En Androidphoria hemos hecho muchas notas sobre fundas para móviles. Hemos hablado de fundas impermeables e incluso de fundas con batería. Sin embargo, muy pronto veremos una funda para el Samsung Galaxy S22 que puede controlar protegerlo de ciberataques. ¿De qué se trata? Aquí te lo explicaremos.

La firma estadounidense Privoro se ha asociado con Samsung y han anunciado en su cuenta de Twitter que ambas empresas trabajan en conjunto para crear una funda que proteja al móvil de intentos de hackeo.

¿Cómo sería esto posible? La funda en cuestión contaría con un sistema de seguridad con el que podrías desactivar la red móvil, el WiFi, el Bluetooth, las cámaras, los micrófonos, y el NFC de modo que ningún cibercriminal tenga manera alguna de espiarte o robar tu información.

We’re thrilled to announce that we have partnered with @SamsungUS. Using SafeCase for Galaxy S22, you can now control your phone’s radios with certainty – even if the phone has been compromised. https://t.co/fJ16ScjTet pic.twitter.com/OTpjgzsLtk

— Privoro (@Privoro) May 8, 2023