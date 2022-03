Que haya gente que siga sin tener una VPN en su móvil hoy en día, nos parece alarmante. Con todo el tiempo que pasamos ahora en Internet y con la gran cantidad de riesgos que existen en la red, es una irresponsabilidad no contar con una VPN en el móvil. Es cierto que no la necesitarás siempre, pero para ocasiones puntuales (como al conectarte a una red WiFi pública o al acceder a sitios de los que no te fías), una VPN puede serte de gran ayuda.

Además, una VPN no es solo más seguridad y privacidad. Esta herramienta también te permite saltarte los bloqueos geográficos de Internet para acceder a más contenido y evadir restricciones como la censura gubernamental. Así que, si aún no tienes una VPN en tu móvil, llegó el momento de solucionarlo. Enseguida te explicaremos cómo configurar una VPN en Android.

Cómo usar una VPN en Android con una app (el método más sencillo)

Si no te quieres complicar, lo mejor que puedes hacer es descargar la aplicación para Android de tu proveedor de VPN. ¿No tienes un proveedor? Entonces búscate uno, preferiblemente de pago. No vale la pena arriesgarse con las VPN gratis cuando hay VPN como Surfshark que son de gran calidad, ofrecen muchas funciones extra y no son caras. Si te da curiosidad, aquí tienes los precios de Surfshark.

Una vez que tengas instalada la app de tu proveedor, podrás usar la VPN con solo abrirla y activarla. Los pasos pueden variar de un proveedor a otro, pero normalmente solo tendrás que pulsar un par de botones para configurar la VPN a través de la aplicación. Como ejemplo, aquí te dejamos el procedimiento a seguir en una app de VPN promedio:

Abre la aplicación de VPN .

. Inicia sesión con tu cuenta del servicio.

con tu cuenta del servicio. Pulsa en Conectar .

. ¡Listo!

Cómo configurar una VPN en Android (el método manual)

En caso de que tu proveedor te haya dado toda la información necesaria para configurar manualmente la VPN desde los ajustes de tu Android, los pasos que debes seguir son estos:

Abre la app Ajustes de tu móvil. Ten en cuenta que el nombre de las opciones que mencionaremos a continuación puede variar dependiendo del dispositivo que tengas.

de tu móvil. Ve a los ajustes de red. La opción puede llamarse WiFi o Internet .

. Selecciona VPN . Si no encuentras esta opción, búscala desde la barra de búsqueda de los Ajustes.

. Toca el icono de « + » para Agregar VPN . Si no lo ves, tendrás que abrir el menú de opciones avanzadas (normalmente tocando el icono de los tres puntos verticales).

» para . Si no lo ves, tendrás que abrir el menú de opciones avanzadas (normalmente tocando el icono de los tres puntos verticales). Introduce la información necesaria , como la dirección del servidor, el nombre de usuario y la contraseña. Esta información te la proporcionará el proveedor de la VPN.

, como la dirección del servidor, el nombre de usuario y la contraseña. Esta información te la proporcionará el proveedor de la VPN. Para conectarte, simplemente vuelve al apartado VPN desde los Ajustes y activa la VPN que acabas de configurar.

¡Y eso es todo! Por lo general, hacer este procedimiento manual no es necesario, ya que casi todos los proveedores tienen una aplicación que realiza la configuración de la VPN por ti. De todas formas, si te quedó alguna duda al respecto, puedes dejarnos un comentario y te responderemos lo más pronto posible.