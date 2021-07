Instagram es una red social que no puede faltar en tu móvil. Y no es para menos, ya que esta app tiene un montón de funciones geniales. No obstante, en Instagram también hay ajustes útiles que pasan desapercibidos y pocas personas conocen. Esto sucede con la opción “Insertar”.

Pero, ¿cuál es la función de este botón y cómo se usa? Quédate en la web y descúbrelo, porque aquí vas a ver qué significa y para qué sirve la opción “Insertar” de Instagram.

Botón “Insertar” de Instagram: todo lo que debes saber

Lo primero que te va a sorprender de esta función es que llegó a la app en 2013. Pese a que es un poco antigua, no tenemos dudas de que la opción es uno de los mejores trucos para Instagram.

Ahora bien, ¿qué hace el botón? Pues la opción “Insertar” crea un código que te permite incrustar una publicación de Instagram en el HTML de tu página web.

Si no te quedó muy claro lo que te acabamos de explicar, échale un vistazo a la siguiente imagen del Instagram de Androidphoria:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Androidphoria (@androidphoria_com)



La foto anterior aparece en la web con el mismo formato de Instagram. Además, puedes interactuar con la publicación sin necesidad de entrar en la app de Facebook o salir del sitio. Todo esto se hace con el botón “Insertar” y el código que genera.

Cómo usar la opción “Insertar” de Instagram

Antes de nada, te adelantamos que esta función solo está disponible en la versión web de la red social. El botón no aparece en la app de Instagram para móviles. También hay que aclarar que la opción no se puede usar con perfiles privados.

Para incrustar una publicación en tu blog o sitio web con la opción “Insertar”, sigue los pasos que vas a ver a continuación:

Entra en Instagram desde un ordenador o un portátil.

desde un ordenador o un portátil. Busca la publicación que quieres embeber en tu web.

que quieres embeber en tu web. Pulsa el ícono de los 3 puntos horizontales . Este botón se encuentra al lado del nombre de usuario del perfil que publicó la foto o el vídeo.

. Este botón se encuentra al lado del nombre de usuario del perfil que publicó la foto o el vídeo. Luego pincha la opción “Insertar” .

. Toca el botón “Copiar código de inserción” . A su vez, puedes marcar la casilla “Incluir pie de foto” si quieres que aparezca esta parte de la publicación en tu blog.

. A su vez, puedes marcar la casilla “Incluir pie de foto” si quieres que aparezca esta parte de la publicación en tu blog. Ahora pega el código en el HTML de tu sitio web.

¡Y listo, así se usa la opción “Insertar” de Instagram! ¿Qué piensas de esta función? ¿Sueles embeber publicaciones de Instagram en tu web? Cuéntanos en los comentarios.

