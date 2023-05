Si estás aquí es porque estás buscando la forma de transferir archivos del móvil a un pendrive. Y sí, sabemos que esto se puede hacer conectando el teléfono y la memoria USB a un ordenador para usarlo de intermediario. Sin embargo, existen dos formas de hacerlo de manera directa y rápida sin tener que usar el PC. A continuación, te contamos lo que debes tener para pasar archivos del móvil directamente a un pendrive.

Cómo transferir fotos del móvil al pendrive sin usar el ordenador

Lo primero que tienes que saber es que necesitas comprar un accesorio para poder conectar tu memoria USB al móvil. Una vez conectados, el proceso de transferir fotos entre estos dos dispositivos se hace fácilmente desde el gestor de archivos del teléfono. Pues bien, aquí abajo te dejamos dos opciones que puedes comprar en Amazon y que te servirán para pasar archivos del móvil directamente a un pendrive.

Usa un adaptador USB OTG

¿Buscando la forma más fácil de conectar un pendrive al móvil? Pues fácil, solo tienes que tener un adaptador USB OTG. Aquí abajo te dejamos el botón de comprar de un adaptador de la marca Askoppo que cuesta 6,99 € y sirve para cualquier móvil Android o iPhone, ya que viene con los tres puertos (Micro USB, USB-C y Lightning).

Ahora bien, es importante que tengas en cuenta que no todos los Android tienen la tecnología OTG que es necesaria para el funcionamiento de este adaptador. Aquí abajo te dejamos una app con la que puedes comprobar si tu móvil tiene OTG, ya que, si no tiene esta tecnología, no te servirá de nada comprar el adaptador.

Cambia tu viejo pendrive y compra uno nuevo que puedas conectar a tu móvil

Finalmente, una última solución para transferir archivos del móvil a un pendrive sin tener que pasar por un ordenador es cambiar tu vieja memoria USB por una nueva que tenga un puerto compatible con tu móvil. Aquí abajo te dejamos dos excelentes opciones que puedes comprar en Amazon.

Una de ellas es el pendrive de la marca Sunany de 256 GB que funciona con cualquier Android, iPhone (tiene puerto Micro USB, USB-C, Lightning y USB) y cuesta 35,99 €. La otra opción es una memoria USB de 128 GB de la reconocida marca SanDisk que es ideal para móviles Android con puerto USB-C y tiene un precio de 20,93 €. Recuerda que para poder usar este tipo de pendrive tu móvil debe tener OTG.

Y tú… ¿Cuál será el accesorio que comprarás para usar conectar un pendrive al móvil?