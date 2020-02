Con la llegada de Disney Plus, ahora podemos disfrutar de todas nuestras películas clásicas favoritas de Disney, así como contenidos de Pixar, Lucasfilm, Marvel, National Geographic y Fox, todo en un solo lugar.

Sin embargo, Disney + todavía tiene un amplio margen de mejora, por lo que no es raro ver problemas de reproducción o de otro tipo, mientras ves las mejores películas o series en la plataforma. Afortunadamente hay algo que puedes hacer al respecto, así que en este artículo te mostramos qué hacer cuando Disney Plus no funciona.

Asegúrate de que tu conexión a Internet cumple con los requisitos mínimos requeridos

La calidad de la reproducción en Disney + dependerá completamente de la velocidad de tu conexión a Internet. La calidad se ajusta automáticamente en función de la velocidad disponible en un momento determinado. Esto quiere decir que si la conexión no es estable, lo notarás mientras disfrutas del servicio. Para obtener la mejor calidad de video, Disney + recomienda lo siguiente:

5.0 Mbps para contenido de alta definición

25.0 Mbps para contenido 4K UHD

Mantener una conexión constante a esas velocidades garantizará una buena calidad de reproducción. También debes verificar si hay algún otro servicio de reproducción ligado a tu ancho de banda, ya que las velocidades se reducen si hay más dispositivos que usan activamente una misma conexión.

Cierra la app de Disney + y vuele a abrirla

Si Disney Plus no funciona, generalmente bastará con cerrar la aplicación por completo y volverla a abrir para solucionar la mayoría de los problemas. Así que lo único que deberás hacer es cerrar Disney + en tu dispositivo y volver a iniciarla nuevamente. Si esto no resuelve la situación, es momento de probar otra opción.

¿Ya probaste reiniciando tus dispositivos?

Un simple reinicio puede ser la solución más sencilla para la mayoría de los problemas tecnológicos, y por supuesto esta no es la excepción. Así que si ya reiniciaste la app y no obtuviste ninguna solución, podrías probar reiniciando tu smartphone o dispositivo donde estés disfrutando de Disney +. Si esto tampoco funciona, también podrías reiniciar tu enrutador, muchas veces suele funcionar.

Asegúrate de tener la última versión de la app de Disney Plus

Si no estás ejecutando la última versión de la aplicación de Disney +, eso puede estar contribuyendo a los problemas de reproducción estás experimentando. Asegúrate de tener la app actualizada desde la tienda de aplicaciones de tu dispositivo de transmisión:

Ingresa a Google Play.

Pulsa sobre el menú de tres líneas ubicado en la parte izquierda de la barra de búsqueda.

ubicado en la parte izquierda de la barra de búsqueda. Luego pulsa sobre la opción Mis apps y juegos.

Una vez allí, verifica si hay una actualización disponible para Disney Plus.

Desinstala y vuelve a instalar Disney +

A veces, la aplicación puede tener problemas y desinstalarla para luego reinstalarla nuevamente, puede ser la mejor solución. Parece una medida desesperada, pero te sorprendería saber cuántos problemas se corrigen con esta sencilla acción.

Tal vez el problema no seas tú

Si ya has probado todas las opciones anteriores y el problema persiste, no entres en pánico. Y es que Disney + está atrayendo a muchos suscriptores, y algunos programas están experimentando una gran demanda. Así que tal vez todo se deba a la cantidad de personas que intentan ver un programa determinado al mismo tiempo. A veces, la mejor solución es esperar un poco e intentarlo más tarde.

Y tú, ¿conoces alguna otra solución?