Si de un momento a otro percibes que tus publicaciones en Instagram empiezan a tener menos likes y comentarios, pues es posible que la misma aplicación haya restringido tu cuenta, o lo que sería igual, que tu cuenta tenga Shadowban.

Si sospechas que tu cuenta ha sido víctima del Shadowban, en este artículo te explicaremos qué puedes hacer para que tus publicaciones vuelvan a tener el mismo alcance de antes.

¿Qué es exactamente el Shadowban en Instagram?

El Shadowban es una restricción que se le aplica a las cuentas que no estén cumpliendo con las condiciones de uso establecidas por Instagram.

Esta restricción consiste en limitar el alcance de las publicaciones. Es decir, cuando una cuenta de Instagram con Shadowban hace alguna publicación, esta no aparecerá en los feeds de las demás personas, ni en la sección de hashtags.

Es por eso que es normal que disminuyan considerablemente las interacciones recibidas en una cuenta con Shadowban y que también se les haga mucho más difícil conseguir nuevos seguidores.

Pasos para quitar el Shadowban de tu cuenta de Instagram

Si tu cuenta de Instagram tiene Shadowban, esto es lo que debes hacer para que vuelva a la normalidad:

Corrige lo que estás haciendo mal

Si tu cuenta tiene Shadowban eso significa que efectivamente estás cometiendo alguna infracción dentro de la plataforma. Entonces, si quieres que tu cuenta vuelva a tener el mismo alcance, lo más lógico sería que corrigieras lo que estás haciendo mal. Eso incluye las siguientes acciones:

Usar bots.

Comprar seguidores.

seguidores. Utilizar hashtags prohibidos. Esto incluye también utilizar siempre los mismos hashtags.

Esto incluye también utilizar siempre los mismos hashtags. Hacer spam.

Debes eliminar todas las publicaciones que no cumplan con las normas de Instagram o cualquiera de la que sospeches que podría causarte problemas. De esta forma no correrás el riesgo de que vuelva el Shadowban a tu cuenta.

No utilices tu cuenta de Instagram por un par de días

Luego de haber hecho las correcciones en tu cuenta, te recomiendo que la dejes de usar por un par de días. Esto significa que no podrás hacer publicaciones, ni comentarios, ni dar likes, entre otras cosas. De hecho, de ser posible, ni siquiera entres a tu cuenta.

Debes dejar de usar tu cuenta por al menos 3 días. Después de haber pasado el tiempo, podrás entrar nuevamente y usar tu cuenta con normalidad. Pero recuerda, siempre cumpliendo con las reglas de Instagram para no volver a caer en otra sanción.

¿Seguiste todos los pasos y después de cierto tiempo aún no notas algún cambio en tu cuenta?

Para estos casos lo mejor será que contactes con el servicio de ayuda de Instagram. Estos son los pasos que debes seguir:

Entra en Instagram y dirígete a Configuración.

Haz clic en Ayuda.

Luego, selecciona Reportar un problema.

Ahora se abrirá un pequeño panel de opciones en donde deberás oprimir nuevamente la opción Reportar un problema.

Por último, deberás hacer una breve descripción de las dificultades que presenta tu cuenta de Instagram.

Cómo saber si tu cuenta de Instagram tiene Shadowban

Si no has cometido ninguna acción que vaya en contra de las políticas de la plataforma, no deberías tener de qué preocuparte.

Sin embargo, la mayoría de los usuarios que sufren de un Shadowban no lo notan hasta que el alcance de una cantidad considerable de sus publicaciones se han visto afectadas. Así que, lo mejor será que lo confirmes con estos métodos:

Tu cuenta podría tener Shadowban si al revisar tus hashtags notas que te aparece algún aviso indicándote que el hashtag que has utilizado está oculto debido a que la comunidad ha reportado la existencia de contenido que no cumple con las normas de Instagram.

Revisa los Instagram Insights

Al revisar estas métricas podrás visualizar mejor el alcance de tu cuenta. Uno de los indicadores que te ayudará a conocer si realmente tu cuenta tiene Shadowban es el del porcentaje de alcance de las cuentas que no te siguen.

Si al hacer una revisión de las estadísticas notas que existe una caída repentina y sostenida, es posible que tu cuenta haya sido víctima de un Shadowban.

Shadowban Test

Esta puede que sea la manera más fiable de saber si efectivamente tu cuenta está bajo el efecto del Shadowban. Este test consiste en utilizar una cuenta que no te siga para saber si puede ver tus publicaciones.

Básicamente, debes utilizar una cuenta que no esté entre tus seguidores para que busque algún hashtag que hayas utilizado en una publicación reciente. De preferencia, elige un hashtag que sea poco usado para que pueda aparecer tu publicación más fácilmente.

