Desde que TikTok anunció que iba a incrementar el límite de sus vídeos a 10 minutos, muchos fueron los usuarios que empezaron a realizarse la siguiente pregunta: ¿cuándo podré subir vídeos largos a mi cuenta?

La respuesta a esta pregunta fue escalando con el paso del tiempo, pues a algunos usuarios se les habilitó esta opción, mientras que otros aún continúan esperando a que la plataforma les permita cargar vídeos de más de 3 minutos.

Supuestamente, y según lo informado por TikTok en su sitio web, esta característica ya debería estar habilitada para todos los usuarios en todo el mundo. La realidad es muy distinta, pues aún hay personas que no pueden cargar vídeos de 10 minutos a la red social.

No puedo subir vídeos de 10 minutos a TikTok, ¿existe una solución?

Sí, existe una solución (varias) que te permitirá disfrutar de esta característica sin tener que esperar a que la misma se habilite en tu cuenta.

Para ponerle un orden al tema, a continuación te vamos a detallar las distintas soluciones que debes llevar a cabo para poder “activar” esta característica en tu cuenta de TikTok.

Actualiza la app a la última versión

Al igual que otras redes sociales, cuando se lanza una nueva función, los usuarios que las utilizan deben tener actualizada la aplicación para poder acceder a la misma.

Si no actualizas la app de TikTok desde hace tiempo, podrías llegar a no poder subir vídeos de 10 minutos. Es por este motivo que te recomendamos actualizar manualmente la app desde la tienda Google Play Store o App Store.

Borra el caché de la app en tu móvil

¿Nunca has eliminado el caché que almacenó TikTok en tu móvil? Esto podría estar causando que la aplicación de TikTok no responda, o bien que no te muestre las últimas funciones que han sido añadidas.

Borrando la memoria caché que la aplicación guarda en el almacenamiento interno de tu teléfono, podrías solucionar este error que impide que subas vídeos de 10 minutos a tu cuenta.

¡No pierdas más tiempo! Descarga TikTok Beta

Si ninguna de las soluciones que te brindamos arriba te han servido, no desesperes, hay una más que puede llegar a evitarte dolores de cabeza.

En pocas palabras, deberás descargar TikTok Beta en tu móvil Android. Esta versión de la app te permitirá acceder a todas las nuevas funciones que aún no han sido activadas en la versión normal de la red social.