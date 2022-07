Que queden burbujas en una pantalla luego de instalarle un protector es algo muy común. Así que no te preocupes si ahora mismo tienes burbujas en el protector de pantalla de tu móvil, pues no eres el único que ha pasado por esto y aquí te enseñaremos a solucionarlo. Existen varios métodos para sacar las burbujas del protector de pantalla sin dañarlo de forma fácil y rápida. Enseguida te los presentamos todos, no sin antes brindarte algo más de información sobre este problema.

¿Por qué se forman burbujas en el protector de pantalla?

Las burbujas que estás viendo en la pantalla de tu dispositivo no son más que aire atrapado entre el protector y la pantalla. Estas burbujas se forman debido a la existencia de un vacío o cavidad en el pegamento que sujeta el protector de pantalla a tu dispositivo.

También pueden formarse por una instalación incorrecta o por la presencia de polvo o huellas dactilares aceitosas en la pantalla que impiden la adherencia del protector. Por eso, se recomienda limpiar y secar la pantalla antes de colocarle el protector.

Además, debes tener en cuenta que con el tiempo el protector de pantalla se desgasta. Mucha presión sobre el protector de pantalla, ya sea por caídas, niños o incluso juegos que requieren pulsar la pantalla con fuerza, puede hacer que el protector se desplace, creando así una burbuja.

5 formas de quitar las burbujas de un protector de pantalla

Si ya has instalado el protector de pantalla, pero ha quedado con algunas burbujas atrapadas, usa cualquiera de los siguientes métodos para sacarlas.

Usa una tarjeta para quitar las burbujas de aire del protector

Cuando se trata de burbujas de aire atrapadas en el protector de pantallas, el método más efectivo es el de la tarjeta. Sigue estos pasos para aplicarlo:

Coge una tarjeta de plástico , como una tarjeta de crédito.

, como una tarjeta de crédito. Con el extremo de la tarjeta aplica presión sobre el protector para empujar cada burbuja hacia el borde de la pantalla y fuera del protector.

y fuera del protector. Te recomendamos usar las esquinas de la tarjeta para quitar las burbujas pequeñas y los laterales para las burbujas grandes.

Las burbujas muy pequeñas que no se quitan por completo con la tarjeta, deberían desaparecer solas en las próximas 24 horas.

De esta forma, todas las burbujas de aire deberían esfumarse. Ahora bien, si las burbujas se formaron por polvo o suciedad de otro tipo, este método no te resultará de mucha ayuda. Utiliza el siguiente.

Utiliza una cinta adhesiva para eliminar las burbujas formadas por polvo

Si las burbujas no se quitaron con el método anterior, entonces sigue los siguientes pasos para eliminarlos:

Levanta el protector de pantalla desde la esquina más cercana a la burbuja con una tarjeta de plástico o con un cuchillo (sé muy cuidadoso si usas esta segunda opción, pues puedes terminar dañando tu pantalla).

con una tarjeta de plástico o con un cuchillo (sé muy cuidadoso si usas esta segunda opción, pues puedes terminar dañando tu pantalla). Mantén el protector de pantalla levantado y sin doblarlo.

Ahora, coge una cinta adhesiva y pega un poco la cinta adhesiva en el espacio donde estaba la burbuja de aire, para recoger el polvo y cualquier otra suciedad . Te recomendamos pegar la cinta tanto en el espacio de la pantalla donde estaba la burbuja como en la parte trasera del protector de pantalla para ir más seguro.

. Te recomendamos pegar la cinta tanto en el espacio de la pantalla donde estaba la burbuja como en la parte trasera del protector de pantalla para ir más seguro. Alternativamente, puedes aprovechar para limpiar el espacio de la pantalla donde estaba la burbuja con un paño de microfibra o cualquier otro que no deje residuos.

con un paño de microfibra o cualquier otro que no deje residuos. Cuando termines, vuelve a instalar la parte del protector levantada cuidadosamente. Y para finalizar, aplica el método de la tarjeta de plástico (el que explicamos antes) para asegurarte de que no se formen nuevas burbujas de aire.

