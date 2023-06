Este canal o grupo no puede ser mostrado en Telegram por qué y solución

Telegram es conocida entre los usuarios de redes sociales como una de las mejores, más completas y más seguras apps de mensajería que existen, de hecho, para muchas personas esta es una de las mejores alternativas a WhatsApp. Sin embargo, no es perfecta y a veces presenta algunos fallos o limitaciones que resultan bastante molestos, como por ejemplo cuando aparece el anuncio que dice «Este canal o grupo no puede ser mostrado«. Si quieres saber más sobre este anuncio y cómo resolverlo, no dejes de leer.

Si te interesa conocer más cosas de Telegram como por ejemplo los mejores canales y grupos para ver futbol en vivo gratis, tenemos el artículo perfecto para ti. También tenemos para ti canales donde puedes ver películas y series e incluso canales para ver tu anime favorito, es rápido, sencillo y muy efectivo. Sin más que agregar, vamos directo al tema de hoy, el mensaje «Este canal o grupo no puede ser mostrado».

¿Para qué sirven los canales en Telegram?

Telegram cuenta con esta forma tan eficiente y particular de compartir información con una gran cantidad de gente, la cual se conoce como Canales. Estos canales resultan ser una herramienta muy útil, no tanto para la conversación como para la propagación de información desde una persona o un grupo reducido a una gran masa de suscriptores.

La principal característica favorable de estos grupos es que pueden tener una cantidad ilimitada de suscriptores y algo bueno en comparación con los grupos, es que solo los administradores de estos canales son los que pueden enviar información. Y no solo son mensajes de textos, también se pueden compartir fotos, videos, documentos pesados, encuestas, cuestionarios y todos pueden ser guardados, mientras que al mismo tiempo se guardan estadísticas de los mensajes.

¿Cómo recuperar un canal de Telegram usando el Nicegram Bot?

Muchas veces el contenido de un canal de Telegram es bloqueado porque contiene contenido explícito, pero eso no significa que el canal haya sido borrado, solo significa que ya no es visible. Para esos casos se puede hacer uso de Nicegram Bot, un cliente que utiliza una API de Telegram para funcionar, en ocasiones anteriores ya hemos mencionado cómo usar Nicegram Bot para acceder a un canal bloqueado, pero permítenos refrescarte la memoria:

Lo primero que debes hacer será ingresar en Telegram .

. En la barra de búsqueda ingresa la palabra « Nicegram » e ingresa en el primer bot que sale.

» e ingresa en el primer bot que sale. Ya aquí tienes dos opciones, puedes seleccionar las opciones de que eres mayor de edad y que quieres que te muestren contenido sensible , reiniciar Telegram y todo listo.

, reiniciar Telegram y todo listo. Pero si eso no te funciona, puedes ir un paso más allá, habilitar estas opciones y seleccionar la opción de crear una cuenta en Nicegram para luego descargar la app y acceder a Telegram a través de esta app.

Si decides utilizar Telegram a través de Nicegram para tener acceso a canales bloqueados, es importante mencionar que esa no es la única ventaja de la app de Nicegram. En realidad, este cliente te da muchas más ventajas y beneficios para sacarle el máximo provecho a Telegram, sin descuidar tu seguridad y privacidad, por ejemplo:

Acceso a múltiples cuentas .

. Reenvío de mensajes anónimos .

. Plantillas de mensajes pregrabados .

. Traductor integrado .

. Fondo Doble .

. Y muchas funciones más que dejaremos que descubras por tu cuenta.

¿Cómo acceder a un canal que no puede ser mostrado en tu zona?

En muchas ocasiones, el contenido de Telegram es restringido en ciertas partes del mundo debido a las normativas que tiene la aplicación en esa región en específico o porque el contenido se configuró para compartirse en una sola zona. La mejor y más rápida solución para esto es utilizar una red privada virtual, es decir, una VPN.

Una VPN es la mejor solución para cuando quieres engañar a un software y hacerle pensar que estás un sitio cuando en realidad no es así, sin mencionar los beneficios que tiene a nivel de seguridad y privacidad. Para hacer eso te recomendamos un par de VPN que puedes probar en tu móvil para acceder a este canal de Telegram bloqueado en tu zona.

En últimas instancias, puedes buscar un canal de Telegram parecido

Las razones por las que se bloquean canales en Telegram y te aparece ese mensaje diciendo que el canal o grupo no puede ser mostrado son variadas, pero la mayoría de las veces esa medida se toma cuando el canal compartía contenido delicado o con copyright. Es lógico que la plataforma tome medidas en esos casos y se cierre el canal por completo.

Lastimosamente en esos casos, si el canal no es accesible con alguno de los métodos que te mencionamos anteriormente, lo mejor será aceptar que se ha ido. Pero ese es solo el primer paso, ya que la cantidad de canales y grupos en Telegram es masiva, así que probablemente puedas encontrar otro espacio similar al canal bloqueado al cual estabas subscrito.

Debemos mencionar que Androidphoria no apoya la piratería ni la propagación de contenido explícito y aprovechamos esto para finalizar nuestro artículo. Esperamos que puedas resolver tu problema con el mensaje de «Este canal o grupo no puede ser mostrado en Telegram«, si tienes alguna duda sobre este proceso, no dudes en hacérnoslo saber en la sección de comentarios.