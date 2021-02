Sea cual sea el problema que tengas en Instagram, aquí te ayudaremos a solucionarlo explicándote cómo contactar directamente con la aplicación. Ten en cuenta que Instagram tiene más de 1000 millones de usuarios activos al mes y seguramente reciben millones de quejas y consultas al día que su equipo humano no puede atender. He ahí la razón por la que no responden rápido y muchas veces ni siquiera responden.

De hecho, la mayoría de consultas en Instagram son atendidas por algoritmos y funciones que intentan resolver las inquietudes de los usuarios con acciones predefinidas. Las probabilidades de que tu inconveniente sea resuelto por una de estas funciones dependen de si has elegido la vía correcta para hacer el reclamo.

Y es que no es lo mismo contactar a Instagram para recuperar una cuenta robada o hackeada que para denunciar insultos o acoso. Según el tipo de problema que tengas, deberás recurrir a una vía de contacto u otra para lograr que Instagram te escuche. En las siguientes líneas, te mostraremos todas las formas posibles de contactar con Instagram para que puedas resolver tus problemas de la mejor manera.

Todas las formas de contactar con Instagram

Instagram cuenta con un correo y un número de teléfono para poder contactarlos: support@instagram.com y +1 650 543 480 0. Sin embargo, es prácticamente imposible que te respondan por estas vías que el equipo de atención al cliente de Instagram solo usa en casos muy especiales.

En su lugar, Instagram ofrece un sólido centro de ayuda con varias funciones para responder la mayoría de las preguntas y facilitar la notificación de problemas con el contenido que ves en la red social. Estas funciones están disponibles para las aplicaciones de iPhone y Android, así como a través del sitio web de escritorio. Veamos cuáles son y qué problemas ayudan a resolver.

Para solucionar un problema con la aplicación

En caso de que no esté funcionando bien la app de Instagram o una de sus funciones en tu dispositivo, aquí tienes un artículo para solucionar los principales problemas de Instagram. Sin embargo, si tu problema es muy particular y crees que solo Instagram podrá solucionarlo, contáctalos de esta forma:

Entra en la app de Instagram .

. Ve a tu perfil y toca las tres líneas horizontales de la esquina superior derecha.

de la esquina superior derecha. Toca en Configuración y luego en Ayuda .

. Selecciona Reportar un problema . Se abrirá un pequeño recuadro flotante donde debes pulsar nuevamente en Reportar un problema.

. Se abrirá un pequeño recuadro flotante donde debes pulsar nuevamente en Reportar un problema. Allí, explica detalladamente cuál es el problema que tienes . Para que te puedan ayudar mejor, diles el modelo de móvil o tablet que estás usando y adjunta una captura de pantalla de lo que está funcionando mal.

. Para que te puedan ayudar mejor, diles el modelo de móvil o tablet que estás usando y adjunta una captura de pantalla de lo que está funcionando mal. Cuando termines, pulsa el botón de Enviar que está en la parte de arriba.

Asimismo, te recomendamos visitar la página de Ayuda de Instagram para problemas comunes y conocidos de la app. Quizás el problema no es tan grave y puedes solucionarlo tú mismo.

Para sugerir mejoras y nuevas funciones a Instagram

¿Crees que hay una función que se debe corregir o mejorar y deseas hacérselo saber a la empresa? Puedes hacerlo desde la aplicación. Tienes que entrar en Configuración > Ayuda > Reportar un problema (como te explicamos en el apartado anterior) y seleccionar Enviar comentarios. Así también puedes sugerir nuevas funciones o cambios.

Evidentemente, Instagram no hará nada si solo tú se lo pides. Sin embargo, si reciben sugerencias de muchos usuarios haciendo referencia a lo mismo que tú, puede que lo tomen en cuenta para futuras actualizaciones.

Para reportar spam o contenido inapropiado

Si necesitas denunciar a una cuenta o publicación por spam, incitar al odio, desnudos, acoso o bullying, fraude, información falsa, venta de cosas ilegales, infracción a la propiedad intelectual o por cualquier otra cosa que vaya en contra de las reglas de Instagram, puedes hacerlo desde el móvil de esta manera:

Entra en la app de Instagram.

