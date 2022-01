A pesar de que ahora puedes pagar tus compras de Wallapop con PayPal, esta app en ocasiones tiene algunos problemas. De hecho, en ocasiones las fallas de Wallapop te impiden comprar o vender productos. Sin embargo, aquí te enseñaremos lo que puedes hacer si Wallapop deja de funcionar.

Qué hacer si Wallapop deja de funcionar

Para explicarte lo que puedes hacer si Wallapop deja de funcionar, lo primero que debes tener claro es por qué ha dejado de funcionar la plataforma. Ten en cuenta que existen múltiples razones por las que Wallapop puede dejar de funcionar.

Por ejemplo, un motivo por el cual Wallapop no te funciona correctamente puede ser que has incumplido sus normas y por eso te han bloqueado o suspendido. Si por esta razón Wallapop no te funciona correctamente significa que no podrás comprar ni vender ningún producto en la plataforma. De cualquier forma, si tu cuenta de Wallapop fue suspendida o bloqueada te lo notificarán a través de un correo electrónico y puedes comunicarte con el soporte técnico para que te solucionen el problema.

Ahora, es posible que Wallapop no funcione correctamente porque una de tus publicaciones no cumple con sus normas, porque su descripción supera la cantidad de caracteres permitidos o porque tiene emojis. Ten en cuenta que cuando publicas artículos, pasa por un proceso de revisión y posteriormente Wallapop te indicará si tu publicación cumple con sus normas.

También es posible que los problemas que tienes en Wallapop se deban a que las fotos de los productos que quieres vender no cumplen con los parámetros de la plataforma. Debes tener en cuenta que las fotos que subas a Wallapop deben pesar menos de 1 MB y deben tener nombres con caracteres permitidos. Considera también que si vas a publicar desde la app móvil, debes otorgarle permisos a Wallapop para que acceda al almacenamiento de tu dispositivo.

Es posible que Wallapop deje de funcionar porque hay problemas con la app en tu dispositivo. En este caso puedes intentar descargar la última versión de la app de Wallapop o borrar la memoria caché de la app desde la configuración de tu dispositivo. Para borrar la caché de Wallapop debes hacer lo siguiente:

Ve a la configuración de tu dispositivo. Selecciona «Aplicaciones«. Toca en «Wallapop«. Toca en «Limpiar caché«.

En caso de que limpiar la caché de la app no funcione, puedes probar eliminándola e instalándola de nuevo. Ahora, si la falla es por problemas de conexión a Internet o porque están haciendo mantenimiento a los servidores de Wallapop, lo mejor es que esperes un par de horas hasta que la plataforma comience a funcionar correctamente.

Wallapop es una app que generalmente funciona bien. De cualquier forma debes tener en cuenta que es posible que Wallapop deje de funcionar en algún momento. Incluso debes tener cuidado en esta app porque algunos delincuentes llenan Wallapop de bots para estafar usuarios.