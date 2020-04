Si has llegado hasta aquí es porque acabas de borrar algún archivo importante en tu móvil. Aunque te sientas mal por ello, quizás te sirva de consuelo saber que no eres el único al que le ha pasado y tampoco serás el último. De hecho, es algo más común de lo que parece, razón por la cual se han desarrollado varios métodos que puedes probar para recuperar la información perdida.

Cuatro métodos que te pueden servir para recuperar los archivos borrados en tu móvil

Antes de avanzar, lo primero que debes hacer es dejar tu móvil tal como está; no abras ninguna aplicación ni mucho menos descargues algún archivo ni nada parecido, solo detente y sigue leyendo… Aunque parezca absurdo, ¡esto aumentará tus probabilidades de recuperar los archivos perdidos!

La razón es bien simple; cuando borras un archivo de tu móvil, bien sea una imagen, vídeo, música, PDF… este en realidad no desaparece. Lo que ocurre detrás de bastidores es que el sistema operativo marca la dirección donde estaba alojada la información de este archivo como “vacía”. Eso implica que ya no podrás encontrar nuevamente el archivo y que a partir de ahora Android “asumirá” que no existe.

Muy bien, aquí es donde viene la clave de tu posible solución. Además de marcar la dirección del archivo como vacía, también deja el paso libre para que se puedan reescribir estos datos con nuevos archivos, lo que sí haría que la información se pierda por completo. Si esto llega a pasar, ya no habrá nada que hacer, por lo que te pedimos que dejes de utilizar el móvil cuanto antes.

En cambio, aprovecha para poner a prueba los métodos que te enseñaremos a continuación. Comienza con el primero y más fácil, y ve descartando hasta llegar al último y más tedioso. Aunque descuida, en la mayoría de los casos será posible con el primer método, así que no te desmotives.

Revisa en la papelera de reciclaje de Android

Al igual que tu ordenador, Android tiene una papelera de reciclaje. Dependiendo de la capa de personalización de tu fabricante, puede que la encuentres o no. Por ejemplo, en el caso de los móviles Samsung puedes ir a la galería de fotos, dar clic en el botón superior derecho, desplegar el menú, ir hacia las últimas opciones y dar clic en el botón de papelera de reciclaje.

Si este no es tu caso, te recomendamos la aplicación Cx Explorador de Archivos, un programa fácil de utilizar en el que conseguirás la opción para acceder a la papelera de reciclaje, en el menú principal. Además, puedes probar con otras aplicaciones interesantes, disponibles en Google Play.

Siendo honestos, esta es tu mejor oportunidad para recuperar los archivos. Pero, aunque no funcione, todavía hay esperanzas. Aquí tienes un tutorial sobre cómo entrar en la papelera de reciclaje desde diferentes marcas de móviles.

¿El almacenamiento en la nube está activo?

La aplicación de fotos de Google, que seguro vino pre-instalada en tu móvil, también tiene una opción de papelera de reciclaje. Obviamente esta solo funciona para fotos y vídeos, por lo que solo serviría para estos casos particulares. En fin, hemos dejado esta aplicación como un segundo método porque funciona un poco diferente del resto. Para que puedas recuperar tus archivos, debes tener activada la opción de respaldo de tus fotos en Google Drive. Así, en caso de borrar alguna foto importante en el móvil, todavía podrías recuperarla en el respaldo que queda en la nube. Sin embargo, toma en cuenta que este dura solo 60 días antes de dejar el espacio libre.

Si vas a la bandeja de fotos de Google y no encuentras el archivo que has perdido, entonces ve al menú a mano izquierda y selecciona la papelera para ver si ha sido movida a esta carpeta.

Si esto no funciona, aún tienes un mínimo de oportunidad revisando entre las carpetas de Google Drive, en los archivos de respaldo. Además, recuerda que si tienes activa la sincronización, muchos programas como Gmail, Contactos o mensajes de Google guardarán un respaldo en la nube, por lo que podrías revisar con mucha paciencia a ver si das con lo que se te ha perdido.

Recupera los archivos en WhatsApp

WhatsApp es una de las aplicaciones que más usamos a diario, razón por la cual es muy probable que muchos de los archivos que tienes alojados en tu móvil también hayan sido enviados a algún chat. Esto hace muy fácil la tarea de recuperar los archivos a través de las copias de seguridad. Sin embargo, la aplicación no creará un respaldo automáticamente a menos de que lo hayas configurado previamente.

Si no estás seguro de que tengas activa la opción de Backup o si no sabes cuál es la fecha del último respaldo, solo tienes que ir al menú de Ajustes, arriba a mano derecha, entrar en la sección de Chats y dar clic en la opción de Copia de Seguridad.

Si tienes una copia de seguridad al día, lo siguiente que harás será desinstalar WhatsApp. Pero cuidado con esto, asegúrate de crear un respaldo aparte de la información que consideres importante. A continuación, ve a Google Play e instala nuevamente la aplicación. Sigue los pasos y acepta la opción para restaurar tus chats como estaban desde la última copia de seguridad. Ahora solo queda que busques entre la lista de chats el archivo que has borrado.

Otro dato importante que debes tener en cuenta es que WhatsApp va guardando varias copias de seguridad en tu móvil. De ser así, piensa bien cuál es la copia en la que crees que pueda estar guardado lo que buscas.

Recuva puede ayudarte a recuperar los archivos perdidos

Este ya es un método más tedioso, al que tendrás que recurrir si todo lo demás ha fallado. Recuva es un recuperador de archivos que forma parte del paquete de aplicaciones de CCleaner. Puedes descargarlo desde la página oficial.

Cuando ya esté instalado en tu ordenador, conecta el móvil para revisar la memoria interna o externa. Sigue los pasos que te indica el asistente y listo. Toma en cuenta que el programa funciona mejor cuando se trata de memorias microSD. Además, debemos recordarte que para que tenga garantía de éxito es preferible que anteriormente hayas limitado el uso del móvil, así evitas que el espacio de almacenamiento ya haya sido utilizado.

Sigue estos consejos para no tener que recuperar archivos borrados

Como ya habrás notado, buena parte de los métodos que hemos explicado dependen de la precaución. Por ejemplo, para recuperar las fotos de WhatsApp antes debes tener una copia de seguridad, en el caso de Google Drive es igual… En fin, como los accidentes siempre pueden ocurrir, lo mejor es tomar precaución.

Además, no nos cansaremos de repetir lo importante que es actuar casi al instante de haber borrado una foto o cualquier archivo. Simplemente detén lo que estés haciendo y sigue los pasos que te hemos comentado. De ser así, seguramente bastará con que vayas a la papelera de reciclaje del móvil.

En conclusión, si aún no has hecho un respaldo de tus archivos, es momento de que lo hagas. De antemano, te deseamos suerte recuperando esa foto o vídeo que te trae recuerdos especiales. Y si se trataba de algún archivo de la uni o del trabajo… comprendemos tu dolor. ¡Ánimo!