Gracias a Android TV, los televisores inteligentes cada día se parecen más a los ordenadores. Con ellos puedes ejecutar una gran variedad de aplicaciones y juegos, así como navegar por Internet. El único problema de los dispositivos con Android TV suele ser su mando que, por lo general, trata de parecerse a los mandos tradicionales de TV (incluyendo sus limitaciones), lo cual impide aprovechar todas las funciones de una Smart TV. Por suerte, los Android TV actuales permiten conectar periféricos de forma inalámbrica para solucionar ese problema.

De ahí a que, en esta ocasión, queramos recomendarte un teclado muy completo para tu Android TV que te permitirá explotar todo el potencial de la plataforma. Hablamos específicamente del Logitech K600, un periférico que lleva tiempo en el mercado demostrando su excelente calidad y que ahora puedes conseguirlo por un precio tentador. Ten en cuenta que también funciona con Mac, Windows, Android e iOS, así que no tiene pérdida y vale la pena conocerlo.

Logitech K600, el mejor teclado que puedes comprar para tu Android TV

El Logitech K600 no es tan grande como un teclado de PC, pero tampoco tan pequeño como uno de tablet. Tiene el tamaño adecuado para que lo uses de forma cómoda sujetándolo con dos manos. Se conecta a tu Smart TV a través de Bluetooth o con un dongle USB, a una distancia máxima de 15 metros. Así que no tendrás problemas para usarlo desde tu sofá o cama.

Este teclado es compatible con todas las Smart TV LG 4K (Web OS), Samsung 4K (Tizen OS), Sony Bravia 4K (Android TV) y Philips 4K Smart TV (Android TV) lanzadas en 2016 o después de dicho año. Técnicamente, también funciona con cualquier TV Box con Android TV, aunque sus funciones pueden estar limitadas. De todas formas, te invitamos a comprobar la compatibilidad del Logitech K600 con tu Smart TV desde este enlace.

¡Olvídate del mando! Este teclado es una herramienta todo-en-uno excepcional

Además de tener todo lo que esperas de un teclado normal, el Logitech K600 también incluye un touchpad circular que te permitirá mover el cursor de forma precisa. Por cierto, este touchpad tiene teclas tanto a la izquierda como a la derecha para que puedas hacer clic con él como si fuera un ratón. Arriba de ese touchpad se encuentra un pequeño pad direccional al más puro estilo de los controles remotos, el cual te servirá para moverte por las opciones de tu Android TV de forma más sencilla.

En la parte izquierda del teclado encontramos otros botones extras: clic derecho, clic izquierdo, volver, pantalla principal, buscar y vista de pestañas. Algunos de estos botones pueden ser muy útiles, pero lastimosamente no todas las apps los reconocen. De hecho, es muy raro que una aplicación aproveche todas las funciones de este teclado. Por ejemplo, los navegadores son compatibles con todo el teclado, excepto con las teclas multimedia. Netflix también permite usar todo el teclado, a excepción del touchpad.

Aun así, no hace falta acompañar a este teclado con un mando tradicional, pues él solo te permitirá controlar todas las funciones de tu Android TV que puedas imaginar. Por ello, si eres de las personas que pasa mucho tiempo frente a su Android TV, este teclado te hará la vida más fácil.