Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo, con más de mil millones de usuarios activos al mes. Sin embargo, no todos los seguidores que tienes en esta plataforma son fieles o interesados en tu contenido. ¿Te gustaría saber quién te deja de seguir en Instagram? Hay muchas formas de hacerlo, aunque la mayoría de ellas requieren que pongas tu cuenta en manos de aplicaciones de terceros.

En este artículo, te explicaremos cómo usar ListDiff, una herramienta gratuita y fácil de usar que te permite comparar dos listas de seguidores y ver quiénes son los que te han abandonado. Así podrás analizar tu estrategia de marketing, mejorar tu engagement y evitar perder más seguidores en el futuro. Sin más dilación, ¡vamos allá!

Cómo usar ListDiff para ver quién te deja de seguir en Instagram

Este método para saber quién te ha hecho unfollow en Instagram es bastante rudimentario, por lo que no será tan sencillo como pulsar un par de botones. Tendrás que seguir varias series de pasos, pero créenos que es la forma más fiable y segura de saber quiénes han dejado de seguirte en Instagram. Solo sigue al pie de la letra los pasos mostrados a continuación y verás que, a pesar de verse complicado, realmente es un método fácil de aplicar.

Descargar tu información de seguidores en Instagram

Primeramente, necesitas la lista de las personas que te siguen y que tú sigues en Instagram. La mejor manera de obtenerla es la siguiente:

Abre la app de Instagram y toca el icono de tu perfil en la esquina inferior derecha.

en la esquina inferior derecha. Presiona las tres líneas horizontales de la parte superior derecha y selecciona Tu actividad .

de la parte superior derecha y selecciona . Baja hasta la sección «Información que compartiste con Instagram» y pulsa en Descargar tu información .

. Toca en Solicitar descarga, luego elige tu cuenta de Instagram y pulsa el botón de siguiente.

Presiona en Seleccionar tipos de información .

. Pincha en Seguidores y seguidos y pulsa el botón de siguiente.

Toca la opción «Notificación» para escoger el correo electrónico al que llegará la información. Además, asegúrate de que en la opción «Intervalo de fechas» esté seleccionado el parámetro Desde el principio .

. Por último, presiona en Enviar solicitud .

. Ahora, te llegará un correo de confirmación. Sin embargo, debes esperar hasta el segundo correo que dice «La descarga de tu información de Meta está lista para descargar». Abre ese correo y pulsa el enlace Descargar tu información .

. Se abrirá una web y, en el apartado de descargas disponibles, pulsa el botón Descargar en la última solicitud que hiciste. Tendrás que ingresar tu contraseña para continuar.

¡Listo! De esa manera, se habrá descargado el archivo ZIP que necesitas para saber quién te deja de seguir con ListDiff.

Usa ListDiff para descubrir quién te deja de seguir

Ahora que ya has extraído la información de los seguidores y seguidos de tu cuenta de Instagram, sigue estos pasos para usar ListDiff como herramienta de detección de unfollow:

Antes de nada, es necesario que descomprimas el archivo ZIP descargado en tu móvil, el cual está en la carpeta de descargas. Si no sabes cómo hacerlo, aquí te dejamos dos tutoriales que te ayudarán dependiendo del tipo de móvil que tengas: Cómo descomprimir archivos ZIP en Android. Cómo descomprimir archivos ZIP en iPhone.

en tu móvil, el cual está en la carpeta de descargas. Si no sabes cómo hacerlo, aquí te dejamos dos tutoriales que te ayudarán dependiendo del tipo de móvil que tengas: Los únicos archivos que te interesan son « followers_1.html » y « following.html » que se encuentran dentro de la carpeta «followers_and_following».

» y « » que se encuentran dentro de la carpeta «followers_and_following». Abre el navegador de tu móvil y entra en ListDiff.com.

Ahora, abre el archivo followers_1.html en el navegador y copia toda la lista.

Vuelve a ListDiff y pega la lista de seguidores en la casilla List A .

. Haz lo mismo, pero ahora con el archivo following.html y pegando la lista de seguidos en la casilla List B .

. Ahora, toca en Compare Lists .

. Verás como resultado tres nuevas listas: A Only : gente que te sigue y tú no les sigues. A ∩ B : cuentas que te siguen y tú les sigues. B Only : cuentas que sigues, pero no te siguen.

La lista que más te interesa es la de «B Only» porque es de personas que, o bien no te han devuelto el follow nunca, o te siguieron en un momento y te dejaron de seguir.

porque es de personas que, o bien no te han devuelto el follow nunca, o te siguieron en un momento y te dejaron de seguir. Para leer bien la lista, te recomendamos tocar el botón Sort y luego el de Reverse (para que aparezcan los nombres arriba del todo en la lista). De esa manera, la lista separará las fechas y el nombre de las cuentas para que puedas ver bien quién te ha dejado de seguir.

¡Eso es todo! Ahora ya puedes proceder a dejar de seguir a las personas de la lista B Only que no te siguen a pesar de que tú las sigues. Eso sí, no des unfollow a todas las personas de la lista de golpe porque Instagram podría detectarlo como una actividad sospechosa y bloquear tu cuenta o darle un shadowban.

Además, antes de tomar una decisión deberías preguntarte por qué la gente te deja de seguir en Instagram. Puede que no te convenga quitarle el follow a alguien que te interesa seguir. Aparte, puede que te haya dejado de seguir por error.

No es un método infalible

El problema del método de ListDiff para saber quién ha dejado de seguirte en Instagram es que se basa única y exclusivamente en tu lista de seguidos. Si tienes una cuenta con muchos seguidores, pero con pocos seguidos, este método no te resultará muy útil. Y es que no podrás saber quién te dejó de seguir si tú nunca lo seguiste, lo cual seguramente sea la mayoría de los casos.

De todas formas, esta forma de ver quién te ha dado unfollow en Instagram nos parece la más fiable de todas, ya que no pones tus datos ni tu cuenta en manos de terceros. Lo única que utilizas fue ListDiff, una web para comparar listas que no aloja ni recopila ningún dato.

En fin, si te interesa conocer otros trucos para descubrir información curiosa sobre Instagram, mira estos tutoriales de cómo ver cuándo empezaste a seguir a alguien en Instagram y cómo saber quién te ha reportado en Instagram.