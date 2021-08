¿Tienes ganas de probar el mod de Clash Royale en tu móvil? Si aún no lo has descargado porque no sabes cómo instalar Master Royale en Android, aquí tenemos todo lo que necesitas para llevar a cabo el proceso de instalación del APK en cuestión de minutos.

¿Cómo instalar el APK de Master Royale en un móvil Android?

Antes de que te mostremos los pasos que tienes que hacer para poder instalar Master Royale en tu dispositivo móvil, es imprescindible que descargues el APK del juego.

Existen dos versiones de Master Royale: la versión con modificaciones mínimas llamada “Master Royale”, y la versión con cartas hackeadas llamada “Master Royale Infinity”. Puedes descargar cualquier versión desde los siguientes enlaces:

Enlace | Descargar Master Royale APK

Enlace | Descargar Master Royale Infinity APK

Habiendo descargado alguno de los dos APK que te mostramos arriba, tendrás que seguir el tutorial que te dejamos a continuación:

Con el APK ya descargado desde Google Chrome, tendrás que pinchar en la opción que dice “Abrir” (ubicada en la parte inferior de la pantalla).

Espera a que tu móvil prepare la app.

Si nunca has instalado un APK en Android , te aparecerá un cartel que dice “tu teléfono no tiene permitido instalar este tipo de apps”. Para habilitar esta opción , deberás pinchar en “Configuración”.

, te aparecerá un cartel que dice “tu teléfono no tiene permitido instalar este tipo de apps”. , deberás pinchar en “Configuración”. Por consiguiente, tendrás que pulsar sobre el botón que se ubica en el lado de derecho de “Confiar en esta fuente”.

que se ubica en el lado de derecho de “Confiar en esta fuente”. Una vez pulsado ese botón, tendrás que ir hacia atrás.

Volverás a la app de Chrome, allí aparecerá un nuevo cartel que dice “¿Deseas instalar esta aplicación?”. Con dicho cartel desplegado en el medio de la pantalla de tu móvil, tendrás que pinchar en “Instalar”.

Aguarda a que se instale Master Royale .

. Una vez instalado, pincha en “Listo”. Evita abrir el juego desde ese cartel , podrías llegar a experimentar errores al momento de iniciarlo.

, podrías llegar a experimentar errores al momento de iniciarlo. Vete hasta el apartado en donde están todas las apps que tienes instaladas en tu móvil. Busca el icono de Master Royale y pincha sobre el mismo .

. Si realizaste todos los pasos al pie de la letra, podrás jugar a Master Royale en tu teléfono Android.

Sin nada más que añadir, si al momento de abrir Master Royale se cierra solo, deberás desinstalar el APK y borrar el caché de Chrome. Una vez realizado esto, tendrás que descargar e instalar el juego nuevamente.