Ve a la publicación o cuenta que quieras denunciar y pulsa los tres puntos que están en la esquina superior derecha. En caso de ser un comentario, debes mantenerlo pulsado y luego tocar el icono que aparecerá en la esquina superior derecha.

que están en la esquina superior derecha. Selecciona Reportar .

. Ahora, elige por qué quieres hacer la denuncia: Es spam o Es inapropiado .

o . Sigue los pasos mostrados en pantalla para suministrar más información de ser necesario y listo.

Ahora bien, si quieres saber en qué ha quedado tu reporte, si Instagram lo resolvió o no y qué acciones tomó, haz lo siguiente:

Abre la app de Instagram y toca el icono de tu perfil en la esquina inferior derecha.

en la esquina inferior derecha. Luego, presiona las tres rayas de la esquina superior derecha y selecciona Configuración .

. Entra en Ayuda .

. Por último, ve a Solicitudes de ayuda > Reportes . Allí verás todas las denuncias que has hecho y si Instagram las revisó o no.

. Allí verás todas las denuncias que has hecho y si Instagram las revisó o no. Si hay un reporte en el que Instagram no te dio la razón, puedes pulsarlo y tocar el botón Más opciones para Solicitar una revisión.

Recuerda que mientras más datos y pruebas aportes, más probabilidades hay de que Instagram te dé la derecha. Además, te recomendamos leer las Normas comunitarias de Instagram para saber si el reclamo que estás haciendo realmente tiene sentido.

Para apelar una infracción a tu cuenta que consideras injusta

Si Instagram te ha eliminado una publicación y consideras que no había motivos para hacerlo, puedes apelar la infracción de esta forma:

Abre la app de Instagram y ve a tu perfil.

Toca las tres rayas que están en la parte superior para entrar en Configuración .

. Selecciona Ayuda y luego Solicitudes de ayuda .

. Presiona en Infracciones .

. Allí, podrás ver las supuestas infracciones que has cometido y apelarlas solicitando una revisión.

De esa forma, haciendo saber a Instagram que no has hecho nada en contra de las normas, es posible que te devuelvan tu publicación. Además, eliminarás la infracción asignada a tu cuenta. Recuerda que si acumulas muchas infracciones, Instagram te puede suspender la cuenta.

Para reclamar una cuenta bloqueada o desactivada

Ahora bien, si te ha tomado por sorpresa que Instagram haya suspendido, baneado o desactivado tu cuenta sin que tú hayas hecho nada en contra de las normas, también puedes solicitar una revisión. Es posible que Instagram haya cometido un error y para pedir que lo corrijan debes hacer esto:

Pincha el siguiente enlace para rellenar el formulario de reclamo para cuentas de Instagram desactivadas.

Ahora, debes responder cada una de las preguntas del formulario y aportar algunos datos que Instagram necesita saber como tu nombre completo, nombre de usuario en Instagram, correo electrónico, país de residencia , etc.

, etc. Una vez que rellenes el formulario, si es una cuenta de empresa o negocio, te pedirán adicionalmente un documento que verifique que eres el dueño del mismo, como una factura, una declaración de impuestos , etc.

, etc. Por último, pulsa en Enviar y a esperar…

Instagram tarda de 3 a 7 días en responder este tipo de solicitudes. Además, es posible que te pidan una verificación por correo electrónico para asegurarse de que no te están hackeando.

Para denunciar a alguien que se está haciendo pasar por ti o por alguien que conoces

Puedes reportar una suplantación de identidad en Instagram, desde la propia aplicación, de esta forma:

Ve al perfil de la cuenta que se está haciendo pasar por alguien.

que se está haciendo pasar por alguien. Toca los tres puntos de la esquina superior derecha.

de la esquina superior derecha. Selecciona Reportar y luego en Es inapropiado .

y luego en . Elige Reportar cuenta y seguidamente presiona en Se hace pasar por otra persona .

y seguidamente presiona en . Responde a las preguntas que te harán y listo.

