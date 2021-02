Muchas personas consideran a Telegram la mejor alternativa a WhatsApp. ¿En qué se basan para tener esta opinión? Pues Telegram destaca entre las demás aplicaciones de mensajería por tener herramientas útiles y mantener muy seguros los datos de tus usuarios. Esto ha provocado que la popularidad de esta app creciera mucho en los últimos meses.

Sin embargo, debes saber que la seguridad de Telegram no es infalible. En esta app los hackers también pueden robar tus datos y espiarte. ¿Quieres evitar esto a toda costa? Entonces sigue leyendo, porque hoy conocerás los métodos que usan los hackers para atacar tu Telegram y algunos trucos indispensables para mantener tu cuenta segura.

Los métodos que usan los hackers para robar información de tu Telegram

Telegram siempre ha recalcado que es una app de mensajería muy segura y que protege la privacidad de los usuarios. Incluso, en el blog de preguntas frecuentes de Telegram hay un concurso en el que ofrecen 300000 $ (alrededor de 250000 €) a la persona que logre vulnerar los códigos de cifrado de la app.

Sin embargo, la seguridad de Telegram (al igual que la de cualquier aplicación) está lejos de ser perfecta. Y para darte cuenta de eso, puedes ver a continuación algunos de los métodos que usan los hackers para robar información de tu Telegram.

Instalar aplicaciones de espionaje en tu móvil

La práctica más común de los hackers para atacar tu Telegram es instalar en tu móvil apps de espionaje. MSpy es una de ellas. Esta app está destinada al control parental, pero los hackers la usan para robar información de tu cuenta de Telegram.

MSpy es solo un pequeño ejemplo, pero demuestra que los hackers sí tienen a la mano aplicaciones para monitorear tu Telegram. Ahora, debes considerar que los ciberdelincuentes tienen que instalar este tipo de apps en tu móvil para poder espiarte. ¿Cómo logran los hackers hacer esto? Pues crean enlaces maliciosos que comparten de forma masiva en Telegram usando los bots o los canales. Así que ten cuidado cuando pinches los enlaces al usar estas herramientas, ya que no sabes si esconden una app que exponga todos tus datos e información. Además, estas aplicaciones son imperceptibles para el usuario que tenga el móvil hackeado, lo que las hace mucho más peligrosas.

Atacar tus sesiones abiertas de Telegram Web

Una de las principales características de Telegram Web es que es muy fácil de usar. En la versión web de Telegram puedes tener muchas sesiones abiertas en varios dispositivos. Además, puedes usar Telegram Web sin necesidad de mantener tu móvil conectado o encendido.

Esta facilidad de uso puede parecer muy útil, pero también es un arma de doble filo. Considera que si eres descuidado y dejas varias sesiones abiertas en portátiles que no son tuyos, cualquier persona podrá ver lo que haces en Telegram.

Esta falla en la seguridad de Telegram está más relacionada con tus hábitos y qué tan comprometido estás con tu propia privacidad.

Hackear tu Telegram cuando te conectas a las redes WiFi públicas

Conectarte a una red WiFi pública también puede exponer tu cuenta de Telegram. Recuerda que estas redes no tienen ningún tipo de contraseña, lo que significa que cualquier persona puede usarlas. Si esa persona es un hacker o tiene conocimientos básicos de informática, las posibilidades de que te espíen son muy altas. ¿Piensas que es muy lioso hacer esto? Pues considera que en Internet se pueden descargar con facilidad la mayoría de programas maliciosos para espiar redes WiFi públicas.

Por eso, los hackers suelen conectarse a este tipo de puntos de acceso y buscar la manera de espiar tu móvil y extraer información de tu Telegram.

Otra práctica muy común de los hackers es crear puntos de acceso WiFi públicos que se hacen pasar por redes que garantizan tu seguridad. Si caes en esta trampa, espiar lo que haces en Telegram será pan comido para el ciberdelincuente. Así que piénsalo dos veces cuando estés en tu cafetería favorita y quieras conectarte a su red WiFi pública.

3 trucos indispensables para que nadie te espíe en Telegram

Es probable que estés muy asustado con todo lo que acabas de leer. Telegram no es una app tan segura como la pintan, ¿verdad? Pero no te preocupes, hay muchas formas de fortalecer la seguridad de tu cuenta de Telegram y evitar cualquier hackeo o espionaje. A continuación tienes 3 trucos indispensables para que nadie te espíe cuando uses Telegram.

