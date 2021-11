En los últimos años Instagram ha trabajado para mejorar la seguridad de esta red social. Recientemente se incorporó una nueva función de control de contenido delicado. También se han establecido normas y condiciones más estrictas sobre el tipo de contenido que se puede publicar. Todo esto con la finalidad de crear una red social más segura para sus usuarios. Es por esto que, cuando en Instagram un usuario es reportado, la plataforma no tarda en bloquear la cuenta.

En Instagram todos tienen el derecho a reportar otras cuentas que no cumplan con las normativas de la red social. Ahora bien, algunos usuarios tienden a abusar de este derecho, por lo que en ocasiones puedes sufrir un bloqueo de tu cuenta solo porque otro usuario te reportó sin motivo alguno. ¿Te ha pasado esto? ¿Quieres saber quién te ha reportado? Quédate con nosotros para descubrirlo.

¿Por qué me han reportado en Instagram?

Lo primero que tienes que preguntarte es si tu cuenta ha sido reportada injustamente o no. Puede que pienses que no has cometido ningún incumplimiento de las normativas de Instagram, pero si nunca las has revisado es probable que tu actividad en la red social infrinja una de las normas sin que lo sepas.

Debes saber que en Instagram no se puede publicar mensajes que incitan al odio, fotos o vídeos con contenido sexual, desnudos o violencia. Tampoco puedes subir contenido que infrinja las leyes del derecho de autor. De igual manera, si tu comportamiento es considerado inapropiado o spam, Instagram también bloqueará tu cuenta. Sobra decir que, si utilizas esta red social para insultar o difamar a otras personas, también estarás infringiendo las reglas.

Si no estás cumpliendo cualquiera de las normas ya mencionadas, puedes ser reportado por otro usuario y tu cuenta será suspendida de forma temporal o permanente dependiendo de la gravedad de la falta. Sin embargo, en Instagram puedes reportar a una cuenta sin que esta esté realizando algún tipo de actividad inapropiada. Es en este contexto donde te interesa saber quién te ha reportado. Y aunque no existe un método que de verdad funcione, hemos preparado para ti una serie de consejos que te ayudarán a saber quién fue.

¿Cómo saber quién me ha reportado en Instagram?

Para proteger la integridad del denunciante, Instagram nunca te revelará el nombre de la cuenta que te ha reportado. Esto es algo muy importante que tienes que tener en cuenta, ya que a pesar de que lo intentes, nunca obtendrás esta información por parte de la red social. Ahora bien, existen formas de descubrir quién ha hecho el reporte por el cual Instagram suspendió o bloqueo tu cuenta. Estos métodos se basan principalmente en analizar cómo fue tu actividad en la red social antes de ser reportado. De esta manera te invitamos a que te hagas las siguientes preguntas.

¿Con quién estuve hablando por mensaje directo (DM)?

Nadie reporta usuarios en Instagram sin algún motivo para ello. Por lo tanto, lo más probable es que hayas tenido contacto con la persona que te ha reportado. Debes revisar si no has tenido una conversación en Instagram que no salió bien. Puede que hayas tenido un malentendido con un usuario, que te haya escrito para quejarse sobre el contenido que publicas o por tu comportamiento en la red social. Incluso, puede que te haya amenazado con reportarte, y si es así, no debes tener dudas de quién lo ha hecho.

¿Quién me bloqueó antes de ser reportado?

Luego de que recuperes tu cuenta de Instagram, si tienes la sospecha de quién ha sido el causante de tu suspensión temporal en la plataforma te recomendamos que intentes buscar a este usuario en Instagram. Si no lo encuentras pese a estar escribiendo bien su nombre de usuario, es porque te ha bloqueado. ¿Es tu principal sospechoso y además ya confirmaste que te bloqueó en Instagram? Entonces has encontrado a la persona que te reportó.

¿Hay algún comentario sospechoso en mis publicaciones?

Ya te explicamos que debes tener mucho cuidado con las cosas que subes en Instagram. Si tus fotos o vídeos resultan ofensivos para un usuario es probable que este te lo haya hecho saber en un comentario. Puedes revisar tus últimas publicaciones en búsqueda de un comentario sospechoso. En este caso, si encuentras el comentario de un usuario que te pidió que borrarás una publicación o que literalmente te amenazó con reportarte, existen altas posibilidades de que esta sea la persona que buscas.

¿Quién me ha dejado de seguir recientemente?

Finalmente, otro de los detalles que te ayudarán a saber quién te ha reportado en esta red social es tu lista de seguidores. En muy probable que el usuario que te reportó haya dejado de seguir tu cuenta. Esto es fácil de saber cuándo tienes pocos seguidores y estás al tanto de quienes son las personas que te siguen. Pero si tienes muchos seguidores, puede que no los recuerdes a todos. Aun así, no te preocupes, puedes echarle un vistazo a este tutorial donde te explicamos cómo saber quién te ha dejado de seguir en Instagram.

¿Qué hacer si me han reportado en Instagram?

Si ya revisaste la normativa de Instagram y piensas que tu actividad no está infringiendo las reglas de esta red social, pues no te preocupes, lo más probable es que Instagram determine que el reporte es inapropiado y por lo tanto anulará la suspensión de tu cuenta. Si pasan los días y esto no sucede, tienes el derecho a apelar este injusto bloqueo comunicándote con la red social. Para ello te recomendamos que mires este artículo donde te explicamos cómo contactar con Instagram.

¿Un último consejo? Sí, intenta solucionar este problema hablando con la persona que te ha denunciado. Puede que sea difícil, pero la comunicación siempre es la mejor herramienta para superar los problemas y malentendidos. Además, si hablas con tu denunciante puedes descubrir la causa real por la que te ha reportado y esto te ayudará a evitar otras posibles denuncias en el futuro.