Pruebas PCR, antígenos, vacunas… Son palabras que están a la orden del día, sobre todo cuando estás pensando en coger unas vacaciones y organizar un viaje. Por las restricciones sanitarias, son necesarios varios requisitos para poder viajar de un país a otro, incluso a otra Comunidad Autónoma. Te vamos a explicar cómo solicitar el certificado COVID EU.

Es una acreditación que puedes pedir desde ya y que te va a servir para tus próximas vacaciones, ya sean para verano o mientras la pandemia siga presente. Hay que seguir unas pautas y unos pasos para completar el proceso y hacerte con este certificado, que te vamos a mostrar a continuación.

Qué es el certificado COVID EU y para qué sirve

Es un certificado que únicamente lo firma el Ministerio de Sanidad. Muestra todos los datos correspondientes con el virus de manera individual, es decir, si has pasado el virus, cuándo o si estás vacunado, así como el número de dosis y la marca de la vacuna.

Dentro del certificado COVID Digital, hay otros tres certificados que recogen toda esa información. Son independientes, por lo que puedes solicitarlos todos o uno en concreto, aunque lo recomendable es poseer los tres certificados siempre que sea posible.

En definitiva, tanto el certificado de vacunación, el certificado de test negativo o el certificado de recuperación incluye un código QR para la lectura rápida de los organismos públicos o autoridades que te lo soliciten.

Cómo puedes solicitar el certificado COVID Digital (aunque tu Comunidad Autónoma no lo tenga)

Como es lógico, el Ministerio de Sanidad también se encarga de la solicitud y de la expedición de este certificado, además de validarlo. Ha habilitado un formulario dedicado únicamente para este cometido, dentro de su página web oficial.

Para acceder a esta sección específica, puedes utilizar tanto el ordenador como tu dispositivo móvil. En el tutorial hemos usado el smartphone, ya que es posible hacerlo cómodamente desde ahí. Seguidamente, debes acudir al apartado ‘Acceder directamente a la solicitud del certificado COVID Digital de la UE‘ desde la misma web oficial.

A continuación, tienes que identificarte de alguna manera para solicitar dicho certificado. Para ello, hay disponible los tres modos que ya existen para otras gestiones online similares: o bien el certificado digital, o bien mediante Clave permanente o bien con el programa Autofirma.

Usa el que más sencillo te resulte para identificarte. Una vez lo hayas hecho, puedes elegir cualquiera de los certificados que hemos mencionado anteriormente, o bien todos ellos juntos. El Ministerio te enviará un PDF con los certificados solicitados, además de un certificado en papel que también puedes solicitar a tu domicilio.

No obstante, para realizar estos pasos debes cumplir dos requisitos: haber pasado el virus con una prueba PCR que lo acredite, o bien estar vacunado en España. Si no cumples ninguno de estas condiciones, no podrás solicitarlo todavía.

En caso de que los cumplas y puedas hacer el proceso, hay una manera de averiguar del certificado que necesitas, en función del caso que tengas. Si vuelves a la pantalla inicial del formulario, verás un botón azul llamado ‘Empezar’. Pulsando ahí, aparecerá un formulario con varias cuestiones.

Te preguntará si has pasado el COVID en los últimos 180 días, si te has vacunado o si cuentas con una prueba negativa. En función de lo que respondas, puedes solicitar un certificado u otro. Además, rellenando el centro de vacunación al que pertenezcas, te envía directamente a la web de tu región para que lo solicites desde ahí.

Solicita el Certificado COVID Digital a tu Comunidad Autónoma

Este proceso anterior es el que debes seguir si tu Comunidad Autónoma no cuenta con este sistema, ya que no todas las regiones lo tienen disponible aún. Hay varias en España que no han habilitado en sus sistemas, pero es algo que se irá solventando de manera progresiva.

Si en tu región ya está disponible, no tienes por qué acceder a la web del Ministerio de Sanidad. Las comunidades autónomas que tengan activado este certificado en sus sistemas, permiten hacer la gestión desde sus aplicaciones sanitarias.

Este es el listado de cada Comunidad Autónoma con su app correspondiente en Android para solicitar el certificado COVID:

Esas son todas las regiones que cuentan con un espacio dedicado para la obtención del Certificado COVID Digital EU, ya sea descargando en Google Play una aplicación para tu Android o a través de una web específica. Para acceder a esas plataformas, tendrás que facilitar tu clave permanente o tu número de tarjeta sanitaria.

En la lista falta Asturias y Melilla, donde solo se puede solicitar mediante el método genérico que te hemos explicado anteriormente. Como ya has comprobado, es totalmente válido aunque en tu región no tenga todavía, aunque es posible que ambas lo habiliten próximamente.