La plataforma de compraventa Wallapop incorporó recientemente la opción de PayPal como método de pago. ¿Cuál es el beneficio de esta novedad? Podrás comprar productos a través de la página sin necesidad de facilitar los datos de tu tarjeta de crédito o débito.

PayPal llegó a Wallapop

Desde hace varios años PayPal ha sido uno de los sistemas de pago más usados en la red, ya que además de poder transferir dinero entre usuarios que tengan correo electrónico, también permite efectuar pagos en sitios web.

Es por esto que Wallapop decidió formar una alianza con PayPal para ofrecer pagos mucho más rápidos y seguros a través de su apartado Wallapop Envíos, que contará con el sistema de “Protección al comprador” propio de PayPal.

De este modo, la aplicación funcionará como un intermediario que retendrá el dinero hasta que confirmes que el paquete ha llegado a tus manos sin problemas. Una vez confirmado esto, el vendedor recibirá el pago de forma inmediata.

¿Cómo pagar con PayPal en Wallapop?

Usar PayPal para pagar en Wallapop es más sencillo de lo que crees. Para esto solo deberás escoger la opción de compra de Wallapop Envíos e inmediatamente podrás acceder a este método de pago.

A continuación, tendrás que iniciar sesión en tu cuenta de PayPal y autorizar el pago, como lo harías con cualquier otra tienda. ¡Listo! Ahora solo tendrás que esperar que llegue el artículo escogido.

Una vez hayas recibido el producto recuerda verificar que esté en buenas condiciones y que cumpla con la descripción realizada por el vendedor a través de Wallapop. Por supuesto, también deberás confirmar que ya lo tienes en tus manos para que la empresa o particular que ha enviado la mercancía reciba el dinero.

Beneficios de usar PayPal en Wallapop

Entre las ventajas de esta nueva opción ofrecida por medio de Wallapop Envíos, existe la posibilidad de ofrecer mayor seguridad a los usuarios de esta plataforma de compraventa de segunda mano, ante los posibles fraudes al comprar productos de segunda mano.

De esta manera, en caso de no recibir el producto solicitado por medio de Wallapop, podrás hacer un reclamo o abrir una disputa en PayPal. Al ejecutar esta acción lograrás que se lleve a cabo un reembolso total del dinero que abonaste para concretar la compraventa.

Recuerda que actualmente esta opción solo está disponible en Wallapop Envíos, pero si aún no has usado esta opción, no tienes de qué preocuparte, ya que es muy fácil enviar un producto de Wallapop a través de Correos.

La incorporación de este método de pago en Wallapop parece prometedor, a juzgar por la facilidad, la eficiencia y seguridad que representa. Además, muchos usuarios agradecerán tener la opción de no verse obligados a proporcionar los datos de su tarjeta bancaria, en caso de optar por las compras electrónicas.

¿Y tú, eres del equipo de las compras electrónicas o prefieres el método antiguo?