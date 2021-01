Pese a ser la app de mensajería más usada a nivel mundial, WhatsApp también puede presentar problemas que te impidan chatear normalmente. Uno de los más comunes es en el que no te aparecen los contactos, solo los números. Incluso, a veces ni siquiera aparecen los números, por lo que la gente piensa que se le borraron todos los contactos del móvil. Por suerte, esto no es así en la mayoría de los casos.

¿Tú tampoco logras ver tus contactos en WhatsApp? No te preocupes, aquí te mostraremos la solución a este problema que te permitirá recuperar tus contactos de WhatsApp fácilmente. Solo te tomará unos segundos arreglar este inconveniente, así que sigue leyendo.

Cómo recuperar los contactos de WhatsApp si solo ves los números

Antes de nada, recuerda que esta solución es para que te aparezcan todos los contactos en WhatsApp con sus nombres. Si uno de tus contactos no tiene WhatsApp, es imposible que te aparezca en la aplicación. Dicho eso, aquí están los pasos que tienes que seguir para que tus contactos se muestren en WhatsApp como debe ser:

Ve a la aplicación Ajustes o Configuración de tu móvil.

o de tu móvil. Entra en Aplicaciones .

. Busca WhatsApp y selecciónala.

y selecciónala. Presiona en Forzar detención para cerrar por completo la app.

para cerrar por completo la app. Ahora ve a Permisos .

. Activa el permiso de Contactos.

Por último, abre WhatsApp en la pestaña de Chats .

. Toca el botón verde flotante que está en la esquina inferior derecha.

que está en la esquina inferior derecha. Luego, pulsa el botón de los tres puntos de la esquina superior derecha.

de la esquina superior derecha. Y finalmente presiona en Actualizar.

¡Listo! De esa manera, ya te deberían aparecer todos los contactos del móvil con sus nombres en WhatsApp. Si aun así no ves algunos contactos, verifica si guardaste sus números correctamente (si son extranjeros, usa su código de área correspondiente), mira si tienes sus números guardados en la agenda de contactos de tu móvil (si no, no te aparecerán) o pregúntales si realmente tienen cuenta en WhatsApp.

Pero si tienes un problema muy particular cuya solución no has visto en ningún sitio de Internet, entonces ve al siguiente artículo para saber cómo contactar con WhatsApp para solucionar problemas.