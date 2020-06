Hace unos días se generó un gran revuelo en Internet al descubrirse que el OnePlus 8 Pro tiene una cámara de rayos X. Bueno, técnicamente no es de rayos X, pero sí que permite ver a través de ciertos objetos y prendas de ropa que permitan el paso de la luz infrarroja y que sean delgados. OnePlus nunca avisó a sus usuarios acerca de esta característica, la cual representa una potente herramienta con la que se puede violar la privacidad de las personas. Por esa razón, la compañía mediante una actualización vía OTA, está desactivando la capacidad de la cámara del móvil de ver a través de las cosas.

Si te enteraste tarde de esta noticia y no llegaste a probar la cámara de “rayos X” de tu OnePlus 8 Pro, no te preocupes, pues aquí te enseñaremos cómo reactivarla. De todas formas, recuerda usar esta genial herramienta de forma respetuosa y sin afectar a nadie. No nos hacemos responsables del uso que le vayas a dar a la cámara de tu smartphone.

Cómo reactivar el filtro Photochrome (rayos X) de la cámara del OnePlus 8 Pro

Quizás ya lo sabes, pero vale la pena recordar que la cámara del OnePlus 8 Pro no logra ver a través de las cosas con rayos X, sino con un filtro llamado Photochrome. Este filtro, que ya se ha desactivado de HydrogenOS y próximamente también de OxygenOS, hace que el sensor principal y el sensor infrarrojo del móvil trabajen de forma conjunta para conseguir ese efecto de tipo rayos X.

Por suerte, el filtro Photochrome no ha sido eliminado por completo de la capa de personalización de los OnePlus, por lo que existen dos formas de reactivarlo. Una de ellas requiere root y la otra no. A continuación, te explicamos los dos métodos para que reactives este filtro cómo tú quieras.

Reactiva la cámara de rayos X del OnePlus 8 Pro con root

Para llevar a cabo este método debes instalar Magisk en tu móvil. Si ya lo tienes instalado, sigue estos pasos para reactivar el filtro Photochrome:

Descarga el módulo FactoryMode Enabler pinchando aquí.

pinchando aquí. Instala el módulo descargado, con Magisk Manager.

descargado, con Magisk Manager. Reinicia el móvil.

Abre la app Teléfono (la que usas para hacer llamadas) e introduce en ella el siguiente código: *#808# .

. Así, automáticamente se abrirá el menú oculto FactoryMode. Ve a la pestaña Camera .

. Pulsa en Fourth back camera preview y listo: tu OnePlus 8 Pro empezará a ver a través de las cosas.

Desde esa opción no podrás tomar fotos, pero sí podrás hacer capturas de pantalla de lo que tú móvil está viendo.

Reactiva la cámara de rayos X del OnePlus 8 Pro sin root

Ahora bien, para los usuarios que no tienen root en su móvil, el procedimiento a seguir es el siguiente:

Descarga este archivo ZIP.

Descomprime el archivo descargado.

descargado. Instala el archivo GoogleCamera.apk en tu OnePlus.

en tu OnePlus. Pasa la carpeta GCam a la memoria interna del móvil.

a la memoria interna del móvil. Ahora, abre la GCam y pulsa en cualquier espacio que no tenga botones (puede ser al lado del obturador).

(puede ser al lado del obturador). Seguidamente, deberás seleccionar el perfil “ Urnyx 7.3 Hooolm v8 (OP8 Pro).xml ” y presionar en Restore.

” y presionar en Restore. De esa forma, en la cámara de Google ahora aparecerá un botón “C” que, al pulsarlo, activará la visión de rayos X de tu OnePlus 8 Pro.

¡Ya está! Disfruta de esta espectacular función de la cámara de tu OnePlus 8 Pro y no olvides usarla con prudencia.