La Dirección General de Tráfico (DGT) en España lanzó hace poco una aplicación llamada MiDGT que te permite acceder a tu carné de conducir y otros datos de interés desde el móvil. Cuando conocimos esta app, de inmediato pensamos que sería genial que esta aplicación también pudiera servir como sustituto del carné físico para olvidarnos de una vez por todas de los documentos físicos de identificación.

De esa manera, el mundo sería más simple, ya que el móvil se convertiría en la única identificación que necesitamos. Por suerte, nuestras plegarias han sido escuchadas, pues la DGT acaba de anunciar que la aplicación MiDGT ya puede sustituir al carné físico. Eso significa que, cuando una autoridad de tráfico te detenga, puedes usar la app MiDGT para identificarte y presentar la documentación requerida. Conoce más sobre esta nueva función de la aplicación MiDGT a continuación.

Deja el carné físico en casa: ya puedes identificarte con la app Mi DGT

De acuerdo a la Instrucción 20 IO-21 / S-150 publicada el pasado 16 de marzo por la DGT, la app MiDGT se suma al formato físico del carné como los únicos medios válidos para comprobar la información ante el Registro de Conductores e Infractores de Vehículos. De esa manera, los conductores ya pueden presentar su información a través de la app MiDGT para que las autoridades hagan las verificaciones correspondientes.

La DGT describe esta nueva forma de identificación como una “evolución lógica”, ya que ahora la mayoría de trámites y suministros de información legal se hacen de forma digital. Cabe aclarar, además, que a partir de ahora el uso de la app MiDGT como carné físico es completamente legal. Por ello, aunque los agentes no sepan o no tengan el dispositivo para verificar tu información a través de la app, no pueden multarte por no llevar el carné físico y usar la app como identificación.

Las limitaciones de la app MiDGT como sustituto del carnet físico

Eso sí, fuera de España, el carné físico sigue siendo el único medio de identificación válido, pues el uso de la app se limita al territorio español. Así que, antes de salir del país, recuerda que como conductor es obligatorio llevar el carné físico. Por otro lado, también hay que aclarar que si una autoridad te solicita el DNI, la aplicación MiDGT no te servirá como sustituto. Sin embargo, lo normal es que, en asuntos de conducción, solo te pidan el carné de conducir. ¿Aún no tienes la app MiDGT? Descárgala desde Google Play Store o App Store.

Con el NFC para hacer pagos con el móvil y, ahora, con la app MiDGT que sustituye al carné físico, cada vez son menos las cosas que tienes que llevar al salir de casa. Esto también está haciendo que los smartphones sean herramientas cada vez más indispensables en la vida del ser humano moderno. Y tú… ¿qué piensas de la importancia actual y futura de los teléfonos inteligentes?