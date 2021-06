TikTok continúa lanzando efectos que se convierten en tendencia en cuestión de horas. Uno de los últimos filtros que ha hecho que millones de personas se sumen al challenge “Yo de pequeño”, es el divertido “Mi yo real”.

Este efecto se está utilizando para varios desafíos: para descubrir a qué famoso te pareces, para comparar tu rostro de adolescente o adulto con el que tenías cuando eras un chaval, y para varios más. Si te interesa sumarte a esta tendencia, pero no sabes cómo encontrarlo ni tampoco cómo usarlo, sigue leyendo que aquí te explicaremos todo en detalle.

¿Cómo descargar el efecto Mi yo real en TikTok?

Antes de que realices el tutorial, te recomendamos verificar si cuentas con la última versión de TikTok instalada. Si no la has actualizado en las últimas semanas, deberás hacerlo, ya que podrías no encontrar este efecto.

Dentro de la app de TikTok, deberás pinchar sobre la pequeña lupa que dice “Tendencias”.

Una vez abierta la página de tendencias, deberías pinchar sobre la opción que dice "Buscar", la cual está ubicada en el centro superior de la pantalla.

Por consiguiente, deberás poner las siguientes palabras en el buscador : “Mi yo real” (sin las comillas). Una vez que se muestren los resultados, tendrás que pinchar sobre el segundo de ellos.

Una vez que se muestren los resultados, tendrás que pinchar sobre el segundo de ellos. Pincha sobre la opción que se muestra debajo de "Efectos".

Y, por último, tendrás que pulsar sobre el icono con forma de cámara para poder acceder al filtro.

¿Cómo hacer el efecto Mi yo real que es tendencia en TikTok?

Si bien, todos los filtros que están en TikTok son fáciles de utilizar, como por ejemplo el que te permite descubrir qué hechicero eres, el efecto Mi yo real es algo complicado de aplicar. Si no sabes cómo usarlo, sigue estos pasos que te dejamos a continuación:

Con el filtro ya descargado en tu cuenta de TikTok, deberás subir una fotografía . Puede ser una foto de cuando eras pequeño, o una imagen en donde se observen varios rostros.

Pon tu rostro delante de la cámara y luego pincha en el botón de color rojo para grabar el vídeo.

y luego para grabar el vídeo. Espera a que aparezca la imagen que has subido y continúa grabando el vídeo.

El filtro empezará a mostrar tu rostro, sigue grabando.

Cuando el filtro termine de ejecutarse, podrás ver tu rostro en la pantalla. Es allí cuando tendrás que dejar de grabar para luego pinchar en la pequeña palomita de color rojo.

. Por último, pincha en “Publicar” para que el vídeo se suba a TikTok.

Sin mucho más que añadir al respecto, recuerda que este filtro solo funciona con imágenes en donde los rostros estén claramente visibles. Si subes una foto borrosa, no podrás usar el efecto de forma correcta.