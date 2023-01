Seguramente ya te habrá pasado que estás a punto de salir de casa y te das cuenta de que tu móvil no cuenta con la batería suficiente, para esos momentos, es bueno contar con la carga rápida. Esta es una tecnología que te permite cargar tu móvil a una velocidad que con un cargador convencional sería imposible.

Con cualquier cargador tradicional debes esperar entre 1 o 2 horas para completar la carga, pero con el sistema de carga rápida estos tiempos de carga pueden llegar a reducirse a menos de una hora. En definitiva, se trata de una gran ventaja el poder contar con esta función, sin embargo, para poder sacarle el máximo provecho obligatoriamente debes contar con el cargador rápido adecuado para tu móvil.

Para ayudarte con eso, hemos creado esta guía en donde podrás encontrar todos los aspectos que debes considerar al momento de elegir el cargador rápido ideal para tu teléfono.

Qué es la carga rápida

La tecnología de la carga rápida, como su mismo nombre lo indica, te permite reducir los tiempos de carga a comparación con la carga convencional. Para lograr incrementar la velocidad de carga se juega con la potencia del cargador, es decir, los vatios (W). ¿Y cómo se incrementan los vatios? Pues estos están relacionados con el amperaje (A) y el voltaje (V), de manera que, aumentando alguno de los dos, o los dos, también estarías aumentando la potencia del cargador haciendo que se acorten los tiempos de carga.

Y quizás estés pensado que entonces para conseguir tiempos de carga más cortos debes conseguir el cargador más potente, pero la verdad es que no es así de fácil porque todo dependerá de las especificaciones técnicas de la batería que tenga tu teléfono.

Si cargas tu móvil con un cargador que tenga una potencia superior a la que pueda gestionar tu batería, existe la posibilidad de que se estropee, por lo tanto, en esas situaciones se activarán los sistemas de seguridad de tu teléfono para limitar la energía excesiva. Este es un sistema con el que cuentan la mayoría de los teléfonos actualmente. Por esta razón, comprar un cargador de mayor potencia no te serviría de nada.

De hecho, para que un móvil pueda soportar la carga rápida, debe contar obligatoriamente con este sistema de seguridad, llamado controlador de carga, que le permite limitar la velocidad a la que entra o sale la corriente de la batería. Utilizar la carga rápida en un móvil que no cuente con este sistema podría ocasionar problemas de sobrecargas.

¿De cuántos vatios es la carga rápida?

Es necesario también aclarar que para que un sistema de carga pueda ser considerado rápido debe ser superior o igual a los 18 W. Puede que te encuentres con definiciones en donde se indique que con que sea superior a los 10 W es suficiente, sin embargo, para poder cargar un móvil con las capacidades que ofrecen las baterías actualmente, en necesario contar como mínimo con una potencia de 18 W, de lo contario, los tiempos de carga se mantendrían entre 2, e incluso, 3 horas de carga, y con esos tiempos, ya no podría considerarse como carga rápida.

Cómo saber si tu móvil cuenta con carga rápida

Para poder utilizar un cargador rápido, lo primero que debes hacer es averiguar si realmente tu teléfono te permitirá aprovechar los beneficios de esta tecnología. En caso de que tu móvil no tenga esta opción, comprar un cargador rápido sería un desperdicio de dinero. Estos son algunos trucos que puedes usar para saber si tu terminal es compatible con la carga rápida:

El primer método que puedes usar para saber si tu móvil cuenta con la opción de carga rápida es revisando las especiaciones del mismo, esto es algo que puedes consultar ya bien sea en su caja o en Internet entrando en la página oficial del fabricante.

esto es algo que puedes consultar ya bien sea en su caja o en Internet entrando en la página oficial del fabricante. Si tienes el cargador original del móvil a la mano, puedes revisar la potencia de salida, es decir, los vatios (W) que ofrece. Para calcularlos, solo debes multiplicar los voltios (V) por los amperios (A). Es decir, si los números que te aparecen en el cargador son 9 V y 2 A, sería igual a 18 W, que como ya sabrás, es el valor mínimo que se admite como carga rápida. Si tu cargador te indica un valor por debajo de los 18 W quiere decir que no es de carga rápida.

a la mano, puedes revisar la potencia de salida, es decir, los vatios (W) que ofrece. Para calcularlos, solo debes multiplicar los voltios (V) por los amperios (A). Es decir, si los números que te aparecen en el cargador son 9 V y 2 A, sería igual a 18 W, que como ya sabrás, es el valor mínimo que se admite como carga rápida. Si tu cargador te indica un valor por debajo de los 18 W quiere decir que no es de carga rápida. Si tienes un teléfono Android, puedes saber esta información desde el mismo terminal, lo único que debes hacer es entrar en Ajustes ˃ Acerca de este teléfono ˃ Información de batería. Allí podrás ver los datos relacionados con la potencia del dispositivo. Recuerda que debe ser igual o superior a los 18 W para que sea considerado como carga rápida.

Una vez hayas determinado que efectivamente tu móvil tiene carga rápida, el segundo paso sería conocer cuál es el tipo de carga que tiene tu teléfono. A continuación, te contamos todo lo que necesitas saber.

