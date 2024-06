Telegram es una de las apps de mensajería más robustas en términos de ciberseguridad que existen. Hackear una cuenta de Telegram no es nada sencillo, pues burlar sus distintos sistemas de seguridad solo está alcance de los hackers más ingeniosos. Así que, si llevas rato intentando entrar en una cuenta de Telegram sin código de verificación, seguramente has llegado hasta aquí frustrado por no poder lograrlo. Pero no te preocupes, hemos encontrado tres métodos para iniciar sesión en Telegram sin tener que poner el código.

3 formas de entrar en una cuenta de Telegram sin código de verificación

Aquí no te enseñaremos a hackear nada por obviar razones. Los tres métodos que te presentaremos a continuación solo debes usarlos con tu propia cuenta de Telegram. Aclarado eso, si ya estás cansado de poner un código de verificación cada vez que abres Telegram, aplica uno de los siguientes trucos.

Con la contraseña

Telegram permite iniciar sesión con solo una contraseña, pero para ello te exige activar la autenticación en dos pasos. Así que, si quieres entrar en tu cuenta con solo la contraseña, sigue estos pasos:

Abre Telegram en tu móvil.

en tu móvil. Toca el botón de las tres líneas horizontales en la esquina superior izquierda.

en la esquina superior izquierda. Pulsa en Ajustes .

. Selecciona Privacidad y seguridad.

Presiona en Verificación de dos pasos .

. Oprime en Crear contraseña .

. Ahora, sigue las instrucciones indicadas para establecer una contraseña y un correo de recuperación.

Una vez que hayas terminado de crear la contraseña, vuelve al ajuste «Privacidad y seguridad» de Telegram y asegúrate de que la opción Verificación en dos pasos diga Sí .

diga . ¡Listo! Ahora cuando vayas a abrir tu cuenta de Telegram, la app solo te pedirá el número de teléfono asociado y la contraseña que acabas de crear (siempre y cuando no tengas la cuenta abierta en otro móvil).

Con código QR (solo Telegram Web y Desktop)

También es posible ingresar en una cuenta de Telegram escaneando un código QR. Este método solo funciona en las versiones para PC de la app de mensajería (web y desktop) y requiere que tengas un móvil con Telegram iniciado. ¿Te sirve? Ponlo en práctica siguiendo estas indicaciones:

Abre Telegram Web o Telegram Desktop en tu ordenador.

Automáticamente, verás en la pantalla el código QR que debes escanear con tu teléfono.

que debes escanear con tu teléfono. En el móvil, abre Telegram y presiona ≡ > Ajustes > Dispositivos > Vincular dispositivo .

. Escanea el código QR y listo. Ya podrás empezar a usar Telegram en tu PC.

Con Telegram Web

Una última forma de entrar en Telegram sin código de verificación es usando Telegram Web en el móvil. Es un método muy similar al anterior, solo que en lugar de abrir Telegram en un ordenador, lo abrirás desde un móvil. Para ello, solo debes ir a Telegram Web desde el smartphone donde quieres iniciar sesión y luego pulsar en Iniciar sesión con número de teléfono > Iniciar sesión con QR.

En caso de que el móvil donde quieres entrar en Telegram sea el mismo donde tienes la app de Telegram instalada con tu cuenta, debes sacar una captura al QR, luego pasarla a otro móvil o dispositivo con pantalla y finalmente escanear el código de la captura. Eso sí, debes hacerlo muy rápido porque el código expirará.

En fin, ¿conoces algún otro método para iniciar sesión en Telegram sin código de verificación? Déjalo en los comentarios para compartirlo con todos.