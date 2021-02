Saber qué tan rápido es tu Internet es primordial para comprender qué puedes hacer con él. Y no, no debes creerle a tu proveedor de Internet (ISP) que siempre te dirá que es más rápido de lo que realmente es para ilusionarte. Por suerte, hoy en día existen muchas herramientas que te permiten comprobar fácilmente si estás recibiendo la velocidad contratada o no.

Eso sí, si quieres medir la velocidad real de tu Internet, hay varias cosas que debes tener en cuenta. No basta con entrar en un sitio web o en una app que te dé el resultado sin más. Hay que seguir una serie de pasos y recomendaciones para evitar lecturas erróneas o mediciones que no se corresponden con la realidad.

Además, tienes que entender qué significa cada uno de los datos que puedes medir de tu Internet. De esa manera, no solo te darás cuenta de cuán veloz es, sino también de qué tan estable resulta, para qué sirve y para qué no. Teniendo todo esto en mente, enseguida te mostraremos cómo puedes medir la velocidad real de tu Internet de forma sencilla, pero sin dejar cabos sueltos.

Pasos para medir la velocidad real de tu Internet

Lo esencial para medir tu Internet es evitar los picos o bajadas que no son una muestra fiable de la velocidad real que disfrutarás en el día a día. Para lograrlo, solo sigue los preparativos que te mostramos a continuación.

Preparativos que no debes pasar por alto

Antes de llevar a cabo un test de velocidad, haz lo siguiente:

Detén las descargas y subidas de archivos : estos flujos de archivos hacen que la velocidad de tu Internet varíe. Si tú no estás descargando o subiendo nada, asegúrate de que las otras personas que estén usando Internet tampoco.

: estos flujos de archivos hacen que la velocidad de tu Internet varíe. Si tú no estás descargando o subiendo nada, asegúrate de que las otras personas que estén usando Internet tampoco. Desactiva la VPN : si estás usando un servicio de VPN, es mejor que lo apagues. Algunas VPN pueden ralentizar o sobrecargar tu conexión a Internet, lo cual te impide medir la velocidad real.

: si estás usando un servicio de VPN, es mejor que lo apagues. Algunas VPN pueden ralentizar o sobrecargar tu conexión a Internet, lo cual te impide medir la velocidad real. También detén por un momento el streaming de contenido : mientras estés realizando el test, nadie debería estar usando el Internet para ver películas, escuchar música o jugar por streaming. Si tu Internet es muy rápido, es posible que esto no afecte a los resultados del test, pero no está de más tomar esta previsión.

: mientras estés realizando el test, nadie debería estar usando el Internet para ver películas, escuchar música o jugar por streaming. Si tu Internet es muy rápido, es posible que esto no afecte a los resultados del test, pero no está de más tomar esta previsión. Haz el test desde un dispositivo conectado por cable a Internet : esto no es obligatorio, pero si puedes, realiza el test de velocidad en tu PC o portátil conectado directamente al módem con un cable Ethernet. Esta es la manera más fiable de comprobar la velocidad del Internet, ya que así evitas medir posibles problemas de conexión generados por el router que no son culpa del Internet como tal.

: esto no es obligatorio, pero si puedes, realiza el test de velocidad en tu PC o portátil conectado directamente al módem con un cable Ethernet. Esta es la manera más fiable de comprobar la velocidad del Internet, ya que así evitas medir posibles problemas de conexión generados por el router que no son culpa del Internet como tal. Colócate en una zona con cobertura total del WiFi: en caso de que vayas a realizar el test desde un dispositivo conectado al Internet por WiFi, al menos asegúrate de que recibes toda la señal del router y ponte a su lado.

Como verás, los preparativos para hacer un test de velocidad no son nada raros y se intuyen si usas el sentido común. ¿Ya estás preparado? Entonces pasemos a ver cómo comprobar la velocidad de tu Internet.

Haz la prueba de velocidad de tu Internet con Speedcheck

Ahora bien, para hacer la prueba de velocidad de tu Internet debes recurrir a una app que te permita hacerlo. Si te pones a buscar, hay muchas que pueden servirte, pero nosotros particularmente te recomendamos Speedcheck. ¿Por qué? Pues porque es fiable, sencilla, fácil de usar, no requiere cuenta y te proporciona todos los datos que necesitas saber de forma clara y comprensible. Así puedes hacer un test con esta aplicación:

Pincha el siguiente enlace para entrar en Speedcheck (puedes hacerlo desde el navegador de cualquier dispositivo).

Presiona en Iniciar test y listo.

Al cabo de unos segundos, verás en la pantalla las velocidades de descarga y subida de tu Internet, así como el ping, con sus respectivos gráficos de estabilidad. Estos datos son producto de las múltiples pruebas realizadas por la app rápidamente, por lo que puedes estar seguro de que son de fiar y no se trata de lecturas de picos o de caídas abruptas.