¡Eso es todo! Con esto debería ser suficiente para eliminar las burbujas del protector de pantalla de tu móvil, tablet, Nintendo Switch, etc.

Emplea un poco de aceite para eliminar las burbujas del protector de pantalla

Para este método necesitarás aceite de oliva o vegetal y un hisopo. ¿Ya tienes lo que hace falta? Entonces sigue este procedimiento para sacar las burbujas de tu protector de pantalla:

Cubre el hisopo con aceite . No debe quedar goteando, pero sí completamente humedecido.

. No debe quedar goteando, pero sí completamente humedecido. Aplica el aceite con el hisopo sobre las orillas donde hay burbujas . La idea es que una pequeñísima cantidad de aceite logre colarse en el protector de pantalla, eliminar el aire y sellar la orilla. Puedes levantar un poco el protector de ser necesario.

. La idea es que una pequeñísima cantidad de aceite logre colarse en el protector de pantalla, eliminar el aire y sellar la orilla. Puedes levantar un poco el protector de ser necesario. Después de que salgan las burbujas, usa un paño de microfibra o una servilleta para quitar el aceite restante. Luego, aprieta con fuerza la parte del protector donde estaban las burbujas para sacar el aceite y terminar de sellar el protector.

¡Listo! Con esto las burbujas deberían dejar de ser una molestia en la pantalla de tu dispositivo.

Quita el protector de pantalla por completo e instálalo de cero

Cuando son muchas las burbujas que se desean eliminar, lo más recomendable es quitar el protector de pantalla en su totalidad para instalarlo otra vez. Muchos protectores de pantalla se pueden poner y quitar sin problemas, sobre todo si se instalaron recientemente. Inténtalo con el tuyo de la siguiente manera:

Antes de nada, asegúrate de estar en un lugar cerrado libre de polvo y viento . El sitio debe ser lo más seco posible.

. El sitio debe ser lo más seco posible. Asimismo, lávate las manos con jabón y sécalas bien.

Quita el protector desde una de sus esquinas usando una tarjeta, cuchillo o tus propias uñas.

usando una tarjeta, cuchillo o tus propias uñas. Levántalo lentamente sin doblarlo ni aplicarle presión para evitar que se rompa en el proceso.

para evitar que se rompa en el proceso. Una vez que lo hayas quitado por completo, déjalo sobre una mesa boca arriba (que la parte que se pone en contacto directo con la pantalla no haga contacto directo con la mesa).

(que la parte que se pone en contacto directo con la pantalla no haga contacto directo con la mesa). Antes de colocar el protector de pantalla en la pantalla, alinéalo . De esta forma, no tendrás que reajustar el protector de pantalla cuando ya haya hecho contacto.

. De esta forma, no tendrás que reajustar el protector de pantalla cuando ya haya hecho contacto. Ahora sí, procede a instalar el protector de pantalla lentamente asegurándote de que toda su extensión haga contacto directo con la pantalla.

lentamente asegurándote de que toda su extensión haga contacto directo con la pantalla. Por último, aplica el método de la tarjeta (el primero de esta lista) para evitar la formación posibles burbujas de aire.

Instala un nuevo protector de pantalla

Si con ninguno de los métodos anteriores tuviste éxito, entonces no te queda de otra que quitar el protector de pantalla por completo, botarlo e instalar uno nuevo. En caso de que no te sientas seguro de instalar el nuevo protector, acude a un técnico o a alguien que sepa para que te ayude. Es posible que te salga más caro todo con este método, pero así dejarás de perder tiempo luchando con las burbujas del protector.

Y si el vidrio templado ya te está dando muchos dolores de cabeza, aquí te contamos nuestra experiencia con un protector de pantalla de hidrogel. Además, si te interesa el tema, aquí comparamos el cristal templado y el hidrogel para descubrir qué es mejor para proteger la pantalla. ¡Hasta la próxima!