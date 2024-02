¿Torrentio está caído? Lo que debes saber y soluciones

Torrentio se ha convertido en uno de los Add-ons más queridos para quienes adoran consumir series o películas de forma gratuita. Una vez lo instalas en Stremio, no hay vuelta atrás. Pero existe algo que incomoda a algunos, y es que cada cierto tiempo o en determinados días de la semana, parece que Torrentio está caído.

¿A qué se debe este problema? ¿Pasa muy seguido? ¿Qué puedes hacer para solucionarlo? Te responderemos todas estas preguntas y además, tendrás diferentes alternativas que puedes optar por realizar. En el mejor de los casos, te ayudará a solventar el problema directamente en Torrentio.

¿Torrentio está caído? Causas y soluciones

Para empezar, sí, es frecuente que Torrentio esté caído, especialmente los fines de semana. La razón es que el creador de este recurso es un desarrollador independiente. Por ende, sus recursos para el hosting de su propio servicio son de bajo presupuesto. ¿Qué sucede entonces? Pues los días en donde la mayor cantidad de personas coinciden estando en su casa y con ganas de ver series, el servicio tiende a caerse.

No se sabe si el creador de Torrentio optará por optimizar este servicio, o si permanecerá con las mismas condiciones. Muchos usuarios en Reddit afirman que se niega a recibir donaciones para realizar mejoras, probablemente para evitar sanciones relacionadas con la piratería. De modo que no, no puedes evitar que Torrentio se caiga cuando se trata de problemas internos del servidor.

Sin embargo, también puede que el problema sea de otro tipo, y que sí es posible resolver desde tu dispositivo. Te planteamos algunas formas de solucionar errores en Torrentio que puedes intentar.

Verifica que tengas buena conexión a Internet desde tu dispositivo.

desde tu dispositivo. Asegúrate de tener actualizada la app en su versión más reciente.

en su versión más reciente. Abre y cierra Torrentio.

Desinstala y vuelve a instalar Torrentio en Stremio.

y vuelve a instalar Torrentio en Stremio. Si todo lo anterior no resuelve el problema, significa que el servidor se encuentra caído y por ende, tendrás que esperar.

Pero descuida, pues siempre están otras opciones para no quedarte sin ver la película o serie que quieres. En estos casos, recurrir a Kodi es una buena idea. También puedes seguir utilizando Stremio, pero con otros Add-ons como Cinetorrent, ThePirateBay+, Media Fusion, etc. Por suerte, siempre existen otros recursos que realizan lo mismo, para que no te pierdas de la magia del streaming gratuito.