Si algo gustó bastante de los Windows Phone, además de su interfaz (que puedes utilizar en tu móvil sin problemas) fueron sus juegos, y ahora puedes probarlos en cualquier dispositivo Android. Todo gracias a un emulador que recientemente ha tenido su salida a la luz desde Reddit. Hay que agradecerle a Android su libertad para instalar emuladores de cualquier clase sin restricciones.

Por el momento es un trabajo en desarrollo, pero los resultados que arroja hasta ahora son satisfactorios. Al menos hasta 22 títulos de los 33 conocidos de los Windows Phone pueden jugarse desde los dispositivos Android. Lo más seguro es que no pasará mucho tiempo hasta que se libere completamente operativo.

WPR Alpha: el emulador de Windows Phone compatible con dispositivos Android

Con la salida de Windows Phone del mercado, muchos se quedaron con las ganas de poder volver a sus videojuegos. La mayoría no se encuentra disponible para descargar en otras plataformas como Android o iOS.

Ahora un proyecto desde GitHub te permitirá sortear esos dilemas instalando el nuevo emulador de Windows Phone que ofrecen. Varios usuarios ya han probado el programa desde sus teléfonos móviles, con resultados agridulces. Basta con bajar el APK desde el sitio que te facilitamos e instalarlo.

Descargar | WPR Alpha

Es un trabajo en progreso, de eso no te quede duda. Aún no puede correr todos los videojuegos dentro del paquete de Windows Phone, y algunos dispositivos Android en concreto pueden presentar fallos en la compatibilidad.

Sin embargo, ya sabemos que los programadores anónimos no conocen límites en sus proyectos y seguramente irán mejorando la aplicación en poco tiempo. Mientras tanto, puedes disfrutar en tu Android de algunos títulos de los Windows Phone como Skulls of the Shogun, Los Sims e incluso el clásico Fruit Ninja que nunca pasa de moda.

Estos son los videojuegos de Windows Phone que hasta ahora funcionan en el emulador

Los desarrolladores de WPR Alpha mantienen actualizados los datos del emulador mientras lo continúan mejorando. Gracias a esto, sabemos cuáles son los títulos que se pueden jugar en los dispositivos Android e incluso aquellos que lo hacen con ciertas condiciones:

Earthworm Jim

Skulls of the Shogun

Ilomilo

Zuma’s revenge

Plant vs zombie

The Sims 3

The Sims Medival

Civilization Revolution

I love Katamari

Fruit Ninja

Sonic 4 ep 1

Tower Bloxx

Kinectimals

MonstaFish

Bug Village

Brain Challenge

Ragdoll Run

Max and the Magic Marker

Tentacles

Tiki Towers

Need for Speed Undercover

More Brain Excercise by Namco

Se puede ver que falta perfeccionar algunos archivos. Fruit Ninja es jugable con el emulador, pero tiende a detenerse luego de la primera partida. Casos como Ragdoll Run directamente presentan bugs. No todos los dispositivos Android tienen una compatibilidad 100% asegurada, así que tenlo presente.

Aunque hablamos de un trabajo aún en desarrollo, se pueden disfrutar de sus más recientes frutos. Por si quieres revivir la nostalgia de cuando usabas tu Windows Phone para pasar el rato inmerso en algunos de sus videojuegos. ¿Te interesa probar el emulador? Cuéntanos tu experiencia si ya lo has usado.