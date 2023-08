Si al momento de abrir la app de TikTok desde tu dispositivo móvil Android, observas un mensaje que dice “No hay conexión a Internet” y no puedes visualizar ningún vídeo ni tampoco subir contenido, pues tenemos una mala noticia para ti, ¿cuál? Que no existe una única solución para erradicar este problema.

Para tu suerte, nosotros nos hemos tomado la molestia de probar todas las soluciones que existen hasta el momento, por lo que tú lo único que deberás hacer es ponerlas en práctica para intentar solucionar este molesto problema que suele decir “presente” en móviles Android.

TikTok dice “No hay conexión a Internet”: ¿cómo solucionarlo?

Antes de que te mostremos las soluciones en cuestión, deberías descargar e instalar TikTok Beta en tu móvil. Si al obtener esta versión ya no observas el mensaje que te dice que no tienes conexión a Internet, podrás evitarte tener que poner en práctica los tutoriales que vamos a enseñarte a continuación.

Verifica tu conexión a Internet

Hay ocasiones en las que TikTok no suele ser el problema cuando aparece el mensaje que indica que no tenemos conexión a Internet. Básicamente, si la red a la que estás conectado tiene micro-cortes, o bien no ofrece una velocidad de descarga superior a los 2 MB/s, verás siempre este mensaje en la pantalla principal de la red social de vídeos.

Por suerte, puedes verificar si el problema está relacionado con tu conexión a Internet descargando la app SpeedTest y efectuando los pasos que te mostramos a continuación:

Abre la app Speedtest desde tu dispositivo móvil.

desde tu dispositivo móvil. Pincha en el botón “Inicio” para iniciar un test de velocidad de tu conexión a Internet.

En segundos, Speedtest te mostrará los resultados relacionados con tu conexión a Internet.

Si la red WiFi presenta problemas, deberás desactivar dicha conexión y utilizar la red de datos móviles .

. Habiendo dejado conectada la red de datos móviles, tendrás que comprobar si sigue apareciendo el mensaje “No hay conexión a Internet” al momento de abrir TikTok.

Así mismo, si al abrir el navegador que tienes instalado en tu teléfono (Chrome, Firefox o cualquier otro) e ingresar a algún sitio web, el mismo tarda en cargar o directamente no carga, podrás confirmar que el problema está relacionado directamente con tu conexión a Internet.

En estos casos, lo mejor es desconectar el router/módem de la red eléctrica, esperar al menos 5 minutos y volver a conectarlo. Si el problema persiste, estarás obligado a tener que ponerte en contacto con el servicio que te brinda Internet en tu casa (o hablar con algún operador de tu plan de telefonía si usas una red móvil para navegar por Internet).

Descubre si TikTok está caído

Al igual que en otros servicios, plataformas y redes sociales, hay ocasiones en las que TikTok experimenta inconvenientes en los servidores en donde están alojados los vídeos. Cuando sucede esto, la app para Android e iOS suele mostrar el famoso mensaje “No hay conexión a Internet”.

En este tipo de casos, deberás verificar si TikTok está caído. Para poder hacerlo, tendrás que realizar todos los pasos que te mostramos a continuación:

Lo primero que deberás hacer es abrir el sitio web Downdetector. Una vez dentro del mismo, podrás comprobar si hay otros usuarios que reportaron problemas .

. Si la métrica de errores es muy alta, podrás confirmar que el problema está relacionado con los servidores de TikTok.

Así mismo, tendrás la posibilidad de ver los comentarios que han dejado otros usuarios. De esta forma, si hay muchos reportes o comentarios en las últimas 24 horas, podrías llegar a asegurarte de que TikTok está caído.

Vale añadir que si ningún usuario ha reportado problemas en Downdetector, pues TikTok no estaría siendo el culpable de que te aparezca el mensaje “No hay conexión a Internet”. Si este es tu caso, deberás poner en práctica el resto de soluciones que te mostramos aquí.

Cierra la app de TikTok de forma completa

Para descartar que el mensaje “No hay conexión a Internet” esté relacionado con algún problema que se generó al momento de abrir la app de TikTok, estarás obligado a tener que finalizar los procesos que ha ejecutado la misma. Por suerte, cerrar la aplicación de TikTok de forma completa es extremadamente sencillo, ¿no nos crees? Échale un vistazo a la siguiente lista de pasos:

Entra en los ajustes de tu teléfono Android.

Android. Accede al apartado llamado “Apps”.

Pincha sobre la opción que dice “Todas las apps”.

Busca la aplicación de TikTok y pincha sobre la misma.

Por consiguiente, deberás presionar en la opción que dice “Forzar detención”.

Y, como último paso, tendrás que pinchar en “Aceptar” para que se cierren todos los procesos relacionados con TikTok.

