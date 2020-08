Desde principios de marzo, todas las aplicaciones de AnTuTu dejaron de estar disponibles en la Play Store, ya que Google las eliminó al considerar que este benchmark es peligroso. ¿Por qué? Aparentemente porque AnTuTu tiene relaciones con el publicador Cheetah Mobile, al que anteriormente se le acusó de vender los datos de los usuarios de sus aplicaciones. Pese a que AnTuTu reclamó alegando que todo fue un malentendido, el benchmark quedo vetado de Google Play Store y ya no aparecen sus apps en la tienda.

En definitiva, si escribes “AnTuTu” en Google Play Store no te debería aparecer esta app. Sin embargo, al realizar esta búsqueda, de seguro encontrarás una gran cantidad de aplicaciones que dicen ser AnTuTu o que tienen el logo de este benchmark, pero son totalmente falsas. Y es que, lastimosamente, Google Play Store se ha llenado de clones de AnTuTu desde su eliminación a principios de año. Así que ten cuidado con lo que descargas.

¡AnTuTu no ha vuelto a Google Play Store!

De momento, AnTuTu no ha anunciado su regreso a la tienda de Google para Android, por lo que todos los clones que están en Google Play Store son falsos. Es decir, no realizan las funciones de benchmark de AnTuTu. Si bien algunos de estos clones pueden poner a prueba el rendimiento de tu móvil, al ser apps desconocidas, sus resultados no son de fiar. Por tanto, no recomendamos usar estos clones como alternativas a AnTuTu.

De hecho, es posible que Google los elimine en los próximos días, ya sea porque robaron el logo de AnTuTu o porque infringen las mismas políticas que violó AnTuTu. De todas formas, si quieres descargar la verdadera app de AnTuTu, puedes encontrarla en el sitio web oficial del benchmark o en APKMirror. Eso sí, ten en cuenta que al instalar su APK, Google Play Protect tratará de bloquearlo, aunque solo con una advertencia que se puede saltar.

Aun así, no te aconsejamos instalar AnTuTu en estos momentos si de verdad te importa la privacidad de tus datos. Todavía no se ha aclarado del todo si verdaderamente es culpable de lo que se le acusa, por lo que es mejor no tomar riesgos innecesarios.