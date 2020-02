En los inicios de Android, rootear o no nuestro móvil era una de las decisiones más importantes que debíamos tomar. Afortunadamente, hoy en día del root se habla menos pues las ventajas de ser usuario root en Android ya son bastante pocas. Muchas de las funciones que antes solo se podían obtener siendo root ahora son posibles en un Android no rooteado gracias a las diversas apps que existen y a los comandos ADB.

Incluso, actualmente se puede ser root en Android sin modificar tu móvil y sin perder la garantía. De todas formas, si eres de los que quieren modificar absolutamente todo de su móvil (incluyendo instalar nuevas ROMs) y sabes muy bien lo que haces, el root sigue siendo una tentativa opción. Si acabas de rootear tu Android y quieres comprobar que has hecho todo bien, aquí te enseñamos cómo verificar si tu Android está rooteado. Este tutorial también te servirá si vas a comprar un móvil usado y quieres saber si el mismo está modificado o no, así que no te lo pierdas.

Cómo saber si un móvil Android está rooteado con Root Checker

La forma más sencilla de saber si tu dispositivo Android está rooteado o no es con la aplicación Root Checker. Esta app está disponible en Google Play Store de forma gratuita, aunque incluye anuncios y algunas de sus funciones son de pago. Sin embargo, para el uso que le vamos a dar, no hace falta pagar nada. Así que, siéntete libre de instalarla y, una vez que los hagas, te enseñaremos cómo usarla.

Aquí están los pasos para verificar si eres usuario root en Android con esta app:

Abre la app Root Checker Basic .

. Pulsa la opción Verificar root .

. Si tu móvil no está rooteado , te aparecerá la silueta de un móvil en color naranja y con una X en el centro, acompañada de una frase en inglés que, traducida al español, dice que tu móvil no ha sido rooteado correctamente. De lo contrario, si el móvil está rooteado, aparecerá la misma silueta, pero en color verde y sin la X.

, te aparecerá la silueta de un móvil en color naranja y con una X en el centro, acompañada de una frase en inglés que, traducida al español, dice que tu móvil no ha sido rooteado correctamente. De lo contrario, si el móvil está rooteado, aparecerá la misma silueta, pero en color verde y sin la X. Más abajo, en la pestaña donde sale un globo terráqueo, verás información relevante acerca del root en tu móvil. Por ejemplo, allí se indica si es posible o no rootear tu teléfono en particular y el nivel de dificultad de hacerlo.

Como verás, Root Checker es una herramienta bastante sencilla que cumple con su función principal a la perfección. Cabe destacar que, desde la sección Resultados de esta app, puedes ver todas las verificaciones que has hecho a tu móvil para saber si es root. También deberías ver su sección Básico del root donde te enseñan qué es el root, por qué rootear y cómo rootear. Si quieres saber nuestra opinión al respecto, en este artículo te contamos si vale la pena rootear un móvil Android en la actualidad.