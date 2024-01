Hace un tiempo te hablamos de Magis TV, una aplicación con la que puedes ver un montón de series y pelis desde tu Smart TV. Pues bien, en aquel momento explicamos cómo instalar Magis TV en tu tele Android a través de su APK. Sin embargo, muchos usuarios no han podido probar esta app en sus TV.

Específicamente estamos hablando de los usuarios de teles de Samsung, LG o dispositivos Roku. Y esto tiene una explicación lógica. A continuación, te contamos todo lo que tienes que saber si quieres instalar Magis TV en tu tele de Samsung, LG o Roku.

¿Se puede instalar Magis TV en teles de Samsung, LG o Roku?

Lo primero que debes saber es que Magis TV no está disponible en Smart TV de Samsung, LG o en dispositivos Roku. Y es que tal y como lo mencionan en su web oficial, la aplicación solo se puede instalar en dispositivos Android con un APK (archivo de instalación de apps para Android).

Por si no lo sabes, las teles de Samsung, LG y Roku no tienen Android, sino otro sistema operativo. De hecho, las Smart TV de Samsung usan Tizen OS, las de LG tienen webOS y los dispositivos Roku ejecutan Roku OS. De momento, la app Magis TV no tiene una versión compatible con ninguno de estos sistemas operativos.

Ahora bien, existe un truco para instalar Magis TV en Smart TV de Samsung y LG… ¿Quieres saber cuál es? Pues a continuación, te contamos qué puedes hacer para tener esta aplicación en tu televisor.

Cómo instalar Magis TV en Smart TV de Samsung, LG o Roku

Aunque tu televisor Samsung o LG no tenga Android, existe una forma de agregarle este sistema operativo. Se trata de comprar un dongle o TV box basado en Android. Estos son dispositivos que se conectan al puerto HDMI de la tele y traen Android TV para que puedas instalar cualquier app usando un APK, como Magis TV.

¿Cuál te recomendamos? Pues el Google Chromecast (Full HD+) que cuesta 37 € y que puedes comprar en Amazon con el botón que dejamos aquí abajo. También existe una versión 4K, pero es un poco más cara (70 €).

¿Hay otras opciones? Sí, los Fire TV Stick, Xiaomi TV Stick, Onn Stick, MECOOL KM2, son solo alguno de los muchos dongles del mercado que también traen Android… ¿Y la solución para los que tienen un Roku? Pues, lamentablemente, solo les queda cambiarlos por un TV box con Android TV.