Qué tipo de carga rápida tiene tu teléfono

Debido a que muchos fabricantes han optado por crear su propia versión de carga rápida, podrás encontrarte con una amplia variedad de cargas rápidas que se diferencian principalmente en el rendimiento y en el tipo de seguridad que ofrecen.

Conocer el tipo de carga que tiene tu móvil es fundamental para poder elegir el cargador adecuado. Comprar un cargador que no es compatible con tu terminal acelerará el desgaste de tu batería. Antes de pasar a cómo puedes identificar el tipo de carga de tu móvil, es necesario hacer un repaso de cuáles son los tipos de carga rápida más relevantes del mercado:

Tipos de cargas

A continuación, te dejamos una lista con algunos de los diferentes tipos de cargas que puedes encontrarte:

Quick Charge de Qualcomm

Este es un sistema de carga rápida que funciona en los teléfonos que cuentan con procesador Snapdragon. Existen varias versiones de esta tecnología, la más reciente es la versión 5.0, en donde se resolvieron los problemas de calentamiento. También existen otras versiones como Quick Charge 4+, Quick Charge 4, Quick Charge 3.0, Quick Charge 2.0 y Quick Charge 1.0.

Este sistema en su momento llegó a ser uno de los más utilizados, pero actualmente ya no es así, puesto que cada marca se ha dado a la tarea de sacar su propio cargador rápido.

MediaTek Pump Express

Así como los móviles con procesadores Snapdragon tienen a Quick Charge de Qualcomm, los teléfonos con procesadores MediaTek tienen a Pump Express. Según el fabricante, el sistema MediaTek PE+ 4.0 te permite cargar tu móvil de un 0 a un 100% en poco más de 60 minutos.

Motorola Turbo Power

Este es un sistema de carga rápida basado en la tecnología Quick Charge 2.0 de Qualcomm. Entre los ejemplares que cuentan con esta tecnología se encuentra el Motorola Razr, Motorola One Zoom, Motorola One Action, entre otros.

Según la misma marca, puedes alargar tu tiempo de carga hasta 8 horas al conectar tu móvil solo por 20 minutos utilizando su adaptador de 27 W.

Super VOOC

Este es el sistema de carga rápida de OPPO y es considerado uno de los mejores en los últimos tiempos. Super VOOC, con una potencia de 50 W tiene la capacidad de cargar un móvil de un 0 a un 100% en tan solo 25 minutos.

Super Charge Turbo

Igualmente, la marca Xiaomi tiene su propia carga rápida que no tiene nada que envidiarle a la de OPPO. De hecho, Super Charge Turbo te permite cargar tu móvil a una velocidad de hasta 120 W.

Super Fast Charging

En los móviles Samsung se pueden encontrar dos tipos de cargar rápida diferentes, la primera, Super Fast Charging, que podrás encontrarla en los móviles gama alta de la marca, y Adaptive Fast Charging, que se encuentra en modelos no tan avanzados como es el caso del Note 9, del S9 o del S9+.

Samsung realmente no destaca por la tecnología de carga rápida que ofrece, ya que, a comparación con otras marcas, se queda bastante atrás. Por otro lado, este es otro sistema de carga que está basado en Quick Charge, lo que significa que también puedes usar la tecnología de Qualcomm.

SuperCharge

SuperCharge es el sistema que utilizan los móviles Huawei y Honor. Para lograr hacer la carga más rápida, en este caso han optado por aumentar el amperaje, en lugar del voltaje de la corriente. SuperCharge, con una potencia de 66 W te permite cargar tu móvil en 48 minutos hasta el 100%.

Apple

Según la misma compañía, mediante este sistema de carga podrás cargar tu móvil hasta un 50% en tan solo 30 minutos. Entre los diferentes modelos que cuentan con esta tecnología se encuentra el iPhone 13 y el iPhone 14.

USB Power Delivery (USB-PD)

Este es el sistema de carga recomendado por el mismo Google. Podrás encontrarlo en dispositivos como el Pixel 4 y Pixel 4 XL y la generación anterior, el Pixel 3 y Pixel 3 XL. Lo más destacable de este sistema es que permite modular voltaje y amperaje de forma automática, adaptándose al dispositivo.

Para saber cuál es el tipo de carga rápida que tiene tu móvil, revisa las listas oficiales

Te recomendamos que no des por sentado el hecho de que porque tu móvil sea de cierta marca automáticamente significa que cuenta con carga rápida. Es decir, solo porque tu móvil sea OPPO no necesariamente significa que cuenta con la carga rápida VOOC. Siempre debes confirmar el tipo de carga que tenga tu móvil y buscar la información desde fuentes confiables. Para eso, puedes consultar las listas oficiales de dispositivos compatibles con estos sistemas.

Por ejemplo, Qualcomm tiene este PDF con la lista de dispositivos compatibles con Quick Charge. Por otro lado, OPPO también cuenta con su lista de móviles compatibles con VOOC. Sin embargo, siempre existe la posibilidad de que estas listas no estén actualizadas.