Si al hacer la búsqueda no aparece tu publicación, probablemente tu cuenta tiene Shadowban. De igual manera, mientras más cuentas utilices para hacer la búsqueda, más preciso será el veredicto. Pero debes recordar que ninguna de estas cuentas debe seguirte en Instagram para que los resultados de esta prueba sean los correctos.

¿Cómo evitar el Shadowban en Instagram?

Si te interesa tener una cuenta de Instagram con muchos seguidores, cuyas publicaciones lleguen a una gran cantidad de usuarios, entonces necesitarás cumplir con las políticas de contenido establecidas por Instagram para evitar el Shadowban.

Así que, a continuación, te mencionaré algunas de las acciones puntuales que pueden causarte una sanción en tu cuenta de Instagram:

Los hashtags prohibidos son aquellos que son utilizados para compartir contenido inapropiado. Al usar este tipo de hashtags tu contenido no logrará posicionarse en las tendencias y podrías ser víctima del Shadowban.

Así que, cada vez que quieras usar algún hashtag que no hayas utilizado antes, lo mejor será que siempre te asegures de que no se trata de algún hashtag prohibido que podría causarte problemas. Para saber si el hashtag que quieres utilizar está prohibido o no, puedes hacer lo siguiente:

Entra a Instagram.

Coloca el hashtag que quieres usar en el cuadro de búsqueda.

Dirígete al apartado de Hashtags y selecciona alguno de los resultados.

y selecciona alguno de los resultados. En caso de que se trate de un hashtag prohibido, te aparecerá un mensaje indicándote que las publicaciones recientes de este hashtag se encuentran ocultas porque su contenido puede no cumplir con las normas de Instagram. De esta manera sabrás que no puedes utilizarlo.

Si utilizas siempre el mismo hashtag, el algoritmo de Instagram podría considerarlo spam. Es por eso que lo mejor será que varíes el uso de los hashtags constantemente en tus publicaciones.

Y si eres alguien a quien le cuesta saber cuáles hashtags utilizar, entonces te recomiendo este artículo en donde te explicamos cómo elegir buenos hashtags para Instagram.

Comprar seguidores

Esta es otra acción que es castigada por Instagram con un Shadowban. Quizás pensarás que comprar seguidores te ayudará a hacer crecer tu marca, pero realmente no es así. Se trata de una práctica que no trae ningún beneficio y que además pone en riesgo tu cuenta.

Usar programas que van contra las reglas de Instagram

Ten cuidado con las aplicaciones que autorizas en Instagram. No uses ni bots, ni aplicaciones para atraer seguidores. Solo debes autorizar aplicaciones a las que les tengas total confianza, pues Instagram tiene la capacidad de identificar las cuentas que utilizan aplicaciones de terceros para violar sus normas.

Violar los límites de Instagram

El hecho de publicar, comentar, seguir o dejar de seguir cierta cantidad de cuentas dentro de un corto periodo de tiempo puede llegar a ser penalizado por Instagram.

Estas restricciones de tiempo son aplicadas por la plataforma para evitar el uso de bots. Es por eso que Instagram tiene establecidos ciertos límites, que en caso de ser violados serán sancionados con Shadowban. Para evitar este inconveniente, es bueno que estés consciente de cuáles son estos límites:

Seguir o dejar de seguir a más de 200 cuentas.

Comentar 60 veces.

Dar 100 likes.

Te recomiendo que siempre te mantengas muy por debajo de estas cifras si no quieres recibir un Shadowban.

Ser denunciado por otros usuarios

Si eres denunciado por otros usuarios, no solo puedes recibir Shadowban, sino que incluso tu cuenta puede llegar a ser suspendida. Sigue siempre las normas de Instagram para evitar correr este riesgo.

¿Cuánto dura el Shadowban en Instagram?

Realmente no existe una regla de cuantos días puede durar un Shadowban. Esta sanción puede llegar a durar solo un par de días o un par de semanas. Todo dependerá de que tan grave fue la sanción cometida.

Ahora, si ya corregiste todos los errores cometidos en tu cuenta, pero aún no son levantadas las sanciones, lo mejor es que continúes cumpliendo con las normas y sigas esperando a que te den respuesta.

¿El Shadowban en Instagram es permanente?

Algunos usuarios al notar que tienen una cuenta bajo el efecto del Shadowban prefieren crearse otra, debido a que creen que el Shadowban se trata de una sanción permanente cuando realmente no es así.

Si corriges todas tus infracciones, tu cuenta puede volver a la normalidad en poco tiempo. Aunque esta sanción no tiene un tiempo de duración establecido, no llega a ser permanente.

Espero que este artículo te haya sido de ayuda. Y si te ha gustado, de seguro te interesará saber como evitar que te mencionen o etiqueten en sorteos de Instagram.