el filtro “Body Zoom” .

. Aquí toca el ícono de la cámara de color rojo.

de color rojo. ¡Y listo! Ya vas a poder hacer vídeos con este efecto.

Cómo usar el filtro Body Zoom para que siga todos tus movimientos y pasos de baile

Ahora solo falta que hagas esto:

Selecciona el filtro en la pestaña “Efectos”.

en la pestaña “Efectos”. Pon tu móvil en una superficie estable y enfoca tu cuerpo con la cámara trasera o frontal.

con la cámara trasera o frontal. Luego presiona el botón rojo para empezar a grabar tu tiktok.

para empezar a grabar tu tiktok. En ese momento, el efecto se va a activar y tu móvil hará zoom sobre cada uno de tus movimientos.

y tu móvil hará zoom sobre cada uno de tus movimientos. Cuando el vídeo esté listo, pulsa el ícono de la palomita de color rojo.

de color rojo. Pincha el botón “Siguiente” .

. Y en este menú toca la opción “Publicar” para subir el vídeo a tu perfil de TikTok.

¡Así funciona el efecto “Body Zoom”! Te recomendamos grabar los tiktoks que hagas con este filtro usando un buen anillo de luz.

Y si te gustó “Body Zoom”, no puedes perderte los filtros Foto dinámica y Mi yo real de TikTok. ¡Estos efectos también están marcando tendencia en la app!