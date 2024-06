No me aparece la opción de subtítulos en TikTok solución

Está más que claro que TikTok ha cambiado las reglas de juego, al menos en lo que a creación de contenido respecta. Siendo líder en cuanto a vídeos de menos de 30 segundos de duración, a pesar de que ya permite subir vídeos de 10 minutos, esta red social sorprendió a todos cuando incluyó la función del subtitulado automático.

Sin la necesidad de utilizar apps de terceros, TikTok puede subtitular cualquier vídeo de forma automática. Esta característica mejoró sustancialmente la interacción de los usuarios con el contenido que se comparte en la red social, pues los subtítulos permiten comprender diálogos sin mayores esfuerzos.

Eso sí, no todo es tan bonito como luce, pues hay usuarios que no les aparece la opción de subtítulos en TikTok. Si tú eres uno de ellos y no puedes ver vídeos subtitulados, ¡no desesperes! Aquí tenemos la solución perfecta para ti.

No me aparece la opción de subtítulos en TikTok: ¿cómo solucionarlo?

A diferencia de otras plataformas de vídeos, como por ejemplo YouTube, TikTok no incluye la función de activar o desactivar los subtítulos generados automáticamente desde los ajustes de la app. Básicamente, se deben activar los subtítulos a través de cualquiera de los vídeos que aparecen en la sección “Para ti”.

Siguiendo estos pasos, podrás activar los subtítulos en todos los vídeos de TikTok:

Abre la app de TikTok desde tu móvil . Una vez dentro de la misma, mantén presionado la pantalla (justo en medio de la misma) durante algunos segundos.

. Una vez dentro de la misma, (justo en medio de la misma) durante algunos segundos. Esto hará que se despliegue un menú con varias opciones. Deberás pinchar sobre la que dice “Subtítulos y traducciones”.

Por consiguiente, tendrás que pinchar sobre el botón que aparece a la derecha de “Mostrar subtítulos (generados automáticamente)”.

TikTok te indicará que los subtítulos están activados.

La próxima vez que veas un vídeo, deberían aparecer los subtítulos en la parte inferior izquierda de la pantalla.

Hay vídeos en TikTok que no tienen ni subtítulos automáticos

Vale mencionar que los subtítulos solo aparecen en vídeos de TikTok en donde se reconozca el idioma, como así también las voces que se escuchan en dichos vídeos sean claras.

O sea, TikTok utiliza una inteligencia artificial para generar los subtítulos, por lo que los mismos podrían no mostrarse si dicha herramienta no reconoce voces. En dicho caso, no hay nada que se pueda hacer, a no ser que el creador de contenido utilizó CapCut para generar subtítulos de forma externa.

Por otro lado, hay dispositivos móviles que poseen funciones para generar subtítulos por sí mismo. Motorola tiene una función que puede activarse para generar subtítulos instantáneos.

Sin más nada que añadir al respecto, en caso de que no observes subtítulos en ninguno de los vídeos que te aparecen en “Para ti” dentro de TikTok, te recomendamos borrar la caché de la app, o bien actualizarla a la última versión (hay veces que esta función desaparece por error).