Los audios o las notas de voz en WhatsApp son una manera de comunicarnos que está presente día a día. Algunas personas las usáis para compartir información importante con alguien más, para charlar, o simplemente para contarle algo a otra persona. Puede ser entonces que en algún momento necesites guardar un audio de WhatsApp que hayas enviado o recibido, por eso te mostraremos el mejor truco para ese tema.

Un grupo de WhatsApp es el mejor lugar para guardar audios

Un uso muy particular que algunas personas le dan a los grupos de WhatsApp es usarlos como una especie de bloc de notas. Lo que se hace con este truco es crear un grupo de WhatsApp donde solo estés tú como miembro e ir escribiendo ahí todo tipo de información.

Esto es muy útil porque WhatsApp es una de las aplicaciones que más usas a diario, por no decir que es la que más usas. Por eso, usar un grupo como banco de información personal resulta muy práctico.

Ese truco te permite también guardar las notas de voz y audios que te envíen. Eso lo puedes hacer simplemente reenviándolos desde el chat de donde hayas recibido el audio hasta el grupo que uses como banco de información.

Para reenviar los audios debes seguir estos pasos:

Crea el grupo que será tu banco de información. Ve al chat donde están los audios que deseas reenviar. Pulsa los audios. Presiona la flecha de reenviar. Selecciona el grupo de banco de información.

Como consejo extra, te recomendamos que dicho grupo lo fijes en la opción de “Fijar chat” para que siempre lo tengas como el primer chat dentro de tu WhatsApp. Eso hará aún más práctico este truco.

Lo bueno y lo malo de usar los grupos de WhatsApp como bancos de información

La principal ventaja de este truco es que resulta muy práctico usarlo como un bloc de notas en el día a día. Es cierto que todos los móviles tienen una app de notas que cumple esta misma función, sin embargo, el tener una herramienta con la misma función en WhatsApp te da muchas comodidades.

Por ejemplo; si necesitas anotar una información importante como una dirección de correo electrónico, la lista de la compra o algo que necesites compartir luego por WhatsApp, es mucho más fácil tener esa información ya en la app que estar cambiando a notas para buscarla.

Ahora, la parte “mala” es que para no perder la información que guardes en el grupo que sirva como banco de información, deberás estar haciendo respaldos constantes de WhatsApp. Si ya acostumbras a hacer eso, pues no será ningún problema, pero si no lo sueles hacer, entonces deberás acostumbrarte si quieres tener tu info respaldada.

El administrador de archivos de tu móvil guarda los audios de WhatsApp

Como un punto extra, te damos otro truco por si el anterior no te convence. Este método usa el administrador de archivos de tu móvil, pues quizás no lo sabes, pero cuando descargas un audio en WhatsApp, este se guarda en tu dispositivo.

Eso sucede con todos los audios que descargues, sin embargo, no te aparecerán en tu reproductor de música o alguna app similar que tengas, sino que debes buscarlos dentro del administrador de archivos.

Para poder hacerlo debes seguir estos pasos:

Entra al administrador de archivos de tu móvil. Ve a la carpeta de WhatsApp. Entra en la parte de “Media”. Ingresa en la carpeta de “Audios”.

Una vez estés ahí, podrás notar que estarán todos los audios que has descargado, entonces solo faltaría que busques el audio que te interesa escuchar y ya estaría.

¿Qué te han parecido estos trucos para guardar tus audios de WhatsApp? ¿Cuál ha sido tu favorito?