¿Sueles recibir llamadas de un número de teléfono desconocido en tu móvil? Si estás harto de que ese número en concreto te llame de forma constante y necesitas saber de dónde proviene, déjanos decirte que estás en el lugar indicado.

Antes de que te expliquemos cómo averiguar esta información, te aconsejamos bloquear ese número de teléfono para que no siga molestándote. En Android se pueden bloquear llamadas de forma automática desde los ajustes del propio terminal, o bien se pueden descargar aplicaciones para bloquearlas de forma simple y rápida.

Saber de dónde te llama un número de teléfono desconocido es posible

Gracias a que existe una base de datos que almacena los números de teléfono que son utilizados para realizar llamadas del tipo spam, cualquier persona puede averiguar desde dónde se están realizando este tipo de llamadas.

Una de las mejores páginas web que existen para averiguar este dato es Tellows. Si nunca la has usado, te aconsejamos que le eches un vistazo al siguiente tutorial:

Habiendo copiado el número de teléfono que te llama de forma constante, deberás ingresar en el sitio web de Tellows. Una vez allí, deberás pegar ese mismo número en el apartado que dice “Introduce un número”.

en el apartado que dice “Introduce un número”. Por consiguiente, tendrás que pinchar en la pequeña lupa de color verde .

. En segundos, Tellows te indicará desde qué país están usando ese número para llamarte.

para llamarte. Si navegas por la página en cuestión, podrás acceder a la presunta ubicación desde la cual realizan la llamada.

desde la cual realizan la llamada. En caso de que ese número sea utilizado para realizar estafas o llamadas del tipo spam, podrías llegar a visualizar comentarios de otras personas (suelen dejar más información al respecto).

Es importante aclarar que no todos los números desconocidos están dentro de la base de datos a la que tiene acceso Tellows. En otras palabras, si un particular está llamándote únicamente a ti, no podrás descubrir desde dónde lo hace, ya que solo se registran aquellas llamadas que se realizan a cientos de personas.