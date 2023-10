En un mundo en el que vivimos conectados, contar con una buena conexión a Internet en casa se ha convertido en algo fundamental para la mayoría de personas y, especialmente, para aquellas que trabajan en casa o tienen hijos que necesitan Internet para estudiar, realizar trabajos, etc. A esto hay que sumarle la gran cantidad de dispositivos conectados a Internet que hay en un hogar español: teléfonos móviles, tablets, ordenadores, Smart TV, altavoces inteligentes…

Por todo ello, ya no basta con cualquier conexión a Internet, sino que es necesario contar con una conexión rápida y estable, que no se resienta cuando hay muchos dispositivos conectados y haciendo uso de la red a la vez. De hecho, cada vez es más habitual cambiar de proveedor de Internet al no quedar satisfecho con el servicio ofrecido.

Una situación que no es de extrañar si tenemos en cuenta la gran cantidad de ofertas de fibra móvil y TV que hay disponibles en el mercado, lo que ofrece un amplio abanico de opciones a los usuarios a la hora de contratar una tarifa u otra.

De hecho, esta enorme variedad, lejos de facilitar las cosas, puede hacer que decidirse por una tarifa de conexión a Internet pueda ser una tarea cada vez más complicada, ya que son muchos los aspectos a tener en cuenta.

Conscientes de ello, a continuación, te vamos a dar una serie de consejos clave para ayudarte a elegir la mejor tarifa de Internet en casa, que te ayudarán a decidirte y, sobre todo, a acertar.

¿Cuáles son tus necesidades?

Lo primero que debes tener en cuenta es el tipo de conexión que realmente necesitas, ya que no tendrás las mismas necesidades si vives solo en casa, que si tienes una familia numerosa en la que hay una gran cantidad de dispositivos conectados constantemente.

Así mismo, también debes valorar si solo quieres contratar Internet, o si buscas una tarifa que incluya servicios adicionales como una o varias líneas móviles con datos, televisión, teléfono fijo o incluso un smartphone.

Por ejemplo, la oferta Yoigo Netflix incluye fibra de 1 GB, línea fija, móvil con GB y llamadas infinitas y Netflix, todo ello en una misma tarifa. Puede ser una excelente opción si necesitas todos los servicios que ofrece, pero, en cambio, podría ser demasiado si solo necesitases Internet para casa.

¿Qué velocidad necesitas?

La velocidad es el punto más importante al contratar una tarifa de Internet, ya que de la velocidad contratada dependerá que dispongas de una conexión estable y fluida en todo momento.

Por ejemplo, si en tu casa hay varios dispositivos desde los que se navega, chatea, se juega a videojuegos online y se ven series o películas en streaming al mismo tiempo, nuestro consejo sería que contratases la máxima velocidad posible, ya que de lo contrario, es muy probable que fuese demasiado lenta, lo que podría generar una gran frustración.

Así mismo, recomendamos contratar velocidad simétrica, puesto que de esta forma, te asegurarás de que la velocidad tanto de subida como de bajada de datos será la misma.

¿Cuál es el mejor router para ti?

La elección del router adecuado dependerá del uso que vayas a hacer de tu conexión a Internet. Aunque mucha gente no lo sabe, lo cierto es que no estás obligado a quedarte con el router que te incluya tu compañía por defecto, sino que puedes escoger otro que te ofrezca una mayor velocidad o una mayor seguridad.

Es importante que elijas un router que pueda ofrecerte la máxima potencia y, sobre todo, que sea capaz de gestionar una gran cantidad de dispositivos, ya que de lo contrario, posiblemente tengas que instalar diferentes repetidores por el hogar para contar con una buena conexión en todas las estancias.

Soporte técnico y permanencia

Pocos usuarios le dan la importancia que tienen, pero, tanto el soporte técnico como la permanencia son dos factores claves al contratar Internet en casa, por lo que valóralos como se merecen.

Un buen soporte técnico te permitirá resolver posibles problemas rápidamente, recibiendo asistencia técnica y resolviendo cualquier posible duda que tengas. Y, en cuanto a la permanencia, recomendamos no contratar tarifas con más de 12 meses de permanencia, ya que de esta forma, en caso de que no estés satisfecho con la conexión, podrías cambiar de compañía sin ningún problema.

Precio

Por supuesto, el precio es otro factor que hay que analizar detenidamente antes de contratar Internet. Es importante que compares las diferentes ofertas disponibles, por el hecho de que el abanico de precios que hay disponible en el mercado es enorme y, si contratas la primera oferta que encuentres, es muy probable que estés dejando pasar otras que ofrecen los mismos servicios, a un precio mucho más económico.

Con todos estos consejos, esperamos haberte ayudado a elegir la mejor conexión a Internet para tu hogar, que te ofrezca el más alto rendimiento, al precio más económico posible.