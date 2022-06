Telegram es una excelente alternativa para los usuarios que desean algo que vaya más allá de donde llegan otras apps de mensajería un poco más sencillas cómo WhatsApp o Snapchat. Telegram te permite acceder a toda clase de contenido y compartirlo por muchas vías, el problema es cuando el contenido no cumple con las normas de la aplicación y allí es cuando ocurren los bloqueos de canales.

Si uno de tus canales favoritos en Telegram fue bloqueado, o un canal que tú creaste sufrió este mismo destino, hoy te traemos una forma sencilla de acceder al material de un canal bloqueado en Telegram y una posible solución para que la app lo desbloquee. Por otro lado, también te compartimos una lista de canales que no puedes perderte en Telegram.

¿Cuál es la diferencia entre un canal y un grupo de Telegram?

Es de suma relevancia establecer la diferencia entre un canal y un grupo en Telegram, ya que de esto depende si podrás acceder al mismo o no. Los grupos de Telegram, como en WhatsApp, son salas de chat donde todos los miembros pueden participar y compartir información. Estos pueden ser públicos, es decir, cualquiera puede acceder a ellos si tiene un enlace hecho por un miembro del grupo, o si simplemente lo encuentra en el buscador.

Por supuesto, los grupos de Telegram cuentan con moderadores que pueden añadir o eliminar miembros. Si el moderador de un grupo de Telegram te eliminó, no podrás acceder a este grupo de nuevo a menos que el mismo moderador te añada de vuelta.

Por otra parte, tenemos los canales, los cuales son una excelente forma de difundir información a una cantidad ilimitada de personas, por supuesto, solo si estos son públicos. Dicho sea de paso, aquí tienes un tutorial de cómo crear tu propio canal en Telegram.

Estos canales, a diferencia de los grupos, no permiten que los miembros aporten información, envíen textos o ningún tipo de archivos, los únicos que pueden contribuir son el creador y los administradores. Estos canales pueden ser públicos o privados.

Si el canal es privado, la única manera de acceder es que el creador del canal te haga llegar una invitación. En cambio, si el canal es público, cualquiera puede entrar al conseguirlo en el buscador o recibiendo un enlace de quien sea. Los canales públicos son llevados por una limitada cantidad de administradores para una cantidad ilimitada de usuarios.

Telegram no tiene acceso a chats, grupos privados y canales privados, eso quiere decir que la compañía no puede bloquear ninguno de estos, porque el contenido no es visible para ellos. Así que por ahí no debes preocuparte, tus conversaciones privadas son tus conversaciones privadas, así de simple.

¿Si un moderador me bloqueó de un grupo o un canal privado puedo acceder a su contenido?

Lastimosamente, la respuesta a esto es no, es por eso que establecíamos la diferencia entre un grupo y un canal. Si es un administrador el que te bloqueó el acceso al contenido de un grupo o de un canal privado, será casi imposible que puedas acceder a este. Por otro lado, si el que bloqueó el contenido de un canal fue la aplicación en sí porque consideraba que el contenido no seguía sus normas, aún puedes acceder a él.

Nicegram Bot es tu solución para cuando te encuentras un canal bloqueado en Telegram

Como era de esperarse, un grupo de hackers en alguna parte del mundo se dieron a la tarea de buscar una manera de poder entrar en los canales bloqueados de Telegram, y la solución fue un ingenioso Bot llamado «Nicegram Bot». Si quieres utilizar Nicegram Bot y desbloquear canales que creías que jamás volverías a visitar, sique los pasos a continuación:

Puedes hacerlo directamente desde la página web de Nicegram

Ingresa en Nicegram.

Presión en iniciar sesión con Telegram e ingresa el número del móvil con el cual utilizas Telegram.

e ingresa el número del móvil con el cual utilizas Telegram. Ingresa el código que te llegará y facilítale a Nicegram los permisos que solicita.

que te llegará y facilítale a Nicegram los permisos que solicita. Ahora habilita las opciones en el sitio que dicen que tienes más de 18 años y que autorizas que te muestren contenido sensible.

y que autorizas que te muestren contenido sensible. Lo siguiente será tomar tu smartphone e ingresar en Play Store para descargar la app de Nicegram desde Play Store.

desde Play Store. Una vez instalada, entra en la app y listo. Todos los canales que estaban bloqueados antes ya están disponibles para ti.

También puedes hacerlo directamente desde Telegram

Entra en la app de Telegram , ve al buscador y escribe «Nicegram Bot».

, ve al buscador y escribe «Nicegram Bot». Dentro del Bot, solo debes presionar en el botón «Iniciar» y dejar que procese tu solicitud.

Casi inmediatamente te llegará un mensaje dentro del Bot, habilita las dos opciones que aseguran que eres mayor de 18 años y que autorizas que se te muestre contenido sensible.

y que autorizas que se te muestre contenido sensible. Cierra Telegram y ve directamente a Play Store .

. Descarga la app de Nicegram y una vez instalada ya tendrás acceso a todos los canales que tenías bloqueado antes.

¿Tu canal de Telegram fue bloqueado y quieres desbloquearlo?

Antes de intentar el método que vamos a compartirte, es necesario que te hagas la pregunta… ¿por qué bloquearon mi canal? Las normas de la aplicación son muy específicas en que no se pueden difundir de forma pública contenido pornográfico, amarillista, y por supuesto, no apoyan la piratería. Así que si el canal que creaste infringía alguna de estas reglas, lo más probable es que no puedas desbloquearlo.

Ahora, si crees que tu canal no infringía ninguna de las reglas y de verdad desconoces la razón por la cual fue inhabilitado, te invitamos a escribir un email directamente a abuse@telegram.com exponiendo tu caso y solicitando que tu canal vuelva a estar disponible. El equipo de Telegram se encargará de revisar el caso y darte respuesta, por lo general este es un proceso relativamente rápido.

Es necesario hacer un paréntesis aquí y mencionar que estos métodos solo funcionan con los canales, otras secciones de Telegram como bots deshabilitados no volverán a estar disponibles para ti. Lastimosamente, este método no te permitirá tener acceso a los bots que ya no están disponibles por infringir las normativas de la aplicación.

A pesar de que estos escenarios suelen ocurrir constantemente, la mayoría de las veces es porque los usuarios incurren en faltas dentro de las normativas de la aplicación y Telegram únicamente intenta proteger a sus usuarios y los derechos intelectuales de los creadores de contenido. Esperamos que este tutorial te haya ayudado de alguna manera, déjanos saber qué opinas sobre Telegram en los comentarios.