Según Instagram, ante este tipo de problemas, solo responden a las solicitudes enviadas por las personas cuya identidad se ha suplantado. Si no eres directamente la persona afectada, entonces mejor dile a la persona por la que se están haciendo pasar (o a su representante legal) que haga el reporte.

En caso de que no tengas cuenta de Instagram o no puedas acceder al móvil para hacer el reporte, también puedes pinchar el siguiente enlace para rellenar el formulario de denuncia de una cuenta por suplantación en Instagram. Harás exactamente lo mismo que explicamos antes, pero desde una página web.

Para recuperar una cuenta hackeada o robada

¿Tu cuenta de Instagram ha sido hackeada? Antes de contactar a Instagram, te recomendamos cambiar la contraseña y activar la verificación en dos pasos si aún puedes acceder. De lo contrario, haz lo siguiente:

Ve a la pantalla de inicio de sesión de Instagram y presiona en Obtén ayuda .

. Luego, introduce el nombre de usuario, la dirección de correo electrónico o el número de teléfono asociado a tu cuenta robada y pulsa en Siguiente . Si no conoces los datos de tu cuenta, presiona en ¿Necesitas más ayuda? .

. Sigue las instrucciones mostradas hasta llegar a la parte donde debes elegir tu correo electrónico o número de teléfono al que tengas acceso y luego pulsa en Enviar enlace de acceso .

. Usa el enlace recibido por correo o SMS para recuperar el acceso a tu cuenta.

Si esto no funciona, entonces intenta hacerlo de nuevo, pero ahora solicitando un código de seguridad. De esa forma, Instagram se pondrá en contacto contigo por correo electrónico para verificar tu identidad con una foto y otros datos que debes proporcionarles. Para más información acerca de este proceso, ingresa en la página de Ayuda de Instagram para cuentas pirateadas.

Para denunciar a alguien condenado por delito sexual en Instagram

Una de las normas de Instagram establece que las personas condenadas por delitos sexuales no pueden tener una cuenta en esta red social. Si conoces a un delincuente sexual que está usando Instagram, puedes denunciarlo así:

Pincha el siguiente enlace para rellenar el formulario de denuncias a delincuentes sexuales en Instagram.

Para poder procesar tu denuncia, Instagram te exigirá que anexes uno de estos documentos: enlace a una lista de un registro nacional de delincuentes sexuales, enlace a un artículo de un periódico digital o enlace a un documento de un tribunal.

Si proporcionas los datos y pruebas suficientes, Instagram desactivará la cuenta inmediatamente.

Para gestionar la cuenta de una persona fallecida

¿Qué sucede con las cuentas de las personas fallecidas? Instagram permite hacer dos cosas: convertirla en conmemorativa o eliminarla. Eso sí, solo los familiares directos del difunto pueden pedir la eliminación. ¿Cómo? Aquí abajo te dejamos los enlaces para solicitar la eliminación o conversión a conmemorativa de una cuenta de Instagram:

Y si Instagram convirtió tu cuenta en conmemorativa por error, pincha este enlace para pedir que lo arreglen.

Más vías de contacto para solucionar cualquier problema en Instagram

Si quieres que Instagram te ayude y conteste otras inquietudes, toca el siguiente enlace para ingresar en el Centro de Ayuda de Instagram. Allí, encontrarás respuestas para prácticamente cualquier problema que tengas con la red social. Solo escribe tu pregunta en la casilla “¿En qué te podemos ayudar?” y obtendrás varias respuestas.

Alternativamente, puedes acudir al perfil de Instagram en otras redes sociales para que respondan tus dudas. Aquí tienes los enlaces a los perfiles de Instagram en otras redes sociales donde puedes enviarles un mensaje directo o mencionarlos:

Por estos medios también tardan en responder (hasta un par de días) y lo suelen hacer con mensajes genéricos. Sin embargo, también informan acerca de nuevas funciones y reportan problemas que están afectando a todos los usuarios, por lo que te pueden resultar útiles.

En fin, esperamos que este artículo te haya servido para contactar con Instagram y solucionar tu inconveniente. Cualquier otra duda que tengas al respecto, háznosla llegar para ayudarte.