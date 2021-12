Desde hace un tiempo, HBO España se convirtió HBO Max, si bien esto parecería indicar que solo se trataba de un cambio de nombre en el servicio, fue algo mucho más grande: nuevas aplicaciones para dispositivos, como así también funciones y herramientas que nunca se habían visto en las apps de HBO.

Pues bien, no todo fue “sonrisas” con la llegada de HBO Max a nuestro país, y es que la app oficial de este servicio no está presente en todos los dispositivos. Según podemos observar en su página web oficial, HBO Max no puede instalarse en dispositivos Fire TV de Amazon.

De igual forma, esto no es del todo cierto, pues HBO Max en otros países puede instalarse sin ningún problema en dispositivos Fire TV. Sin ir más lejos, nosotros hemos explicado paso a paso cómo instalar el APK de HBO Max en un Fire TV.

Instalar HBO Max en el Fire TV de Amazon es aún más simple con este truco

Si te es muy complicado descargar e instalar una aplicación de forma manual en tu Fire TV, específicamente el APK de HBO Max, este pequeño truco podría llegar a solucionar todos tus problemas.

Como bien decíamos al principio de la nota, HBO Max no es compatible con dispositivos Fire TV en España, por lo que esta app no aparece en la App Store de Amazon. Esto impide instalar la aplicación oficial desde el Fire TV.

Aquí es donde dice “presente” el truco que te permitirá instalar esta app, pues si vas a la tienda de apps de Amazon en otros países, podrás encontrar HBO Max.

Aprovechando este pequeño “agujero de gusano”, tendrás que seguir estos pasos para poder instalar HBO Max en tu Fire TV de Amazon sin ningún tipo de complicación:

Cambiar de país la cuenta de Amazon 1 de 9

Ingresa en el sitio web de Amazon .

. Una vez allí, inicia sesión con tu email y contraseña .

. Por consiguiente, deberás ingresar en tu cuenta de Amazon.

Luego, tendrás que pinchar sobre la opción que dice “Contenido y dispositivos”.

Ingresa en la opción que dice “Gestionar contenido y dispositivos”.

Vuelve a iniciar sesión con tus datos.

con tus datos. Entra en la pestaña que dice “Preferencias”.

Pulsa sobre “Configuración de país/región” y luego dale al botón que dice “Cambiar”.

Selecciona “Estados Unidos” como país y por último pincha sobre “Actualizar”.

En caso de que Amazon te pida indicar una ciudad, tendrás que poner cualquiera, siempre y cuando corresponda a los Estados Unidos claro está.

Cuando hayas terminado de realizar el tutorial que te dejamos arriba, tendrás que desconectar tu Fire TV del televisor (reiniciarlo) y aguardar un par de minutos.

Una vez hecha dicha acción, deberás conectar tu Fire TV a tu Smart TV y descargar la app de HBO Max desde la tienda de aplicaciones de Amazon. Eso sí, la cuenta que tienes en tu Fire TV debe ser la misma que utilizaste para cambiar de país.

Sin nada más que añadir al respecto, en caso de que no encuentres la app de HBO Max desde la tienda de aplicaciones de Amazon, deberás buscarla desde el navegador de tu móvil o PC (en el sitio web de Amazon). Cuando pongas las palabras “HBO Max” en Amazon, podrás enviar el paquete de instalación a tu Fire TV en cuestión de segundos.