Este 24 marzo finalmente Disney+ llegará a varios países de Europa, incluyendo España. El servicio de películas y series en streaming de Disney se estrenará, en comparación a Netflix, con poco contenido, pero de mucha calidad. Y es que Disney+ es el hogar de todas las pelis y series de Marvel y Star Wars (algunas exclusivas de la plataforma), así como de las películas entrañables de los estudios Disney y Pixar y el contenido siempre interesante de National Geographic.

Así que, si eres fanático de esas franquicias, suscribirse a Disney+ es prácticamente una necesidad. Y no hay mejor momento para hacerlo que ahora mismo, pues, a pocos días de su lanzamiento oficial, ya está disponible la reserva de Disney+ en España con un descuento imperdible. Conoce más detalles acerca de esta oferta a continuación.

Consigue un año de Disney+ con un descuento de 10 euros dándote de alta ahora

El precio oficial de Disney+ en Europa es de 6,99 euros mensuales o 69,99 euros anuales. Sin embargo, para celebrar el lanzamiento de la plataforma en Europa, Disney ha rebajado el precio de la suscripción anual a 59,99 euros. Eso sí, si quieres obtener este descuento de 10 euros, tendrás que suscribirte antes del 24 de marzo. Para ello, lo único que debes hacer es pinchar el siguiente enlace y registrarte en Disney+ ahora mismo.

Además del contenido de Marvel, Star Wars, Pixar, Disney y National Geographic, con esta suscripción también tendrás acceso a las películas de Fox (Avatar, 500 días juntos, saga X-Men, etc.) y a todos los episodios de Los Simpson. Todo esto podrás verlo en tu smartphone, tablet, smart TV, ordenador o consola (PS4, Xbox One y Nintendo Switch). Incluso, podrás descargar las pelis o series que quieras para verlas sin Internet hasta en 10 dispositivos distintos.

Por otra parte, cabe destacar que Disney+ en Europa puede llegar con la misma prueba gratis de 7 días que se lanzó en Estados Unidos, aunque no será válida para los que aprovechen la oferta de suscripción anticipada. Así que, si aún no te convence el servicio, también puedes esperar a su lanzamiento oficial para probarlo de forma gratuita y así saber a ciencia cierta si Disney+ es para ti o no.