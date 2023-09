Este fin de semana el Gobierno de España activó el sistema de alertas de emergencia móvil y envió una notificación de Protección Civil por las fuertes lluvias que está ocasionando el fenómeno meteorológico DANA (también conocido como «gota fría»).

Por si no lo sabes, estas alertas son una función de emergencia que viene instalada por defecto en todos los móviles Android e iPhone (no se necesitan instalar una app) y que solo pueden ser activadas por el Gobierno en caso de una situación de emergencia o para hacer pruebas.

¿Tu móvil no recibió esta alerta de Protección Civil? Pues descuida, a continuación, te explicamos las posibles razones por las que no la recibiste y cómo puedes solucionarlo.

No me llegan las alertas de Protección Civil: causas y solución

Hay un par de razones que explican el porqué no recibiste la alerta de Protección Civil. La primera de ellas es que dichas notificaciones se envían solo a los usuarios que se encuentran en la localización afligida por la emergencia. Por ello, si no estabas en un lugar que estuviera siendo afectado, no recibes la alerta. Es decir, si este fin de semana no estabas en Madrid o en otra comunidad afligida por las lluvias de la DANA, no tienes de qué preocuparte por no haber recibido la alerta de Protección Civil.

Ahora bien, si por tu localización sí deberías haber recibido la alerta y, de hecho, la recibieron familiares o personas que viven cerca de ti, entonces es muy probable que las tengas desactivadas en tu móvil. Aunque las alertas de emergencia inalámbricas suelen venir habilitadas por defecto, puede pasar que tengas que activarlas manualmente. A continuación, te explicamos cómo hacerlo en Android e iPhone.

Cómo activar las alertas de protección civil en un móvil Android

Activar las alertas de Protección Civil en Android es muy fácil. Ahora bien, es importante que tengas en cuenta que esta función de emergencia solo está disponible en Android 11 y versiones posteriores… ¿Cómo se activan? Pues siguiendo estos pasos:

Abre la Configuración de tu Android y busca la opción Seguridad y emergencias (en algunos móviles la opción la encontrarás en Notificaciones).

de tu Android y busca la opción (en algunos móviles la opción la encontrarás en Notificaciones). Una vez allí, pulsa en Alertas de emergencia inalámbricas .

. Por último, tienes que activar la opción Pre-Alerta de Protección Civil (puede tener otro nombre como Protección Civil o Alerta de Emergencia) y listo.

Así se activan las alertas de protección civil en iPhone

Los iPhone también cuentan con el sistema de alertas de emergencias móvil. En este caso, es necesario que tu móvil tenga iOS 15.6 o una versión posterior del sistema operativo. Y para activarlas solo tienes que hacer lo siguiente:

Abre la Configuración de tu iPhone.

de tu iPhone. Busca la opción Notificaciones .

. Finalmente, activa la opción Pre-Alertas de Protección Civil y listo.

Y tú… ¿Recibiste en tu móvil las últimas alertas de emergencia que envió Protección Civil?