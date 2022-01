¿Te has divertido con los miles de vídeos que han subido a TikTok usando el filtro Neandertal? Si tu respuesta es “sí”, es tiempo que tú también lo uses. Para ello, no necesitas perder tu tiempo buscándolo en TikTok o Snapchat, pues el mismo solo está disponible en Instagram.

Gracias al tutorial que hemos preparado, podrás encontrar el efecto llamado Neandertal en Instagram de forma simple y rápida. Eso sí, deberás contar con la última versión de la app de Instagram en tu teléfono, pues este efecto únicamente aparece cuando la aplicación está actualizada.

¿Cómo encontrar el filtro Neandertal en Instagram?

Como bien te mencionamos en el párrafo superior, debes actualizar la app de Instagram para poder acceder al filtro Neandertal. Si ya lo has hecho, no tendrías que tener problemas para poder encontrarlo (sobre todo si sigues el tutorial que te dejamos a continuación).

Primero tienes que abrir la aplicación de Instagram desde tu dispositivo móvil.

desde tu dispositivo móvil. Cuando estés dentro de la red social, deberás acceder a tu perfil (pincha sobre la imagen que aparece abajo a la derecha de la pantalla).

(pincha sobre la imagen que aparece abajo a la derecha de la pantalla). Por consiguiente, deberás darle al pequeño “+” que está ubicado arriba a la derecha de la pantalla de tu teléfono.

Se desplegarán una serie de opciones, pincha sobre la que dice “Reel”.

Toca la opción que dice “Efectos”.

Presiona sobre la pequeña lupa que aparece arriba a la izquierda de la ventana de efectos.

Ingresa la siguiente palabra en el buscador: “neanderthaler”.

Pincha sobre el primer resultado .

. Y listo, podrás usar el efecto con la cámara de Instagram.

Si por algún motivo ajeno al tutorial que te mostramos, no puedes encontrar este efecto dentro de Instagram, deberás descargar la versión Beta de esta red social. En la misma se suelen hallar todos los filtros, como así también nuevas funciones y características.

Por último, pero no por eso menos importante, aprovechamos el espacio para informarte que Instagram ya te permite crear tu propio avatar para usarlo en stickers, emoticones y hasta como foto de perfil.