Cosas que debes tomar en cuenta al momento de elegir un cargador rápido

Una vez sepas que tu terminal cuenta con carga rápida y el tipo de carga, existen algunas cosas que debes tomar en cuenta a momento de elegir tu cargador rápido.

Compatibilidad

El aspecto más importante a la hora de elegir un cargador rápido es la compatibilidad. Como se mencionó anteriormente, si eligieras un cargador que no es compatible con tu móvil estarías contribuyendo con el desgaste de la batería, por lo tanto, debes asegurarte de conocer el tipo de carga de tu teléfono.

Potencia

Este es otro punto que también habíamos mencionado, pero no está de más recordarlo y es que para que un cargador pueda ofrecerte tiempos de carga lo suficientemente reducidos para que pueda ser considerado como carga rápida debe contar como mínimo con una potencia de 18 W (2 A/9 V). Una vez dicho eso, obtener un cargador con una potencia por debajo de este valor no sería una compra acertada.

Calidad

Debes asegurarte de comprar un cargador que sea original y de buena calidad. Un cargador no original posiblemente también es uno que no cumple con las normas de seguridad y que no disipe el calor adecuadamente, lo cual, no le hará nada bien a la batería de tu teléfono y hasta podría atentar contra tu seguridad. Cabe aclarar que este es un punto que no solo aplica para los cargadores rápidos, sino para todo cargador en general.

Puertos de entrada

Aunque esto no es algo fundamental, es buena idea comprar un cargador que te ofrezca diferentes tipos de conexión, sin embargo, te recomendamos que como máximo cuente con dos tomas, ya que los cargadores que ofrecen una mayor cantidad de tomas por lo general presentan problemas de temperatura.

Algunas recomendaciones de cargadores rápidos

Después de haber realizado toda la investigación necesaria y tengas claro el tipo de carga rápida con la que cuenta tu móvil, es el momento de comprar el cargador. A continuación, te dejamos algunos cargadores que podrían funcionarle a tu terminal.

Cargador compacto de 18 W de Aplic

Empezando con un cargador rápido básico de 18 W y con un solo puerto USB tipo A, se tiene este ejemplar de Aplic compatible con la tecnología Quick Charge 3.0 y también con versiones anteriores QC 1.0 y 2.0. Cuenta con carga inteligente, la cual ajusta automáticamente la corriente de carga a las necesidades de tu terminal. En cuanto a la protección, con este cargador no tendrás que preocuparte por problemas de sobretensión, sobrecarta o sobrecalentamiento.

Cargador de 63 W de Amazon Basics

Este es un cargador rápido de pared con tecnología GaN de Amazon Basics. En total, el cargador ofrece una potencia de 63 W que se distribuye entre dos puertos USB: 1 puerto USB-C de 45 W y 1 puerto USB-A de 18 W. Cuando solo se utiliza el puerto USB-C, la potencia de salida es de 60 W. Este cargador te ofrece protección contra sobretensión, sobrecalentamiento y cortocircuitos.

Cargador de 35 W de Samsung

Con tecnología basada en PD 3.0, es compatible con las series Galaxy S21 y S20 y Galaxy Note 20. También puedes usar este cargador en otros dispositivos que no sean Samsung compatibles con USB Type-C PD 3.0 PPS. Cuenta con un puerto USB-C de 35 W y un puerto USB-A de 15 W. Para resultados de carga más óptimos, se recomienda que lo utilices con un cable original de Samsung.

Cómo funciona la carga rápida y por qué no debes usarla en exceso

Al usar la carga rápida, los componentes de la batería del móvil se fuerzan y en algunos casos hasta son llevados al extremo para poder cargar el teléfono en el menor tiempo posible. Es decir, mientras más rápido se cargue tu batería a más estrés estarán sometidos los componentes de la misma. Y sí, puede que al tratarse de un móvil preparado para recibir carga rápida le permita resistir mejor estas entradas de energía, pero eso no quiere decir que la degradación no sea mayor.

Algo que también ayuda a que el móvil no se exponga demasiado a las sobrecargas de energía es que las cargas rápidas se producen en dos fases. Durante la primera fase, que es cuando la batería se encuentra más vacía, el flujo de corriente es mayor, pero una vez la batería haya alcanzado cierto porcentaje de carga, el voltaje disminuirá, lo que ayudará a prevenir que tanto el móvil, como el mismo cargador se estropeen o se expongan a sobrecargas que puedan llegar a ser peligrosas.

Ahora bien, una vez explicado el funcionamiento, ¿utilizar esta tecnología acortará la vida útil de tu batería? Primero que nada, cabe aclarar que utilizar la carga rápida no es malo, es algo que puedes usar sin problemas, pero si lo haces todos los días, la vida útil de la batería podría reducirse considerablemente.

Es decir, el hecho de carga tu móvil de manera tradicional, ya de por sí hace que la temperatura de la batería se eleve y con la carga rápida se eleva aún más. Dicho esto, no abuses del uso de la carga rápida y solo utilízala cuando sea estrictamente necesario.

¡Y esa fue la guía para elegir un cargador rápido! Espero te haya sido de ayuda. Si te interesa, también puedes echarle un vistazo a este artículo en donde te mostramos los 10 mejores cargadores inalámbricos.