Activa los chats secretos en tus conversaciones más privadas

Telegram cuenta con muchas ventajas respecto a WhatsApp u otras apps de mensajería, pero tiene un gran fallo. Ese fallo es que el cifrado de extremo a extremo lo tienes que activar por ti mismo, ya que no es una función predeterminada de la app. Las conversaciones cifradas de extremo a extremo Telegram las denomina chats secretos. En estas conversaciones los mensajes que envíes solo serán visibles para ti y para la persona con quien chateas.

Esta función agrega una capa de seguridad extra a tus chats, lo que va a fortalecer mucho la privacidad de tus datos. Activar los chats secretos es muy sencillo. Para hacerlo, solo debes seguir los siguientes pasos:

Abre Telegram y pincha el ícono del lápiz en la esquina inferior derecha de tu pantalla.

en la esquina inferior derecha de tu pantalla. Ahora pincha la opción “Nuevo chat secreto” .

. Busca la persona con quien quieres iniciar un chat secreto y pulsa sobre su contacto .

. Ahora solo debes esperar a que tu contacto se una al chat secreto y empiecen a conversar.

¿Quieres conocer en profundidad esta interesante función de Telegram? Entonces pásate por este artículo donde te mostramos qué es el cifrado ultra seguro en Telegram y qué funciones tiene.

Cierra siempre tus sesiones abiertas en Telegram Web

Ya te diste cuenta de que tener muchas sesiones abiertas en Telegram Web puede ser la causa de un hackeo. Evitar esto es muy sencillo, ya que solo debes ver cuántas sesiones abiertas tienes en Telegram Web y cerrarlas de forma inmediata. Sigue los siguientes pasos para hacerlo:

Desbloquea tu móvil y entra en Telegram .

. En la app, busca la opción “Ajustes” .

. Ahora pulsa sobre “Dispositivos” . Ahí podrás ver todas tus sesiones de Telegram Web abiertas.

. Ahí podrás ver todas tus sesiones de Telegram Web abiertas. Aquí solo debes pinchar la opción “Cerrar todas las demás sesiones”.

Exprime al máximo los ajustes de privacidad y seguridad

Saber configurar bien los ajustes de privacidad y seguridad de tu Telegram también es fundamental para tener una cuenta más segura. Esto te ayudará a mantener tus chats y datos personales bien protegidos ante cualquier hackeo.

En líneas generales, las siguientes funciones te ayudarán a fortalecer la seguridad de tu cuenta y la privacidad de tus datos:

Limitar las personas que pueden ver tu número de móvil . Recuerda que los ciberdelincuentes siempre buscan saber esta información cuando te atacan. ¿Acaso no lo sabías? Pues mejor ve a este artículo y conoce las 5 cosas que un hacker puede hacer con tu número de móvil.

. Recuerda que los ciberdelincuentes siempre buscan saber esta información cuando te atacan. ¿Acaso no lo sabías? Pues mejor ve a este artículo y conoce las 5 cosas que un hacker puede hacer con tu número de móvil. Bloquear el acceso a la app de Telegram con un PIN o contraseña. Esto evitará que alguien coja tu móvil, entre en la app y empiece a extraer información de tus chats más privados.

con un PIN o contraseña. Esto evitará que alguien coja tu móvil, entre en la app y empiece a extraer información de tus chats más privados. En estos ajustes también puedes activar la verificación en dos pasos . Esta medida de seguridad hará que robar tu cuenta de Telegram sea bastante complicado. En este artículo puedes ver más de detalles sobre cómo usar la verificación en dos pasos de Telegram.

. Esta medida de seguridad hará que robar tu cuenta de Telegram sea bastante complicado. En este artículo puedes ver más de detalles sobre cómo usar la verificación en dos pasos de Telegram. Por último, puedes mejorar tu privacidad en Telegram gestionando quién puede ver tus fotos de perfil o quién te puede añadir a grupos y canales. Procura permitirle esto solo a tus contactos de mayor confianza.

¡Esos son los trucos indispensables para mantener segura tu cuenta de Telegram! Además de todos los trucos que te dimos, ¿qué otra cosa harías para aumentar la privacidad de tu perfil de Telegram? Cuéntanos en la caja de comentarios.

Para terminar, te recomendamos leer este artículo con los 5 consejos de seguridad que debes saber si tienes un móvil Android. ¡Así tu móvil evitará a toda costa cualquier hackeo!