Tras haber finalizado los procesos ejecutados por la app de TikTok, deberás volver a abrirla. Si el mensaje de error desapareció, podrás seguir viendo vídeos sin ningún inconveniente. Por otro lado, si ese mensaje aún continúa mostrándose, tendrás que llevar a cabo las demás soluciones que te mostramos en este artículo.

Borra la memoria caché de la aplicación de TikTok

Si el mensaje de “No hay conexión a Internet” se muestra en la app de TikTok y descartaste problemas relacionados con tu conexión a Internet, o bien con los servidores en donde está alojada la red social, puede que el inconveniente esté relacionado con los archivos temporales que guardó la app en tu móvil.

Para intentar erradicar este mensaje de la aplicación, deberás eliminar la caché de la misma. Efectuar este procedimiento no te tomará más de 5 minutos:

Ingresa en la configuración de tu terminal.

de tu terminal. Pincha sobre “Apps”.

Entra en “Todas las apps” para ver las aplicaciones que tienes instaladas en tu móvil.

Busca la app de TikTok y pincha sobre la misma.

Accede al apartado llamado “Almacenamiento y caché”.

Por último, pincha sobre “Borrar memoria caché”.

Tras la correcta eliminación de la caché de la app de TikTok, deberás volver a abrir la app y verificar si el mensaje de “No hay conexión a Internet” ha desaparecido de la pantalla principal.

Reinicia tu dispositivo móvil

Si tu teléfono Android se traba o funciona de forma “tosca”, puede que el sistema operativo esté ejecutando procesos que demandan muchos recursos (memoria RAM, procesamiento, etc.). Ante esta situación, es más que normal que aplicaciones como TikTok fallen y presenten mensajes de error bien extraños.

Lo bueno es que no necesitarás efectuar un hard reset y eliminar todo el contenido que tienes almacenado en tu móvil, con tan solo reiniciarlo podrías llegar a solucionar el problema que hace que aparezca el mensaje “No hay conexión a Internet”.

Eso sí, es importante que selecciones la opción “Reiniciar”, pues apagar y encender el terminal de forma manual no servirá de absolutamente nada. Una vez que lo hayas reiniciado, deberás volver a abrir la app de TikTok y comprobar si el mensaje sigue apareciendo en la parte superior de la sección llamada “Para ti”.

Actualiza la app de TikTok a la última versión

A pesar de que la mayoría de los dispositivos móviles Android tienen activada la función que actualiza los apps de forma automática, hay usuarios que decidieron desactivarla. Si tú eres uno de ellos y te encuentras con el problema de TikTok que arroja el mensaje “No hay conexión a Internet”, pues el motivo de la aparición de ese error podría deberse a que la app está desactualizada.

Ante esta situación, lo único que deberás hacer es actualizar TikTok a la última versión. Para realizar este procedimiento, no necesitarás ser un experto en tecnología o algo por el estilo, pues con tan solo entrar en Google Play y buscar la app de TikTok, podrás descargar la última versión en tu terminal.

Cuando la hayas actualizado, estarás obligado a tener que volver a abrir la aplicación y comprobar si ese mensaje de error sigue apareciendo. Si ya no se muestra en la pantalla “Para ti”, habrás solucionado el problema.

Utiliza una VPN en tu móvil

Teniendo en cuenta que TikTok ha sido bloqueado en varios países a lo largo de los últimos años, no sería para nada extraño que la región en la que vives se haya tomado esta decisión. Si esto es lo que te está pasando a ti, ¡no desesperes! Puedes usar una VPN en tu móvil para saltar este tipo de restricciones.

¿Nunca has usado una VPN en tu teléfono Android? No necesitarás gastar dinero para que alguien lo haga por ti, pues contamos con un artículo en el que explicamos paso a paso cómo configurar una VPN en Android fácilmente, ¡no te lo puedes perder!

Una vez que hayas activado la VPN en tu terminal, deberás abrir la app de TikTok y verificar si el mensaje que dice “No hay conexión a Internet” ha desaparecido (debería ser así, pues la VPN te permitirá ver vídeos sin ningún inconveniente).

¿TikTok aún dice “No hay conexión a Internet”? Elimina la app y vuélvela a descargar

Si nada de lo que te hemos mostrado hasta ahora te ha servido, y aún continúas observando el mensaje “No hay conexión a Internet” cuando abres TikTok en tu móvil Android, ¡no todo está perdido! Aún puedes intentar efectuar una solución más, ¿cuál? Desinstalar la app y volverla a descargar.

A pesar de desinstalar una aplicación de un móvil Android es un procedimiento muy sencillo de llevar a cabo, nosotros te aconsejamos echarle un vistazo al artículo en el que mencionamos los 3 mejores métodos para desinstalar aplicaciones en Android.

Sin más nada que añadir al respecto, una vez que desinstales la aplicación de TikTok, tendrás que volver a descargarla y comprobar si ese mensaje de error desapareció de la red social de vídeos. Si aún continúa apareciendo ese error, deberás ponerte en contacto con TikTok.