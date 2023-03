5 webs para convertir audio a vídeo MP4 online y gratis

Gracias a que hoy en día las herramientas que antes se creían que eran exclusivas para los profesionales ahora están a disposición de cualquiera, se puede dar rienda a la imaginación de incontables maneras. Una de ellas y de las más populares es a través de los vídeos. Ya no solo puedes grabarlos desde tu móvil, quitar el ruido de fondo, etc. Si no que además es posible crearlos a partir de un audio que tengas. Sea música o grabación, existen páginas web que convierten archivos de audio en vídeo MP4 sin pagar ni un euro.

La mayoría viene con sus restricciones para el uso gratuito, esto hay que tenerlo en cuenta. Entre dichas limitantes puede encontrarse el solo convertir audios de máximo dos minutos de duración. Otra es la presencia de marcas de agua de la página en el vídeo resultante. Sin embargo, cuando hablamos de un empleo ocasional, viene como anillo al dedo, pues no tendrás que invertir nada más que tiempo para ensamblar tu creación. A continuación conocerás las mejores páginas web para ello.

Media.io, la web más completa

Esta página web es considerada como una de las mejores en cuanto a convertir audio a vídeo MP4. Y es que no solo puede realizar esta acción, sino que además, ofrece una cuantiosa cantidad de opciones para mejorar tu vídeo.

Media.io tiene sus propias herramientas para editar el vídeo en cuestión: añadirle subtítulos, imágenes, efectos, cortarlo libremente para dejar de lado tomas que no creas convenientes, etc. También cuenta con plantillas prediseñadas en caso de que prefieras hacer el trabajo más fácil sin perder calidad en el proceso.

Para poder utilizar Media.io, solo basta con subir el archivo de audio que deseas convertir, y luego seleccionar la opción para ello. En el proceso puedes escoger qué elementos añadirle al vídeo, sean fotos, imágenes o GIF animados. Ten en cuenta que usando la herramienta gratis, tendrás un vídeo con marca de agua y no tienes libertad de subir cualquier pista, pues existe un número de minutos limitado. Para eliminar estos dos detalles, necesitarás pasarte a su versión de pago premium.

CONVIERTE AUDIOS EN VÍDEOS MP4 | Media.io

EZ-Converter, una opción simple y directa

Una alternativa sencilla puede ser EZ-Converter. En esta página web, verás no solo una interfaz básica e intuitiva, sino además la posibilidad de combinar directamente tu archivo de audio y vídeo y tener el resultado que deseas.

Es tan fácil como subir archivos y luego darle a la opción Create video. Lo que es importante saber, es que como herramienta gratuita, permite solo realizar vídeos de un máximo de dos minutos de duración, y además, incluye la marca de agua de la página. Como en el caso anterior, si quieres remover estas limitaciones, necesitarás pagar para ello.

CONVIERTE AUDIOS EN VÍDEOS MP4 | EZ-Converter

Audio to Video Online Converter, la herramienta más básica

En caso de que desees ser lo más básico posible sin exagerar en los detalles a la hora de hacer tu vídeo a partir de un audio, puedes contar con esta página web. Audio to Video Online Converter viene con los recursos justos y necesarios.

En esencia, puedes adjuntar un archivo de audio para convertirlo en vídeo MP4, y junto a ello, elegir si deseas añadirle una imagen desde tu ordenador, o algún color de fondo en particular. La herramienta no profundiza en herramientas de edición, más allá de poder seleccionar el tipo de color de fondo para el vídeo cuando se reproduzca; así te libras del típico fondo negro que viene por defecto. Sin dudas, un recurso que, para quienes desean realizar algo sencillo, se acomoda bastante bien.

CONVIERTE AUDIO EN VÍDEOS MP4 | Audio to Video Online Converter

Voice2V, añade fondos dinámicos a tus vídeos en cuestión de segundos

En esta página web, por su parte, puedes elegir entre diferentes fondos dinámicos para darle mayor vistosidad a los vídeos que hagas a partir de un audio. Por lo general, las páginas de este estilo usan plantillas estáticas, por lo que Voice2V destaca en este aspecto. Encontrarás imágenes animadas, sencillas, como un cielo rodeado de truenos, lluvia, nubes rondando por el cielo tranquilamente, efectos de luces en movimiento, así como formas abstractas mezclándose al son de la música.

Como el resto de páginas web similares, basta con adjuntar el audio, seleccionar el fondo prediseñado que te ofrece la página, y listo. También es posible integrar un logo si es de tu preferencia, o tener el vídeo MP4 con imágenes que subas directamente desde tu ordenador, como por ejemplo, la portada del álbum de la canción.

CONVIERTE AUDIO EN VÍDEOS MP4 | Voice2V

FileConverto, la opción exclusiva para archivos MP3

FileConverto es una página web que solo acepta archivos MP3 para realizar la conversión a vídeos MP4. Aunque suena limitante, sigue siendo una opción para quienes no tienen problemas utilizando este formato y desean lograr un vídeo sencillo. De lo contrario, en el resto de formatos, es preferible usar cualquiera de las otras opciones de arriba. Todas son válidas.

Pues bien, así como solo autoriza adjuntar archivos MP3, también permite el uso de archivos JPG y PNG únicamente a la hora de agregar imágenes en el vídeo en cuestión. Quitando de lado estas dos pequeñas desventajas, es una herramienta gratuita y sencilla de emplear que te puede sacar de aprietos.

CONVIERTE AUDIO EN VÍDEO MP4 | FileConverto

Como ves, existen diferentes alternativas para pasar un audio a vídeo fácilmente y sin gastar ni un solo euro. Luego podrás reproducir tus propias creaciones en cualquiera de los reproductores que se pueden conseguir para Android, y disfrutar tranquilamente de la música junto a los efectos visuales que hayas añadido.

¿Cuál página web utilizarías?