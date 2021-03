En un país como España donde se disfrutan todas las estaciones, tener un termómetro que permita saber la temperatura en casa es algo importante. Bien sea porque hace mucho calor y quieres programar el aire acondicionado, porque hace mucho frío y quieres regular la calefacción, o por cualquier otra razón.

¿Necesitas un termómetro para esto? Evidentemente, pero eso no significa que debas correr a comprarlo en la tienda. Algunos smartphones integran un termómetro, así que no tendrás que valerte de nada más para saber cómo medir la temperatura de tu casa desde tu móvil Android. ¿Y los que no tienen el sensor integrado? Tranquilo, que también tenemos una solución si es tu caso.

Mide la temperatura y la humedad de tu hogar con Sensor Blue y el sensor Brifit

Empezaremos este pequeño tutorial recomendando la opción más precisa, que no es otra que valiéndose de un termómetro externo. ¿Cuál elegimos? Hay diferentes modelos en el mercado, pero el sensor de Brifit nos encanta porque lo tiene todo: incluye termómetro, puede medir la humedad en el ambiente (higrómetro), su diseño es súper compacto y además es muy económico.

Puedes colocarlo en cualquier rincón de tu casa y moverlo cuando desees. Además, si se queda sin batería basta con abrirlo, sustituir la vieja por una nueva y listo. Su precisión es tal, que el margen de error es de ±0,5 ºC para temperatura, del ±5% al medir la humedad y se actualiza una vez por segundo.

El sensor Brifit se conecta a la app Sensor Blue para visualizar los datos en la pantalla de tu teléfono.

Además, al combinarlo con tu móvil puedes identificar la habitación en la que se encuentra el termómetro, así como conocer otros datos como el punto de rocío y el riesgo de que se desarrolle moho en esa habitación. ¿Cuál es su rango de registro? De -20 ºC a 65 Cº de temperatura y del 0 al 100% de humedad, aparte tiene un alcance Bluetooth de hasta 50 metros. Su precio es de apenas 13€ por sensor, o puedes ahorrarte una pasta comprando el pack de dos piezas por 21€.

Pero a todas estas, ¿cómo se utiliza? Es bastante fácil:

Enciende el Bluetooth de tu móvil. Descarga y abre Sensor Blue en tu smartphone (es compatible con Android y iPhone). Retira el protector que está en la parte trasera del sensor Brifit para que comience a funcionar. Presiona “añadir dispositivo” en Sensor Blue para conectar el termómetro. Personaliza el sensor y comienza a medir de inmediato.

Utiliza una aplicación que se apoye en el termómetro interno de tu móvil

Si tu móvil es de esos que tienen un termómetro integrado, ¡enhorabuena! Porque podrás medir la temperatura de tu casa sin usar nada más que el teléfono. Es una medición menos precisa que usando un sensor externo, pues el termómetro está integrado dentro del dispositivo y otros componentes se calientan. No obstante, puede valer para hacer una medición rápida.

En la Play Store existen cientos de aplicaciones que prometen ayudarte a medir la temperatura ambiental, pero muchas de ellas han ganado mala fama sin merecerlo.

No todos los móviles cuentan con termómetro integrado y la lectura podría no ser precisa

Puede que te preguntes “¿cómo no va a ser preciso si el widget del clima de mi móvil siempre da la temperatura correcta?”. Tenemos una sorpresa: el widget sincroniza los datos desde el servidor de alguna plataforma de medición climatológica especializada.

Sabiendo esto, es normal que si tu móvil no tiene termómetro entonces la temperatura que medirás será falsa. ¿Cómo puedes darte cuenta de eso? Porque la diferencia es superior a 4 o 5 grados respecto a lo que correspondería y porque la temperatura no cambia en sombra, bajo iluminación directa o incluso metiendo el móvil al refri (¡no lo hagas!).

Termómetro de Intelligent System, una app muy sencilla con medición de temperatura en diferentes unidades

La app desarrollada por Intelligent System permite saber la temperatura interna de tu casa, así como la temperatura externa y el porcentaje de humedad en el ambiente. Además, el resultado puede apreciarse en grados Celsius, Fahrenheit y Kelvin.

No destaca por ser demasiado personalizable, pero aquí lo que vale es poder hacer una medición rápida. Incluye anuncios en su interior, pero realmente no molestan mucho. ¿Es fiable? Si tienes un termómetro integrado en tu móvil, sí.

Termómetro de Mobital te ayuda a saber la temperatura, la velocidad del viento y hasta la sensación térmica

Una aplicación que ayuda a conocer la temperatura no tiene demasiada ciencia, pues solo debería servir para eso. No obstante, Mobital agregó algunas características adicionales a su app para hacerla más atractiva.

Termómetro no mide nada más la temperatura ambiental en interiores, sino que también mide: la temperatura en exteriores, la sensación térmica, humedad, velocidad del viento y hasta qué tan caliente está tu batería.

Puede utilizarse con las unidades de medición Celsius y Fahrenheit, y también puedes personalizar la app a tu gusto con algún fondo de pantalla. No es una aplicación increíble, pero vale para lo que se espera de ella.

¿Ya les diste una oportunidad? Por cierto, próximamente también podrás medir tu temperatura corporal con tu Xiaomi Mi Band.