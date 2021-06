Realizar trámites en las distintas administraciones era una ardua tarea e incluso un suplicio. Eso era antes, porque ahora con los teléfonos inteligentes se hace mucho más fácil todo el proceso. No hay papeleo ni la obligatoriedad de acudir a una oficina. En eso tiene que ver la app de Clave PIN, la cual se puede obtener gratis y en cualquier dispositivo.

Es una herramienta menos popular, pero igual de útil que el certificado digital y otros sistemas de identificación electrónica. Vamos a explicar qué es la Clave PIN, qué uso le puedes dar y cómo configurar la aplicación en tu Android.

Qué es la Clave PIN y para qué sirve

Como hemos comentado anteriormente, es un sistema para identificarse electrónicamente en las distintas administraciones públicas. Así las instituciones confirman que los usuarios acceden su web de manera consciente y que no lo hagan terceras personas sin consentimiento.

Básicamente, este sistema de identificación consiste en obtener un código de verificación que llega al dispositivo móvil y que debes rellenar en el lugar donde sea necesario. Esto te puede servir para distintos trámites, como la declaración de la Renta en Hacienda, solicitudes de empleo, gestiones con la Seguridad Social, modificación de domicilio, firmar documentos digitales, etc.

También puedes consultar todos tus datos fiscales y acceder a otras aplicaciones de instituciones oficiales españolas. Una de ellas puede ser el de la Agencia Tributaria, la sede electrónica de tu universidad y otras plataformas oficiales.

Usa la Clave PIN para acceder a la app miDGT

Otra de las utilidades más interesantes que tiene este sistema para ti es el acceso a la aplicación móvil de la Dirección General de Tráfico. Hace falta para poder iniciar sesión, pero merece la pena porque así puedes disfrutar de jugosas ventajas. Entre ellas, puedes consultar datos de tráfico y tu propio perfil de conductor, donde aparecen tus puntos del permiso de conducir y las posibles multas que tengas en tu historial.

Además, es una aplicación que ya te permite lleva de manera reglamentaria tu DNI o carnet de conducir en formato digital. Por lo tanto, si se te extravía el carnet físico o se te olvida, no tendrás problema en identificarte con las autoridades si llevas instalada la aplicación de miDGT en el móvil.

Registro y activación de la Clave PIN

No es la primera vez que tratamos en Androidphoria el proceso de registro en Clave PIN. No obstante, no viene mal refrescar la memoria y recordar ligeramente el proceso. Lo cierto es que hay varias opciones para registrarse en esta plataforma, aunque las hay más y menos complejas.

Para resumirlo en pocas palabras, puedes hacerlo en una Oficina de Registro, con cita previa y de manera presencial; a través del certificado digital, que te llegará a tu domicilio a través de una carta o de un archivo CSV.

Pero la última opción es la más sencilla de todas, ya que solo te hará falta tu preciado Android. Los requisitos para el registro son bien sencillos.

Tan solo tienes que poseer el certificado digital, o bien el DNI electrónico , que es un sistema más común y universal.

, que es un sistema más común y universal. Con esa identificación ya en tu posesión, solo tienes que acceder a la web de Agencia Tributaria y acceder al apartado “Registrarse en Cl@ve con certificado o DNI electrónico“.

Normalmente la plataforma pedirá lo que se denomina un dato de contraste, como puede ser la fecha de validez o caducidad del DNI, así como registrar tu correo y número de teléfono.

Una vez que tengas todos los datos completados, podrás acceder a la aplicación de Clave PIN y entrar con tu DNI y una contraseña.

Esa contraseña viene en forma de código de activación, que llega a través de un SMS a tu teléfono móvil. Lo escribes en la aplicación y al acceder te mostrará el PIN que te servirá para realizar cualquiera de las gestiones que hemos estado mencionando durante todo el artículo, sin necesidad de ir a las oficinas pertinentes y sin tanta hoja de papel por medio.

Procura que, cuando lo hagas, estés centrado en dicha tarea, ya que el código solo tiene una validez de 10 minutos. En caso contrario, esa clave caduca y hay que volver a repetir el proceso. Ten en cuenta que, haciéndolo una vez, la aplicación irá generando automáticamente el PIN cada vez que entres a la aplicación.

Diferencias entre Clave PIN y Clave Permanente

Difiere esta Clave PIN de la Clave Permanente, la cual no necesita una aplicación de móvil y es una contraseña que el usuario personaliza para un uso continuo. Por lo tanto, no se van generando una serie de dígitos de manera aleatoria cada vez que accedas al servicio público.

Eso sí, en este caso no hay tantas facilidades, ya que esto se gestiona a través de la web de la Agencia Tributaria y tienes que pasar por una pequeña entrevista con un agente de Hacienda para verificar los datos. Es seguro y permanente, aunque no es un proceso tan sencillo si quieres hacer algún trámite esporádico.

Cómo configurar la app de Clave PIN en Android

Configurar la app Clave PIN en Android es muy fácil. Es decir, no tendrás que hacer nada, sino que al registrarte ya quedará configurada para recibir códigos PIN cada vez que los solicites desde otros servicios. Eso sí, podrás hacer un montón de cosas en esta app además de recibir esos códigos.

La interfaz de Clave PIN no solo muestra varios dígitos para tramitar en las administraciones, sino que tiene muchas opciones más. La aplicación ha ido recibiendo actualizaciones a lo largo del tiempo, añadiendo más funciones a poder realizar.

De esta manera, cada vez que tengas que recurrir a esta aplicación, puedes realizar diferentes opciones que hace un tiempo era imposible. Aparte de las opciones obvias como pueden ser las de ayuda o soporte, ahora es posible llevar a cabo algunas gestiones como regenerar el código de activación, modificar el número de teléfono, obtener un nivel de seguridad superior o revocar el certificado en la aplicación.

Además, han añadido algunas funciones para mejorar la experiencia de usuario, como la posibilidad de cambiar el idioma, configurar notificaciones para recibir avisos en el móvil o desvincular el dispositivo de la aplicación si vas a cambiar a otro terminal, meramente por una medida de seguridad. Y por favor, la información que se maneja en esta aplicación es personal e intransferible, así que no la compartas con terceras personas.