Para inicios de marzo reportamos que Google eliminó todas las aplicaciones de AnTuTu de la Play Store, algo que representó un duro golpe para este benchmark. Pero la novela entre ambas compañías continúa, porque ahora Google dice que AnTuTu para Android es súper peligroso. ¿Quieres saber la razón y lo que está haciendo Google en esta nueva cruzada?

Google Play Protect está bloqueando el APK de AnTuTu en Android, y Chrome el acceso a su página web

No teniendo suficiente con haber eliminado sus apps de la Play Store de Android, ahora Google lleva más allá la persecución contra AnTuTu. Desde la versión 8.3.5, Google Play Protect está bloqueando la instalación del APK de AnTuTu Benchmark.

Al ejecutar el paquete de instalación de alguna de las últimas actualizaciones de AnTuTu (8.3.5 y 8.3.9), Google Play Protect la bloquea automáticamente. Junto al bloqueo llega un anuncio que dice: “Esta aplicación puede recoger datos que se pueden utilizar para realizar seguimiento de tu actividad”. Algo similar sucede al utilizar Google Chrome para intentar entrar a la web de AnTuTu, donde una alerta señala que “Este sitio puede contener aplicaciones dañinas”.

De momento ambas ventanas de precaución pueden saltarse, sin embargo, no nos sorprendería que próximamente la situación cambie, y directamente Google no permita instalar AnTuTu de ninguna forma. Con esto ya no hablaríamos solo de una exclusión de su tienda de aplicaciones, sino una guerra sin cuartel de parte de Google.

¿Por qué lo decimos? Porque recuerda que Play Protect es un servicio de Google que escanea las aplicaciones en tu móvil para ver si están libres de malware. Al activarse con AnTuTu, Google está señalando a la aplicación como dañina, algo que hasta el momento no necesariamente es cierto. De hecho, más de una vez Play Protect ha sido acusado de funcionar mal.

Al analizar los paquetes de AnTuTu con diferentes herramientas anti-malware, ninguna la señala como tal, ni siquiera VirusTotal, que es sumamente confiable. Igualmente, el bloqueo parece tener efecto únicamente sobre estas dos últimas versiones, ya que de la versión 8.3.4 hacia atrás no hay ningún problema.

Pero, ¿por qué Google está haciendo esto contra AnTuTu? Vamos a dar un poco de contexto, aunque en el artículo que enlazamos al inicio está todo detallado.

¿Por qué Google se sigue ensañando contra AnTuTu?

En su momento, Google aseguró que excluyó las aplicaciones de AnTuTu de la Play Store porque la compañía estaría relacionada con Cheetah Mobile. ¿Y qué tiene que ver? Si tienes buena memoria, recordarás que en 2018 Cheetah Mobile fue acusada de vender datos de los usuarios de sus apps, algo muy grave.

¿Cuál es la relación entre Cheetah Mobile y AnTuTu? Según los datos recogidos por Google, la primera sería accionista de la segunda, pero eso no es lo grave. Al parecer, Cheetah Mobile sería la encargada de manejar los datos recopilados por las apps de AnTuTu. Pero, además, el CEO de Cheetah aparece como presidente de AnTuTu en algunos documentos.

Si la relación es cierta, los señalamientos de Google podrían estar bastante cercanos a la verdad. Sin embargo, AnTuTu ha negado rotundamente esta relación, asegurando que aunque Cheetah Mobile es accionista de la empresa, no tiene acceso alguno a los datos de sus usuarios.

¿Quién dirá la verdad? No lo sabemos con certeza, pero esta nueva arremetida de Google contra AnTuTu es bastante grave. ¿La razón? AnTuTu es uno de los mejores benchmarks para móviles Android, lo que permite comparar fácilmente el rendimiento entre distintos móviles.

Pero aparte de eso, la compañía todos los meses publica la lista de los mejores móviles Android de gama alta y gama media. Si no se le permite seguir operando, perderemos una gran app comparativa, y determinar qué móviles son mejores será más complicado. O bien tendremos una estadística de otros países donde Google no es tan popular como Asia, perdiendo la representación de los móviles que se usan en Occidente.

¿Crees que AnTuTu realmente está robando tus datos?