De todas formas, puedes leer en la parte de abajo del sitio web cómo la app realiza las pruebas. Además, nada te impide repetir el test cuantas veces quieras para verificar la información. Incluso, puedes llevar un historial con gráficos de tus pruebas que puedes guardar en la nube y verlo en otros dispositivos (debes crearte una cuenta para esto).

Dicho sea de paso, esta app también está disponible como aplicación dedicada para Android e iOS por si quieres repetir los test con más precisión desde tu móvil.

Entendiendo los resultados de la prueba de velocidad de Internet

Los tres datos que el test de Speedcheck te proporciona, y que son los que definen la velocidad de tu Internet, son los siguientes:

Velocidad de descarga : es la velocidad con la que se reciben datos de Internet. Esta es la métrica más importante de todas, ya que determina qué tan rápido puedes descargar archivos de Internet, a qué calidad puedes ver vídeos o contenido en streaming, qué tan rápido se cargarán los sitios web, etc.

: es la velocidad con la que se reciben datos de Internet. Esta es la métrica más importante de todas, ya que determina qué tan rápido puedes descargar archivos de Internet, a qué calidad puedes ver vídeos o contenido en streaming, qué tan rápido se cargarán los sitios web, etc. Velocidad de subida : es la velocidad con la que se envían datos a Internet. Determina que tan rápido puedes subir vídeos, fotos o audios a tus redes sociales, o archivos a un servicio de almacenamiento en la nube, por ejemplo. Básicamente, es muy importante para la transferencia de archivos por Internet, aunque también tiene otros usos como en las videollamadas y al hacer directos.

: es la velocidad con la que se envían datos a Internet. Determina que tan rápido puedes subir vídeos, fotos o audios a tus redes sociales, o archivos a un servicio de almacenamiento en la nube, por ejemplo. Básicamente, es muy importante para la transferencia de archivos por Internet, aunque también tiene otros usos como en las videollamadas y al hacer directos. Ping (latencia): este valor indica cuánto retraso tiene una señal que recibes a través del Internet. Para los gamers este es un dato importantísimo, pues de él depende si pueden jugar online en condiciones o no. A diferencia de las velocidades, cuanto más bajo sea el ping, mejor es la conexión.

Ten en cuenta que Speedcheck también te ofrece un pequeño gráfico para las velocidades de descarga y subida, el cual te muestra qué tan estable es tu Internet.

Comprueba para qué sirve tu Internet

Ahora que ya entiendes qué es cada uno de estos datos, evaluemos para qué sirven. Aquí abajo te dejamos los requisitos de velocidad de varias aplicaciones y servicios populares para que sepas qué puedes hacer con tu Internet:

Para ver vídeos, películas y series en streaming : Netflix: 0,5 Mbps de velocidad de descarga para la calidad mínima, 5 Mbps para la calidad HD y 25 Mbps para la calidad 4K. Disney+: 5 Mbps de velocidad de descarga para la calidad HD y 25 Mbps para la calidad 4K. Amazon Prime Video: 1 Mbps de velocidad de descarga para la calidad mínima y 5 Mbps para la calidad HD. YouTube: 0,7 Mbps de velocidad de descarga para la calidad mínima, 2,5 Mbps para la calidad HD, 5 Mbps para la calidad Full HD y 20 Mbps para la calidad 4K.

: Para escuchar música en streaming : 500 Kbps de velocidad de descarga es más que suficiente para disfrutar de servicios como Spotify, Apple Music, YouTube Music, Tidal, etc.

: 500 Kbps de velocidad de descarga es más que suficiente para disfrutar de servicios como Spotify, Apple Music, YouTube Music, Tidal, etc. Para hacer llamadas de voz : 200 Kbps de velocidad de subida y descarga deberían bastar.

: 200 Kbps de velocidad de subida y descarga deberían bastar. Para hacer videollamadas : entre 400 y 600 Kbps de velocidad de subida y descarga como mínimo.

: entre 400 y 600 Kbps de velocidad de subida y descarga como mínimo. Para hacer directos : Twitch: 3 Mbps de velocidad de subida como mínimo (resolución 720p). YouTube: 1 Mbps de velocidad de subida como mínimo (resolución 240p). Facebook Live: 3 Mbps de velocidad de subida como mínimo (resolución 720p).

: Para jugar en streaming : Google Stadia: 10 Mbps de descarga como mínimo y 35 Mbps o más para jugar en 4K. NVIDIA GeForce Now: 15 Mbps de descarga como mínimo (calidad HD a 60 FPS) y 25 Mbps para jugar en Full HD a 60 FPS. PlayStation Now: 5 Mbps de descarga como mínimo.

: Para jugar online: por regla general, se recomienda un ping por debajo de los 100 ms. Cuanto más bajo, mejor.

¡Eso es todo! Esperamos que hayas llegado a este punto y ya sepas la velocidad real de tu Internet y qué puedes hacer con él. Si tienes alguna duda al respecto, puedes comentárnosla para ayudarte.