Cómo conseguir Tinder Premium gratis por tiempo limitado

Si estás interesado en gozar de la versión premium de Tinder, te recomendamos que aproveches la nueva promoción de Huawei Mobile Services (HMS) que te ofrece 6 meses gratis de Tinder Plus. Lo único que tienes que hacer es seguir los pasos que te dejamos a continuación y podrás empezar a gozar de estos beneficios.

Y aprovechando que estamos hablando de esta app de citas, permítenos recomendarte nuestro artículo donde hablamos de su nueva función Matchmakers, la opción que les permite a tus seres queridos escogerte potenciales parejas. Pero Tinder no es la única app de citas con una función como esta, ya que Bumble también estrenó 3 nuevas funciones para hacer que el proceso de citas sea más interesante.

¿Cómo obtener los 6 meses gratis de Tinder Plus?

Para poder aprovechar esta promoción tendrás que descargar AppGallery, la tienda de apps de Huawei y también deberás descargar los servicios de Huawei, es decir, HMS. Para hacer esto tendrás que recurrir a un APK, ya que esta tienda de apps no puedes encontrarla en la Play Store. Sigue los pasos que te dejamos a continuación para completar este proceso:

Ingresa en este enlace para descargar el archivo APK de AppGallery . Te dejamos también nuestro artículo de cómo instalar archivos APK, por si lo necesitas.

. Te dejamos también nuestro artículo de cómo instalar archivos APK, por si lo necesitas. Una vez que ya hayas descargado AppGallery, créate una cuenta en la app y descarga el paquete de HMS .

. Al estar todo listo solo debes ingresar en la sección de Promociones .

. Selecciona la opción de Horóscopo de octubre .

. Baja un poco y presiona en el botón que dice CHECK-IN .

. Repite este proceso por 3 días, ya que cada día acumulas 100 estrellas y hacen falta 201 estrellas para obtener el cupón de Tinder Plus .

. Cuando ya tengas las estrellas que hacen falta, ve hasta la promoción de Tinder Plus en el horóscopo y presiona el botón que dice Solicitar.

Y listo, ya solo tienes que ingresar en la sección de Mi premio, luego ingresa en premios y en la pestaña de Otros estará tu cupón de Tinder Plus. Para canjearlo ingresa en este enlace e introduce el código que te dieron.

¿Qué beneficios tiene Tinder Plus?

Tinder plus te ofrece varias funciones que no puedes encontrar en el Tinder regular y de seguro alguna te llamará la atención. Algunas de estas características son:

Pasaporte: la opción que te permite cambiar tu localización para buscar citas de otros lugares.

la opción que te permite cambiar tu localización para buscar citas de otros lugares. Swipes ilimitados: con Tinder Plus puedes hacer swipe a la derecha tantas veces como quieras.

con Tinder Plus puedes hacer swipe a la derecha tantas veces como quieras. Cero ads: esta versión elimina por completo la publicidad dentro de la aplicación.

esta versión elimina por completo la publicidad dentro de la aplicación. Rewind: esta opción en Tinder Plus te permite deshacer el último swipe que hiciste, en caso de que hayas cometido un error y quieras volver a la persona anterior.

6 meses de Tinder Plus tienen un coste aproximado de 45 € en total, pero con esta promoción no tendrás que gastar ni una moneda. Así que, ¿qué estás esperando? Aprovecha esta promoción de tiempo limitado y gana Tinder Plus completamente gratis. Si tienes alguna duda de lo que acabamos de explicar, déjala en la sección de comentarios para que podamos ayudarte.