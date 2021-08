¿Tienes ganas de probar la mejor alternativa a Clash Royale? Si tu respuesta es “sí”, estás en el lugar indicado. Aquí te vamos a mostrar paso a paso cómo descargar el APK de Master Royale, el mod de Clash Royale que están jugando millones de personas en el mundo.

Eso sí, olvídate de todas las estrategias y trucos de Clash Royale que has aprendido, pues en Master Royale las cosas son muy diferentes, ¿en qué sentido? Pues aquí no hace falta jugar miles de horas para mejorar las cartas, o bien gastar dinero real para comprar monedas, gemas y cofres, o sea, ¡puedes tener todas tus cartas y torres al máximo nivel en un abrir y cerrar de ojos!

Master Royale: igual a Clash Royale, pero mejor en todos los aspectos

Si nunca has descargado un mod de Clash Royale en tu móvil Android, lo más probable es que pienses que Master Royale es una copia barata del juego original. Lo interesante es que es todo lo contrario, ya que trata de una versión modificada de pies a cabezas, que consigue ser 10 veces mejor que el título original que todos conocemos.

Para que sepas de lo que estamos hablando, nada mejor que mencionarte algunas de las características que destacan a Master Royale:

Aquí los recursos son ilimitados : podrás conseguir miles de monedas y gemas sin tener que gastar dinero real.

: podrás conseguir miles de monedas y gemas sin tener que gastar dinero real. Los cofres tienen miles de cartas : al ser un mod de Clash Royale, los creadores de esta versión han decidido quitar los cofres de plata y oro, por lo que solo encontrarás cofres épicos y legendarios, los cuales tienen miles de monedas y de cartas.

: al ser un mod de Clash Royale, los creadores de esta versión han decidido quitar los cofres de plata y oro, por lo que solo encontrarás cofres épicos y legendarios, los cuales tienen miles de monedas y de cartas. Todas las partidas online te dan premios : no necesitas ganar una batalla para poder conseguir un cofre, el juego, aunque pierdas, te dará cofres de forma gratuita.

: no necesitas ganar una batalla para poder conseguir un cofre, el juego, aunque pierdas, te dará cofres de forma gratuita. Desbloquear los cofres no es un problema : al contar con recursos ilimitados, puedes desbloquear todos los cofres al instante, ¿cómo? Usando las gemas que te regala Master Royale.

: al contar con recursos ilimitados, puedes desbloquear todos los cofres al instante, ¿cómo? Usando las gemas que te regala Master Royale. El nivel de tus torres ya no importa: si nunca pudiste llegar al máximo nivel en tus torres de defensa en Clash Royale, aquí podrás cumplir tu sueño. En esta versión modificada comenzarás con las torres en nivel 13 (máximo nivel).

En resumen, al descargar el APK de Master Royale en tu móvil Android, podrás disfrutar de un Clash Royale alternativo sin ningún tipo de limitación, algo que todos los fanáticos de este juego habíamos anhelado desde hacía mucho tiempo.

¿Cómo descargar el APK de Mater Royale actualizado?

Si pensabas que no te íbamos a mostrar cómo descargar la última versión de Master Royale para Android, queremos decirte que estabas muy equivocado. A continuación, te explicaremos paso a paso todo lo que tienes que hacer para poder descargar Master Royale APK 2021 en tu teléfono:

Abre el navegador que utilizas en tu móvil (te recomendamos utilizar Chrome para este tutorial).

que utilizas en tu móvil (te recomendamos utilizar Chrome para este tutorial). Una vez abierto, deberás pinchar sobre el rectángulo de búsqueda .

. Allí deberás poner la siguiente dirección web (URL): “masterroyale[punto]com” (como te mostramos en la imagen).

(URL): “masterroyale[punto]com” (como te mostramos en la imagen). Se abrirá la página web oficial del juego Master Royale. Dentro de dicho sitio web, deberás pinchar sobre las tres pequeñas rayas horizontales que se ubican arriba a la derecha de la pantalla.

Aparecerá un pequeño menú de color blanco con varias opciones. Dentro de ese menú, deberás pinchar sobre la opción que dice “Download”.

Por consiguiente, tendrás que pinchar sobre el botón de color verde que dice “Download Master Royale for Android”.

que dice “Download Master Royale for Android”. Vuelve a pinchar sobre las tres rayas horizontales.

horizontales. Pincha nuevamente en la opción que dice “Download”.

Se mostrará un nuevo botón de color verde que tendrá las siguientes palabras “Download Master Royale Server From Mediafire”. Cuando hayas encontrado dicho botón, deberás pinchar sobre el mismo .

. El sitio web de Master Royale te llevará a la página web de descarga , la cual corresponde a Mediafire. Allí vas a tener que pinchar sobre el botón de color azul que dice “Master-Royale-versión-del-juego”.

, la cual corresponde a Mediafire. Allí vas a tener que que dice “Master-Royale-versión-del-juego”. Por último, pincha en “Descargar” para que el APK de Master Royale se guarde en el almacenamiento interno de tu teléfono.

Es importante aclarar que este juego no puede instalarse usando Google Play Store. Al tratarse de un videojuego en formato APK, es necesario instalarlo por fuera de la tienda de apps de Google. Si nunca has instalado un APK en tu móvil, no te preocupes, sigue esta guía en donde te explicamos paso a paso cómo instalar archivos APK en Android.

¿El APK de Master Royale puede dañar tu móvil?

Sabemos que instalar aplicaciones APK puede llegar a ser muy riesgoso, pues algunas de ellas contienen virus que afectarían el correcto desempeño del teléfono. Nosotros nos tomamos muy en serio este tema, por lo que hemos realizado una serie de pruebas para que tú te quedes totalmente tranquilo.

Usando una herramienta que nos permite saber si un APK tiene virus, hemos analizado una decena de mods de Clash Royale. De todos esos Master Royale que hemos analizado, dimos con el único que no tenía virus, ¿cuál? El que te mostramos en el tutorial de descarga.

Dicho esto, si descargas la última versión de Master Royale que te mostramos aquí, no tendrás ningún tipo de problema al momento de instalarlo, pues el juego está libre de virus.

¿Se pueden usar cartas hackeadas en Master Royale?

Puede que esta respuesta te desilusione, pero debemos ser sinceros. Esta versión de Master Royale no posee cartas hackeadas (cartas modificadas). En pocas palabras, es el mismo juego que Clash Royale, pero con cientos de mejoras que les permiten a los jugadores disfrutar de un título sin ningún tipo de limitación.

De igual manera, te recomendamos que no te deprimas, pues existe una versión alternativa que te permitirá jugar con cartas hackeadas. ¿Te interesa probar esa versión? Sin problema, ingresa aquí y descarga el APK de Master Royale Infinity, mod de Master Royale que incluye cientos de cartas hackeadas.

Sin mucho más que añadir sobre el tema, si esta versión no funciona en tu móvil, puedes descargar el Clash Royale chino aquí. Eso sí, a esa versión le faltan varias características que solo encontrarás en el mod oficial de Master Royale para Android.